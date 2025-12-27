sports betsson
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Όταν οι 3 «εκλεκτοί» των Λανουά, Βαλέρι κάνουν λάθη
Όταν οι 3 «εκλεκτοί» των Λανουά, Βαλέρι κάνουν λάθη

Αυτός είναι ο διαιτητικός «έλεγχος» των Ευαγγέλου (Αθηνών), Κουμπαράκη (Κυκλάδων) και Φωτιά (Πέλλας), στους οποίους στηρίχθηκαν οι Λανουά, Βαλέρι

Βάιος Μπαλάφας
Spotlight

Εκείνο που παραδέχονται όλοι, ανεξάρτητα από διαφωνίες για τυχόν λάθη, είναι ότι η διαιτησία πάει χειρότερα από πέρσι, που ήταν η πρώτη χρονιά των Λανουά, Βαλέρι στην ηγεσία της ΚΕΔ, με τον μεν πρώτο να έχει την ευθύνη των διαιτητών που σφυρίζουν και με τον δεύτερο να ασχολείται με το VAR. Μπορεί οι Φωτιάς, Ευαγγέλου να είχαν ασυλία και να μην τιμωρήθηκαν για λάθη που έκαναν στις πρώτες 15 αγωνιστικές της Stoiximan Super League, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν τέλειοι. Από την άλλη πλευρά ο Κουμπαράκης ως VAR τιμωρήθηκε σε δυο ματς, όμως τα λάθη ήταν περισσότερα. Και οι τρεις είναι διαιτητές που παίρνουν πολλούς ορισμούς.

Αναλυτικά τα λάθη του Ευαγγέλου:

Αγγελος Ευαγγέλου

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (4η αγωνιστική): Ο Παναιτωλικός σκόραρε στο 75’ και ως VAR κάλεσε με καθυστέρηση (77’) τον Σιδηρόπουλο για να ακυρώσει το γκολ για δήθεν φάουλ του Σιέλη στον Γιακουμάκη, στο ξεκίνημα της φάσης, στην περιοχή του Παναιτωλικού! Στο 82’ κάλεσε τον Σιδηρόπουλο, σε δεύτερο on field review, για να αποβάλει τον Γκαρσία του Παναιτωλικού, αν και δεν υπήρχε παράβαση για κόκκινη κάρτα. Σύμφωνα και με τον Λανουά ανύπαρκτη η αποβολή του Γκαρσία.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 (9η αγωνιστική): Λάθος του διαιτητή Ευαγγέλου στο 9’, έπρεπε να δώσει πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου, καθώς ο Μπάκου πατούσε την γραμμή όταν τον ανέτρεψε ο Βιγιαφάνιες. Κακώς, επέμεινε και δεν άλλαξε την απόφασή του καθώς ο Ζαμπαλάς τον κάλεσε στο VAR, έστω και με καθυστέρηση. Εκαναν 3’ για να εξετάσουν τη φάση.

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-2 (13η αγωνιστική): Τι είδε ο VAR Κουμπαράκης στο 70’ και κάλεσε τον Ευαγγέλου σε ανασκόπηση της φάσης; Τι είδε ο Ευαγγέλου στο μαρκάρισμα του Φερίγκρα στον Ζαρουρί και έδωσε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού; Ο παίκτης της ΑΕΛ ούτε φαίνεται να έσπρωξε ούτε να πάτησε τον αντίπαλό του. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-1 (15η αγωνιστική): Ίδιο δίδυμο σε αυτό το ματς και στο 90+11’ δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μπιανκόν καθώς ο Ραμίρες έκανε έξοδο και τον χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι.

Αναλυτικά τα λάθη του Κουμπαράκη, εκτός από τα προαναφερόμενα στους αγώνες Λάρισα-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Κηφισιά:

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΡΗΣ 0-1 (4η αγωνιστική): Στο 39’ Γιουματζίδης (διαιτητής) και Κουμπαράκης (VAR) έκαναν λάθος καθώς δεν καταλόγισαν πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς μετά από τράβηγμα της φανέλας του Τεττέη από τον Αλβάρο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 (5η αγωνιστική): «Δεν πρόλαβα επειδή ο Περλ τσέκαρε γρήγορα τη φάση. Μετά είδα ότι ήταν πέναλτι υπέρ του Καμπελά αλλά δεν μπορούσα να παρέμβω», δικαιολογήθηκε ο AVAR Κουμπαράκης (Κυκλάδων) στον Λανουά για το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

ΒΟΛΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-1 (13η αγωνιστική): Στο 40’ ο Τσακαλίδης έκανε έδωσε πέναλτι υπέρ του Βόλου σε πτώση του Λάμπρου, καθώς ο Σόουζα δεν τον ανέτρεψε. Ο Κουμπαράκης δεν τον κάλεσε να ανακαλέσει την απόφαση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-0 (Κύπελλο): Διαβάστε παρακάτω.

