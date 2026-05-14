Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Αμ' έπος, άμ' έργον ο Ανδρουλάκης: το βράδυ στην TV δίνει στοιχεία και για το νόμιμο και για το ηθικό και καταθέτει μήνυση στον Αδωνι που για Predator έπεα πτερέοντα και από τηγανίτα τίποτα

Το Ιράν κατέσχεσε πλωτό οπλοστάσιο στον Κόλπο του Ομάν
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 19:06

Οι ιρανικές δυνάμεις κατέλαβαν πλοίο που λειτουργούσε ως «πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν, στον απόηχο βύθισης ινδικού εμπορικού σκάφους.

Ένα πλοίο που φέρεται να λειτουργούσε ως «πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν καταλήφθηκε από Ιρανούς στρατιωτικούς, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακού κινδύνου Vanguard.

Το πλοίο πλέον «κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα», ανέφερε η βρετανική οργάνωση Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Το BBC Verify ήλεγξε τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από το MarineTraffic, τα οποία δείχνουν ότι το πλοίο – που ταυτοποιήθηκε από τη Vanguard ως το υπό σημαία Ονδούρας Hui Chuan – εξέπεμψε για τελευταία φορά τη θέση του 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τετάρτη.

Οι διαχειριστές του Hui Chuan δήλωσαν στη Vanguard ότι λειτουργούσε ως πλωτό οπλοστάσιο που αποθηκεύει όπλα για εταιρείες ασφαλείας, οι οποίες προστατεύουν τα πλοία στη θάλασσα από επιθέσεις πειρατών.

Αυτά τα πλοία σταθμεύουν στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Κόλπο του Ομάν, ώστε οι φρουροί ασφαλείας να μπορούν εύκολα να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν όπλα και πυρομαχικά.

Δεδομένα τοποθεσίας δείχνουν ότι το πλοίο έχει περάσει τον τελευταίο μήνα στα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών του Ομάν και των ΗΑΕ.

Η προφανής κατάληψη του Hui Chuan έρχεται μετά την επίθεση που δέχθηκε ένα πλοίο υπό ινδική σημαία στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν την Τετάρτη, σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους.

Το Haji Ali «φέρεται να βυθίστηκε» στα ανοιχτά του Ομάν, έπειτα από ύποπτη έκρηξη που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από «drone ή πύραυλο», σύμφωνα με τη Vanguard.

«Όλο το ινδικό πλήρωμα που επέβαινε στο πλοίο είναι ασφαλές και ευχαριστούμε τις αρχές του Ομάν για τη διάσωσή τους», δήλωσαν οι ινδικές αρχές την Πέμπτη.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από το MarineTraffic δείχνουν ότι το μήκους 57 μέτρων πλοίο αναχώρησε από το λιμάνι της Μπερμπέρα στη Σομαλία στις 6 Μαΐου. Ο προορισμός του ήταν η Σάρτζα στα ΗΑΕ, ανέφερε το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας.

Το πλοίο μετέφερε ζώα «όταν φέρεται να ξέσπασε πυρκαγιά, αναγκάζοντας το πλήρωμα να το εγκαταλείψει πριν το σκάφος βυθιστεί», δήλωσε η Vanguard.

Δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν από μονάδες της Ακτοφυλακής του Ομάν στο λιμάνι Ντίμπα της χώρας, σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη».

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ συζητήθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών την Πέμπτη μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του, προέδρου Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Σι «κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση των Στενών».

«Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για να υποστηρίξουν την ελεύθερη ροή ενέργειας», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ΗΠΑ μετά τη συνάντηση.

Πηγή: BBC

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «οδηγούς» Βιοχάλκο και τράπεζες η άνοδος

Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα θα «ανοίξει περισσότερο» – Το μήνυμα προς Μασκ, Κουκ και άλλους CEO

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου μηνύει τους New York Times – Ισχυρίζεται ότι εξισώνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τη Χαμάς
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ άρθρο των New York Times, αναφορικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μηνύει την εφημερίδα και τον αρθρογράφο της.

