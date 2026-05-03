Λάβετε θέσεις! Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αρχίζει και αναδεικνύει την Ελλάδα

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει δυναμικά από τις 6 έως τις 10 Μαϊου επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας και ένα γεγονός που συνδυάζει τον υψηλού επιπέδου ανταγωνισμό με τη μοναδική προβολή της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

Ο σπουδαίος αυτός ποδηλατικός αγώνας φέρνει στην Ελλάδα 120 κορυφαίους αθλητές και 20 ομάδες από όλο τον κόσμο, με έντονο διεθνές ενδιαφέρον, αυξημένη κάλυψη από διεθνή ΜΜΕ και αναβαθμισμένη τηλεοπτική παρουσία.

Στην Ελλάδα κορυφαίοι ποδηλάτες

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να καθιερωθεί στο καλεντάρι της UCI, προσελκύοντας κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Η διοργάνωση του 2026 αναμένεται ακόμη πιο αναβαθμισμένη, με συμμετοχές από 6 UCI ProTeams, 12 UCI Continental ομάδες και τις Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τον καθαρά επαγγελματικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη σταθερή προσπάθεια αναβάθμισής της.

Σημαντικά ονόματα του παγκόσμιου ποδηλατικού στερεώματος αναμένεται να δώσουν το «παρών», προσφέροντας έντονο συναγωνισμό και υψηλό θέαμα, ενώ ταυτόχρονα δίνεται βήμα και σε Έλληνες αθλητές να διακριθούν απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα των 5 ετάπ

Το πρόγραμμα του αγώνα εκτείνεται σε πέντε απαιτητικά ετάπ, που καλύπτουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τόσο την ποικιλομορφία του τοπίου όσο και τη δυσκολία της διαδρομής. Από παραθαλάσσιες διαδρομές μέχρι ορεινά περάσματα, ο αγώνας προσφέρει ένα πλήρες αγωνιστικό πακέτο που δοκιμάζει αντοχές, τακτική και στρατηγική.

Ζωντανά από την ΕΡΤ

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2 Σπορ και παράλληλα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ERTFLIX όπως κάθε χρόνο. Η ΕΡΤ θα έχει και μεταδόσεις, πριν και στο τέλος κάθε ετάπ, με τη δημοσιογραφική της ομάδα να δίνει τον παλμό της διοργάνωσης σε κάθε πόλη εκκίνησης και τερματισμού και βάζοντας μοναδικές εικόνες μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Eπίσης, μέσα από τηλεοπτική κάλυψη που φτάνει σε δεκάδες χώρες, εκατομμύρια θεατές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Πόλεις και περιοχές που φιλοξενούν τα ετάπ μετατρέπονται σε κέντρα αθλητισμού και πολιτισμού, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ένας αγώνας για όλη την Ελλάδα

Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας 5 Περιφέρειες και —άμεσα ή έμμεσα— 44 Δήμους σε μια διαδρομή 5 ημερών που κόβει την ανάσα.

Συνολικά 108 πόλεις και χωριά γίνονται το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.

Με μια εντυπωσιακή εκκίνηση από τα Ιωάννινα, με την εκπληκτική λίμνη, μέχρι και το Αγρίνιο, αλλά και το 2ο ετάπ από το Καρπενήσι μέχρι τη Λάρισα και το 3ο από τον Βόλο, μέχρι τη Λαμία, περνώντας από τις Θερμοπύλες, τον Γοργοπόταμο, μέχρι και την ανάβαση της Πάρνηθας στο 4ο ετάπ με έναρξη από Αταλάντη, και το πέρασμα από τον Πειραιά στο τελευταίο ετάπ στις 10 Μαίου, με το μεγάλο φινάλε στο Σύνταγμα.

Οι πανέμορφες εικόνες που διαφημίζουν την Ελλάδα

Η διοργάνωση έχει ήδη καταγράψει οικονομικό αποτύπωμα 8,5 εκατ. ευρώ, ενώ η διεθνής προβολή της φτάνει σε 140 χώρες. Εφέτος η προβολή αυτή αναμένεται ν’ αυξηθεί ακόμα περισσότερο, γιατί εκτός από ζωντανή μετάδοση για πρώτη φορά από ελεύθερο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ενδιαφέρον είναι αυξημένο από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από όλο τον κόσμο για Live αθλητική μετάδοση, που έφτασαν τα 19, επιπλέον των ΜΜΕ που θα μεταδώσουν τον αγώνα μαγνητοσκοπημένα!

Οι παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Με εντυπωσιακούς αριθμούς και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, οι παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas αναδεικνύουν τον παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 παράλληλες και 13 πρόδρομες εκδηλώσεις, 34 επισκέψεις σε σχολεία, με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτών και συνεργατών, σε μια περιοδεία 90 ημερών και 370 δράσεων. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές με ενεργή συμμετοχή, ενώ διανεμήθηκαν 60.000 αναμνηστικά από τους χορηγούς, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές.

Στόχος, είναι η ενίσχυση της σχέσης των παιδιών και των οικογενειών με τον αθλητισμό, την ποδηλασία και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα σε όλη τη χώρα.

Ποδήλατο και διασκέδαση

Παράλληλα με το αγωνιστικό πρόγραμμα, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αποκτά φέτος ακόμη πιο έντονο γιορτινό αποτύπωμα μέσα από ένα ξεχωριστό πρόγραμμα καλλιτεχνικών δρωμένων στις πόλεις-σταθμούς της διοργάνωσης, μετατρέποντας την εμπειρία του Γύρου σε μια ανοιχτή γιορτή για κατοίκους και επισκέπτες. Η αρχή γίνεται στις 5 Μαΐου στα Ιωάννινα με την Ανδρομάχη, στην Παρουσίαση των 20 επαγγελματικών ομάδων του Γύρου, συνεχίζεται στους τερματισμούς: στις 6 Μαΐου στο Αγρίνιο με την Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, στις 7 Μαΐου στη Λάρισα με την Ευαγγελία και στις 8 Μαΐου στη Λαμία ξανά με την Ανδρομάχη, ενώ η κορύφωση έρχεται στις 10 Μαΐου στο Σύνταγμα, όπου το μεγάλο φινάλε τις διοργάνωσης πλαισιώνεται από ένα μεγάλο μουσικό closing event με τους Stavento, την Ήβη Αδάμου, την Ευαγγελία, την Kira May Cry, τον DJ Νίκο Μαργκόγλου και τη Μαρία Φραγκάκη.

Πρόγραμμα Αγώνα/ Mini Side Events & ΔΕΗ Fan Zones

Δευτέρα 4 Μαΐου | Ιωάννινα

Έναρξη Παράλληλων Εκδηλώσεων: Πλατεία Μαβίλη (10:00-14:30 – 17:00-19:00)

Τρίτη 5 Μαΐου | Ιωάννινα

17:30: Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων (Λίμνη Ιωαννίνων)

Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων (Λίμνη Ιωαννίνων) ΔΕΗ ΔΕΗ Fan Zone: Πλατεία Μαβίλη (10:00-17:00)

Τετάρτη 6 Μαΐου | 1ο ΕΤΑΠ: Ιωάννινα – Αγρίνιο (171,6 χλμ.)

Mini Side Event IΙωάννινα – Πλ. Μαβίλη (10:00-12:00)

IΙωάννινα – Πλ. Μαβίλη (10:00-12:00) 10:30 – 11:40: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών 11:50: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:46 – 16:08: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

Εκκίνηση (ουδέτερη) | Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού ΔΕΗ Fan Zone: Αγρίνιο – Κεντρική Πλατεία (10:00-16:00)

Πέμπτη 7 Μαΐου | 2ο ΕΤΑΠ: Καρπενήσι – Λάρισα (157,6 χλμ.)

11:20 – 12:30: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών Mini Side Event Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία (10:00-13:00)

Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία (10:00-13:00) 12:40: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:18 – 16:39: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

Εκκίνηση (ουδέτερη) | Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού ΔΕΗ Fan Zone: Λάρισα – Κεντρική Πλατεία Σάπκα (10:00-16:30)

Παρασκευή 8 Μαΐου | 3ο ΕΤΑΠ: Βόλος – Λαμία (207,0 χλμ.)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών Mini Side Event Βόλος –Παραλία Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30)

Βόλος –Παραλία Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30) 10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:15 – 16:51: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

Εκκίνηση (ουδέτερη) | Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού ΔΕΗ Fan Zone: Λαμία – Parking Εκθεσιακού Κέντρου (10:00-17:30)

Σάββατο 9 Μαΐου | 4ο ΕΤΑΠ: Αταλάντη – Πάρνηθα (180,9 χλμ.)

10:05 – 11:15: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών Mini Side Event Αταλάντη-Κεντρική Πλατεία (09:30-12:00)

Αταλάντη-Κεντρική Πλατεία (09:30-12:00) 11:25: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:49 – 16:16: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

Εκκίνηση (ουδέτερη) | Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού ΔΕΗ Fan Zone: Πάρνηθα – Τελεφερίκ (10:30-17:00)

Κυριακή 10 Μαΐου | 5ο ΕΤΑΠ: Πειραιάς – Πλατεία Συντάγματος (146,5 χλμ.)

(Τερματισμός σε κυκλική διαδρομή 3 γύρων στο κέντρο της Αθήνας)