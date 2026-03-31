Ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda έρχεται στη Σπάρτη με την ενέργεια της ΔΕΗ

Ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda έρχεται για πρώτη φορά στη Σπάρτη και για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα, στις 4 Απριλίου, με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Η στήριξη αθλητικών θεσμών που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα και προωθούν την κουλτούρα του ποδηλάτου, αποτελεί για τη ΔΕΗ στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το όραμά της, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η ΔΕΗ με κεντρικό μήνυμα «ΔΕΗ Power Up The Race», θα δώσει δυναμικά το «παρών» στο L’Étape Village στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης: την Παρασκευή 03/04 από τις 16:00 μέχρι τις 20:00 και το Σάββατο 04/04 από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 και από τις 17:00 μέχρι τις 21:00. Συμμετέχοντες και κοινό όλων των ηλικιών θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε παιχνίδια σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ΔΕΗ, να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό για να κερδίσουν μοναδικά δώρα, καθώς, και να αποτυπώσουν τη μοναδική εμπειρία του L’Étape Greece by Tour de France στο ειδικά διαμορφωμένο photobooth.

Το L’Étape αποτελεί τη διεθνή ερασιτεχνική σειρά αγώνων του Tour de France, μεταφέροντας κάθε χρόνο το πνεύμα και την ποιότητά του σε επιλεγμένους προορισμούς παγκοσμίως και δίνοντας τη δυνατότητα σε ερασιτέχνες ποδηλάτες να ζήσουν την εμπειρία του κορυφαίου ποδηλατικού αγώνα σε επαγγελματικές συνθήκες. Το L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026, που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Σπάρτη, προσκαλεί ποδηλάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να ζήσουν μια μοναδική αγωνιστική πρόκληση και μια ολοκληρωμένη ποδηλατική εμπειρία, σε έναν ιστορικό προορισμό συνδεδεμένο με την αντοχή και τη δύναμη, με φόντο τον Ταΰγετο και διαδρομές που περνούν μέσα από τη μαγευτική Λακωνία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο απαιτητικές αγωνιστικές διαδρομές και ένα Fun Ride ανοιχτό σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, που αναδεικνύει τη χαρά της ποδηλασίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το The Race , μια απαιτητική και εντυπωσιακή διαδρομή 140 χιλιομέτρων με υψομετρική διαφορά 1.700 μ., το The Ride, μια πιο σύντομή αλλά εξίσου δυναμική διαδρομή 67 χιλιομέτρων με υψομετρική διαφορά 1.250 μ., και το The Fun Ride, που καλεί ανθρώπους όλων των ηλικιών να ζήσουν την απόλυτα διασκεδαστική πλευρά του Γύρου της Γαλλίας σε μια εύκολη, επίπεδη διαδρομή 15 χιλιομέτρων.

Στηρίζοντας ενεργά μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως, το L’ Étape Greece by Tour de France, η ΔΕΗ αναδεικνύει το ποδήλατο όχι μόνο ως μέσο άθλησης και ψυχαγωγίας αλλά και ως μέσο πράσινης, αστικής μετακίνησης, ενεργοποιώντας, παράλληλα, τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε ένα διεθνές αθλητικό κοινό. Με όραμα τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και «πράσινου» μέλλοντος για όλους, η ΔΕΗ επενδύει συστηματικά στην προώθηση του αθλητισμού και της βιώσιμης κινητικότητας, δημιουργώντας ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.