Τραμπ – Σι: Τακτική ανακωχή στο Πεκίνο με φόντο την Ταϊβάν και τον παγκόσμιο έλεγχο των σπάνιων γαιών
Από την ενεργειακή ασφάλεια του Ορμούζ μέχρι τον έλεγχο των κρίσιμων ορυκτών, η σύνοδος Τραμπ-Σι επανασχεδιάζει τις ισορροπίες των δύο υπερδυνάμεων σε μια προσπάθεια αποφυγής της ολοκληρωτικής ρήξης.

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό
Διαμαρτυρίες ξέσπασαν τη νύχτα στην Κούβα, καθώς τα μπλακ-άουτ στη χώρα διαρκούν έω2 22 ώρες την ημέρα, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Αβάνα αρνείται τη βοήθειά τους.

Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη
Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - «Εξαφανίστηκαν» οι αναφορές στην Ταϊβάν στην ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη συνάντηση

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στην περιοχή Μπουρκαμπά στη νότια Σομαλία πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Γουές Στρίτινγκ ζητά εμμέσως την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο Χ

Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός – Πώς τα ουκρανικά drones προκάλεσαν πολιτική κρίση
Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της αποπομπής το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας, Αντρις Σπρουντς, προερχόμενου από τους Προοδευτικούς, σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών εισόδου ουκρανικά drones στη Λετονία από τη Ρωσία.

Politico: Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που επιτρέπει στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες – Διεθνής ανησυχία
Το ρωσικό Kοινοβούλιο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να διατάξει την εισβολή σε ξένες χώρες, σύμφωνα με το Politico

Κρουαζιερόπλοιο «Ambition»: Παραμένει σε καραντίνα – «Εξαιρετικά μεταδοτικός ο νοροϊός» λέει ο Μαγιορκίνης
Ο 90χρονος «υποθέτω ότι ήταν άτομο που είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα», εκτιμά ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς ο νοροϊός είναι σπάνιο να προκαλέσει θάνατο - Πότε αναμένεται να λήξει η καραντίνα

Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
Δεν υπάρχει εμβόλιο ή συγκεκριμένη θεραπεία για τον χανταϊό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο - Το ποσοστό θνησιμότητας αυτής της επιδημίας φτάνει σε αυτό το στάδιο το 27%

Οι περιφερειακοί πόλεμοι στερούν διατροφή από σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
Η σύγκρουση με το Πακιστάν με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενη από τον πόλεμο στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων και έχει διαταράξει εντελώς τις δυνατότητες διανομής τους

Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα
Τραμπ και Σι συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Περιστέρι: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα τρώγλη – «Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση»
Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα - Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο Περιστέρι υποσιτισμένα και δεν πήγαιναν σχολείο

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης Betsson για το Game 1 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – Το κόλπο με 19.610 εικονικές φυσικοθεραπείας
Συνελήφθη γνωστός φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά και δύο ορθοπεδικοί ιατροί - Σύμφωνα με την Αστυνομία η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι
Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης και αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Διπλό σκάνδαλο Λανουά: Όρισε Γεωργιανούς στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, φέρνει Ιταλούς για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ούτε προσχήματα ο Λανουά, ο οποίος έκανε επιλογές που προκαλούν για τα καθοριστικά παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League

Κρήτη: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 28χρονης που την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της
Ο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε χθες προφυλακιστέος - Επιμένει ότι ο σοβαρότατος τραυματισμός της γυναίκας του, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Αρνείται πως την χτύπησε και την παρέσυρε με το βανάκι του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο Μπενίτεθ σε ντοκιμαντέρ για το Champions League της Λίβερπουλ το 2005 (vid)
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο εξιστορεί την ιστορική πορεία της Λίβερπουλ μέχρι την κατάκτηση του Champions League το 2005.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