Αναλυτικά τα λάθη του Φωτιά:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 2-3 (12η αγωνιστική): Μπορεί ο Λανουά να τον στήριξε, όμως οι διαιτητές απόρησαν γιατί ο Φωτιάς ως VAR κάλεσε τον Σιδηρόπουλο να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ. Ο Σιδηρόπουλος δεν άλλαξε απόφαση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-0 (Κύπελλο): Αμφισβητήθηκε το πέναλτι που έδωσε ο Φωτιάς υπέρ του Παναθηναϊκού σε πτώση του Μαϊντάνα σε μαρκάρισμα τον Ινγκασον από το οποίο κρίθηκε το ματς. Υπάρχει αποβολή του Κώτσιρα στο 44′, καθώς ο παίκτης του Παναθηναϊκού ανέτρεψε τον Σόουζα που ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Ούτε εδώ ο Κουμπαράκης τον κάλεσε να δει τη φάση, όπως το ίδιο ισχύει και για το πέναλτι.

World
Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Τραμπ: Έφερε τα «πάνω… κάτω» στις αγορές παγκοσμίως – Τι έφερε στη δεύτερη θητεία του

Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

Ελληνικές εξαγωγές: Το ταβάνι των 50 δισ. και η κρυφή δύναμη της Ασίας 

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα

LIVE: Τσέλσι – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Άστον Βίλα για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του

Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο με την είδηση ότι ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο στην Ινδονησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του

Σύνταξη
Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
On Field 27.12.25

Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο, το παιχνίδι του παραμένει ασταμάτητο και όσα πέτυχε μέσα στο 2025 -στα 30 του πια- αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας
On Field 26.12.25

ΚΕΔ: Τα πολλά κρυμμένα μυστικά και η έλλειψη διαφάνειας

Το off στο βίντεο της τηλεκριτικής σημαίνει κι άλλο κρυμμένο μυστικό, καθώς η ΚΕΔ δεν δημοσιοποιεί διαλόγους του VAR, συναντήσεις με παράγοντες, ενώ έκανε πίσω και στη δημόσια αναγγελία των αποφάσεων

Βάιος Μπαλάφας
Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)
On Field 26.12.25

Το Μαρόκο που κινείται σε ρυθμούς… Ελ Κααμπί και το απίθανο βίντεο από την προπόνηση (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί παρουσιάζεται ως φαβορί για το αρχικό σχήμα απέναντι στο Μάλι (10μμ) με τους Μαροκινούς να ποντάρουν πάνω του – Το τρομερό βίντεο από την τελευταία προπόνηση

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
On Field 23.12.25

Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ

Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
On Field 22.12.25

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
On Field 21.12.25

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
Εικόνα θλίψης 21.12.25

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Μεταναστευτικό 27.12.25

Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο στην Κρήτη - 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια

Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου

Σύνταξη
Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων
Μυστήριο 27.12.25

Πώς η εξαφάνιση της «Πτήσης 19» το 1945 τροφοδότησε τον μύθο του Τριγώνου των Βερμούδων

Πριν από ογδόντα χρόνια, το 1945, πέντε αεροπλάνα εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης ανοικτά των ακτών της Φλόριντα. Ένα αεροπλάνο περιπολίας που στάλθηκε για να αναζητήσει τους άνδρες εξαφανίστηκε επίσης, δίνοντας αφορμή για μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς – Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες
Στην Καλλιθέα 27.12.25

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά στο διαμέρισμα με τους δύο νεκρούς - Ακούστηκε έκρηξη και ξέσπασαν φλόγες

Στο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στο χολ βρέθηκε σόμπα συνδεδεμένη με φιάλη υγραερίου, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για διαρροή

Σύνταξη
Βαρδούσια: Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους
Βίντεο 27.12.25

Η στιγμή της ανάσυρσης των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Μία από τις πιο συγκλονιστικές τραγωδίες των τελευταίων χρόνων στα ελληνικά βουνά σημειώθηκε στα Βαρδούσια Όρη. Το απόγευμα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σύνταξη
Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τραγωδία: Νεκρός ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια και τα τρία παιδιά του

Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο με την είδηση ότι ο προπονητής της ομάδας γυναικών της Βαλένθια έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο στην Ινδονησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του

Σύνταξη
Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;
Κουράζομαι άρα αξίζω; 27.12.25

Η κουλτούρα της αϋπνίας – Γιατί η εξάντληση έγινε δείγμα επιτυχίας;

Το να δηλώνεις ότι κοιμάσαι λίγο δεν είναι πια απλώς μια συνήθεια· είναι τρόπος να δείχνεις αφοσίωση, αντοχή και φιλοδοξία. Πώς όμως η εξάντληση μετατράπηκε σε απόδειξη επιτυχίας — και ποιο είναι το πραγματικό της κόστος;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο
Ποιητικό γυμνό 27.12.25

Όταν οι προσωπικές φωτογραφίες ενός Ελβετού φωτογράφου από τον μήνα του μέλιτος προκάλεσαν σκάνδαλο

Ο René Groebli φωτογράφισε τον Τσάρλι Τσάπλιν και τον Γουόλτ Ντίσνεϊ και ήταν πρωτοπόρος σε νέους τρόπους φωτογραφίας. Αλλά ήταν οι τρυφερές, ερωτικές φωτογραφίες που τράβηξε σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού τη δεκαετία του '50 που προκάλεσαν πραγματικά αναταραχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα
«Αρχόντισσα του Κάμπου» 27.12.25

Πέθανε η «Σούλα»: Η Χρυσούλα Αλευρίδου και οι οίκοι ανοχής που σημάδεψαν τη Λάρισα

Την τελευταία της πνοή άφησε η Χρυσούλα Αλευρίδου, γνωστή ως «Σούλα», αμφιλεγόμενη αλλά αναγνωρίσιμη μορφή της Θεσσαλίας. Από το 2009 δραστηριοποιήθηκε στη Λάρισα με οίκους ανοχής και έντονη φιλανθρωπική δράση

Σύνταξη
Σομαλία: «Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» – Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ
Οργή στη Σομαλία 27.12.25

«Εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα στη Σομαλιλάνδη» - Αυτό είναι το σχέδιο του Ισραήλ

Η Σομαλία απαιτεί από το Ισραήλ να άρει την απόφασή του σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Η στάση της Αφρικάνικης Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί
Καβγάς στον «αέρα» 27.12.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Βούλτεψη: Όσες αθλιότητες κι αν διέπραξε κατά του Χρήστου Γιαννούλη, η αλήθεια για τη ΝΔ δεν θα κρυφτεί

Να σημειωθεί ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αποχώρησε από πάνελ εκπομπής μετά από καβγά με την βουλευτή της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή διαφώνησαν για την τηλεόραση
ΗΠΑ 27.12.25

Οικογενειακή τραγωδία: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε επειδή... διαφώνησαν για την τηλεόραση

Ο 47χρονος έπινε όλο το βράδυ και γύρω στις 23:00 ξέσπασε καυγάς, όταν η σύζυγός του του είπε ότι δεν ήθελε να παρακολουθήσει άλλο ποδόσφαιρο και πρότεινε να αλλάξουν κανάλι

Σύνταξη
Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες
Η επόμενη φάση 27.12.25

Επιχείρηση «διαίρει και βασίλευε» από την κυβέρνηση με τη συνδρομή ημετέρων στα μπλόκα και στα Μέσα – «18» λειτουργούν διασπαστικά – Σηκώνουν το γάντι οι αγρότες

«Σπάστε το κοινό αγροτικό μέτωπο» είναι η επόμενη φάση της κυβερνητικής επιχείρησης εναντίον του αγώνα των αγροτών, μετά την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Επενδύοντας σε μια «δοκιμασμένη συνταγή», η κυβέρνηση ενεργοποιεί μηχανισμούς για διάσπαση του κοινού μετώπου, με ομάδες «γαλάζιων» αγροτών που κάνουν μεμονωμένες συναντήσεις με τον Τσιάρα και «18 μπλόκα» που θέλουν διάλογο. «Δεν θα τους περάσει» λένε οι αγρότες.

Στράτος Ιωακείμ, Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 27.12.25

«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ του φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση...

Σύνταξη
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
Αγρίνιο 27.12.25

Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν - Ο 17χρονος φέρεται να απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύνταξη
