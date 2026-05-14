Κατασχέθηκε πλοίο στα ανοιχτά των ΗΑΕ και κατευθύνεται προς το Ιράν

Ένα πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ανατολικών ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατασχέθηκε και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, δήλωσε ο βρετανικός στρατός σήμερα Πέμπτη.

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι έλαβε αναφορές ότι το πλοίο καταλήφθηκε από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενώ ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια (70 χιλιόμετρα, 44 μίλια) βορειοανατολικά του λιμανιού Φουτζέιρα των ΗΑΕ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

UKMTO reports an incident 38NM northeast of Fujairah, UAE. A vessel at anchor was reportedly boarded by unauthorized personnel and is now heading toward Iranian territorial waters. pic.twitter.com/D7DWwTtfj2 — Clash Report (@clashreport) May 14, 2026

Καμία ανάληψη ευθύνης για την κατάσχεση

Δεν υπήρξαν άμεσες αναλήψεις ευθύνης για την κατάσχεση.

Η Φουτζέιρα είναι ένας σημαντικός τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου και το κύριο λιμάνι των ΗΑΕ εκτός του Περσικού Κόλπου. Έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Η κατάσχεση έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ σε μια πολυαναμενόμενη επίσκεψη στο Πεκίνο.

Οι συνομιλίες των ηγετών αναμένεται να επικεντρωθούν στον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος έχει διαταράξει σοβαρά το εμπόριο πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων και έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Αυτό συνέβη λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επισκεφθεί κρυφά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ με το Ιράν, αν και τα ΗΑΕ αρνήθηκαν γρήγορα ότι είχε πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μυστική επίσκεψη.