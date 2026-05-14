Το Ιράν κατέσχεσε πλωτό οπλοστάσιο στον Κόλπο του Ομάν

Ένα πλοίο που φέρεται να λειτουργούσε ως «πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν καταλήφθηκε από Ιρανούς στρατιωτικούς, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard.

Το πλοίο πλέον «κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα», ανέφερε η βρετανική οργάνωση Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Το BBC Verify ήλεγξε τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από το MarineTraffic, τα οποία δείχνουν ότι το πλοίο – που ταυτοποιήθηκε από τη Vanguard ως το υπό σημαία Ονδούρας Hui Chuan – εξέπεμψε για τελευταία φορά τη θέση του 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τετάρτη.

Οι διαχειριστές του Hui Chuan δήλωσαν στη Vanguard ότι λειτουργούσε ως πλωτό οπλοστάσιο που αποθηκεύει όπλα για εταιρείες ασφαλείας, οι οποίες προστατεύουν τα πλοία στη θάλασσα από επιθέσεις πειρατών.

Αυτά τα πλοία σταθμεύουν στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Κόλπο του Ομάν, ώστε οι φρουροί ασφαλείας να μπορούν εύκολα να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν όπλα και πυρομαχικά.

Δεδομένα τοποθεσίας δείχνουν ότι το πλοίο έχει περάσει τον τελευταίο μήνα στα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών του Ομάν και των ΗΑΕ.

Η προφανής κατάληψη του Hui Chuan έρχεται μετά την επίθεση που δέχθηκε ένα πλοίο υπό ινδική σημαία στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν την Τετάρτη, σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους.

Το Haji Ali «φέρεται να βυθίστηκε» στα ανοιχτά του Ομάν, έπειτα από ύποπτη έκρηξη που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από «drone ή πύραυλο», σύμφωνα με τη Vanguard.

«Όλο το ινδικό πλήρωμα που επέβαινε στο πλοίο είναι ασφαλές και ευχαριστούμε τις αρχές του Ομάν για τη διάσωσή τους», δήλωσαν οι ινδικές αρχές την Πέμπτη.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από το MarineTraffic δείχνουν ότι το μήκους 57 μέτρων πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι της Μπερμπέρα στη Σομαλία στις 6 Μαΐου. Ο προορισμός του ήταν η Σάρτζα στα ΗΑΕ, ανέφερε το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας.

Το πλοίο μετέφερε ζώα «όταν φέρεται να ξέσπασε πυρκαγιά, αναγκάζοντας το πλήρωμα να το εγκαταλείψει πριν το σκάφος βυθιστεί», δήλωσε η Vanguard.

Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν από μονάδες της Ακτοφυλακής του Ομάν στο λιμάνι Ντίμπα της χώρας, σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη».

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ συζητήθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών την Πέμπτη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του, προέδρου Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Σι «κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση των Στενών».

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για να υποστηρίξουν την ελεύθερη ροή ενέργειας», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ΗΠΑ μετά τη συνάντηση.

Πηγή: BBC