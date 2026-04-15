Νέο πάρκο ποδηλασίας και τροχοσανίδας στα Γιαννιτσά

Νέο πάρκο αναψυχής και αθλητισμού δρομολογείται στα Γιαννιτσά όπως έκανε γνωστό ο Δήμος Πέλλας σε ανάρτηση του.

Ειδικότερα ο Δήμος Πέλλας γνωστοποίησε την ένταξη ενός ακόμη έργου υποδομής σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Πρόκειται για την κατασκευή Πάρκου ποδηλασίας και πίστας τροχοσανίδας στα Γιαννιτσά, συνολικού προϋπολογισμού 450.000€, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Στόχου «Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Ανασχηματισμός» και της Προτεραιότητας «Πράσινες Πόλεις» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το Δήμο Πέλλας το έργο περιλαμβάνει:

Δημιουργία σύγχρονου πάρκου ποδηλασίας

Κατασκευή ειδικής πίστας τροχοσανίδας (skate park)

Χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας για νέους

Ασφαλείς και οργανωμένες υποδομές

«Το νέο πάρκο θα κατασκευαστεί στον χώρο του Πλατανότοπου, δίπλα και νότια του υπό κατασκευή κολυμβητηρίου, καλύπτοντας μια πραγματική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και προσφέροντας ασφαλείς χώρους άθλησης για τη νεολαία. Ο Δήμος Πέλλας προχωρά άμεσα στις απαιτούμενες διαδικασίες, με στόχο την έναρξη υλοποίησης του έργου το επόμενο διάστημα» επισημαίνει στην ίδια ανάρτηση ο Δήμος.

«Μια πόλη πιο ανθρώπινη και βιώσιμη»

«Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να επενδύουμε σε έργα που δίνουν ποιότητα ζωής στους πολίτες και ευκαιρίες στη νέα γενιά. Δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές άθλησης, κάνοντας τα Γιαννιτσά μια πόλη πιο ανθρώπινη και πιο βιώσιμη», σημείωσε ο Δήμαρχος Πέλλας.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimpellas