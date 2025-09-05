Νέο Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Η οδική ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια· είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που αφορά κάθε παιδί και κάθε οικογένεια. Η σωστή κυκλοφοριακή αγωγή από μικρή ηλικία αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για την καθημερινή ζωή, αφού καλλιεργεί υπεύθυνους πολίτες που γνωρίζουν να προστατεύουν τον εαυτό τους και να σέβονται τους γύρω τους. Και η δημιουργία του Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου είναι μια είδηση προς την σωστή κατεύθυνση.

«Με το νέο μας Πάρκο δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν βιωματικά τους κανόνες του δρόμου μέσα από παιχνίδι και πρακτική εξάσκηση. Οι μικροί μας δημότες εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν τη σημασία των σημάτων, να κινούνται με ασφάλεια ως πεζοί και ποδηλάτες, αλλά και να κατανοούν ότι η κυκλοφορία στους δρόμους στηρίζεται πάνω στον σεβασμό: στον πεζό, στον ποδηλάτη, στον οδηγό, στον συνάνθρωπ» είναι συμπερασματικά όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου.

Η εκπαίδευση αυτή είναι μια επένδυση στην Παιδεία και στη ζωή. Κάθε παιδί που γνωρίζει πώς να κυκλοφορεί με προσοχή, μεγαλώνει με περισσότερη αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία πιο ασφαλή και πιο ανθρώπινη.

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου