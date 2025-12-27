Όταν οι 3 «εκλεκτοί» των Λανουά, Βαλέρι κάνουν λάθη

Εκείνο που παραδέχονται όλοι, ανεξάρτητα από διαφωνίες για τυχόν λάθη, είναι ότι η διαιτησία πάει χειρότερα από πέρσι, που ήταν η πρώτη χρονιά των Λανουά, Βαλέρι στην ηγεσία της ΚΕΔ, με τον μεν πρώτο να έχει την ευθύνη των διαιτητών που σφυρίζουν και με τον δεύτερο να ασχολείται με το VAR. Μπορεί οι Φωτιάς, Ευαγγέλου να είχαν ασυλία και να μην τιμωρήθηκαν για λάθη που έκαναν στις πρώτες 15 αγωνιστικές της Stoiximan Super League, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν τέλειοι. Από την άλλη πλευρά ο Κουμπαράκης ως VAR τιμωρήθηκε σε δυο ματς, όμως τα λάθη ήταν περισσότερα. Και οι τρεις είναι διαιτητές που παίρνουν πολλούς ορισμούς.

Αναλυτικά τα λάθη του Ευαγγέλου:

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (4η αγωνιστική): Ο Παναιτωλικός σκόραρε στο 75’ και ως VAR κάλεσε με καθυστέρηση (77’) τον Σιδηρόπουλο για να ακυρώσει το γκολ για δήθεν φάουλ του Σιέλη στον Γιακουμάκη, στο ξεκίνημα της φάσης, στην περιοχή του Παναιτωλικού! Στο 82’ κάλεσε τον Σιδηρόπουλο, σε δεύτερο on field review, για να αποβάλει τον Γκαρσία του Παναιτωλικού, αν και δεν υπήρχε παράβαση για κόκκινη κάρτα. Σύμφωνα και με τον Λανουά ανύπαρκτη η αποβολή του Γκαρσία.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 (9η αγωνιστική): Λάθος του διαιτητή Ευαγγέλου στο 9’, έπρεπε να δώσει πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου, καθώς ο Μπάκου πατούσε την γραμμή όταν τον ανέτρεψε ο Βιγιαφάνιες. Κακώς, επέμεινε και δεν άλλαξε την απόφασή του καθώς ο Ζαμπαλάς τον κάλεσε στο VAR, έστω και με καθυστέρηση. Εκαναν 3’ για να εξετάσουν τη φάση.

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-2 (13η αγωνιστική): Τι είδε ο VAR Κουμπαράκης στο 70’ και κάλεσε τον Ευαγγέλου σε ανασκόπηση της φάσης; Τι είδε ο Ευαγγέλου στο μαρκάρισμα του Φερίγκρα στον Ζαρουρί και έδωσε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού; Ο παίκτης της ΑΕΛ ούτε φαίνεται να έσπρωξε ούτε να πάτησε τον αντίπαλό του. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Μπακασέτας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-1 (15η αγωνιστική): Ίδιο δίδυμο σε αυτό το ματς και στο 90+11’ δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ του Μπιανκόν καθώς ο Ραμίρες έκανε έξοδο και τον χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι.

Αναλυτικά τα λάθη του Κουμπαράκη, εκτός από τα προαναφερόμενα στους αγώνες Λάρισα-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-Κηφισιά:

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΡΗΣ 0-1 (4η αγωνιστική): Στο 39’ Γιουματζίδης (διαιτητής) και Κουμπαράκης (VAR) έκαναν λάθος καθώς δεν καταλόγισαν πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς μετά από τράβηγμα της φανέλας του Τεττέη από τον Αλβάρο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1 (5η αγωνιστική): «Δεν πρόλαβα επειδή ο Περλ τσέκαρε γρήγορα τη φάση. Μετά είδα ότι ήταν πέναλτι υπέρ του Καμπελά αλλά δεν μπορούσα να παρέμβω», δικαιολογήθηκε ο AVAR Κουμπαράκης (Κυκλάδων) στον Λανουά για το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

ΒΟΛΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-1 (13η αγωνιστική): Στο 40’ ο Τσακαλίδης έκανε έδωσε πέναλτι υπέρ του Βόλου σε πτώση του Λάμπρου, καθώς ο Σόουζα δεν τον ανέτρεψε. Ο Κουμπαράκης δεν τον κάλεσε να ανακαλέσει την απόφαση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-0 (Κύπελλο): Διαβάστε παρακάτω.

Αναλυτικά τα λάθη του Φωτιά:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 2-3 (12η αγωνιστική): Μπορεί ο Λανουά να τον στήριξε, όμως οι διαιτητές απόρησαν γιατί ο Φωτιάς ως VAR κάλεσε τον Σιδηρόπουλο να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ. Ο Σιδηρόπουλος δεν άλλαξε απόφαση.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1-0 (Κύπελλο): Αμφισβητήθηκε το πέναλτι που έδωσε ο Φωτιάς υπέρ του Παναθηναϊκού σε πτώση του Μαϊντάνα σε μαρκάρισμα τον Ινγκασον από το οποίο κρίθηκε το ματς. Υπάρχει αποβολή του Κώτσιρα στο 44′, καθώς ο παίκτης του Παναθηναϊκού ανέτρεψε τον Σόουζα που ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Ούτε εδώ ο Κουμπαράκης τον κάλεσε να δει τη φάση, όπως το ίδιο ισχύει και για το πέναλτι.