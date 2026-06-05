Φινλανδία: Τέσσερα άτομα είναι ύποπτα για ζημιές σε υποβρύχια καλώδια

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Η αστυνομία στη Φινλανδία, η οποία διεξάγει έρευνα σχετικά με τις ζημιές που υπέστησαν πέρυσι δύο υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών στη Βαλτική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα ότι τέσσερα άτομα θεωρούνται ύποπτα για διάπραξη εγκληματικής ενέργειας και ότι η εισαγγελία θα αποφασίσει για την απαγγελία τυχόν κατηγοριών.

Η Φινλανδία κατάσχεσε το φορτηγό πλοίο «Fitburg» στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ αυτό έχοντας αποπλεύσει από τη Ρωσία βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Ισραήλ, λόγω υποψιών για πρόκληση ζημιών σε καλώδια που ξεκινούν από το Ελσίνκι, και φθάνουν στην Εσθονία διαμέσου του Φινλανδικού Κόλπου, σε ένα από τα πολλά παρόμοια περιστατικά που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε έρευνα για υποθέσεις διάπραξης του εγκλήματος της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, για απόπειρα διάπραξης του εγκλήματος φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και διακεκριμένης παρεμπόδισης των τηλεπικοινωνιών, και ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε στην εισαγγελία για την απαγγελία ενδεχόμενων κατηγοριών.

Δείτε σχετική ανάρτηση για την έρευνα στη Φινλανδία:

Authorities in Finland have identified four individuals suspected of involvement in last year’s damage to two undersea telecommunications cables in the Baltic Sea. The investigation began after the cargo ship Fitburg was seized while travelling from Russia to Israel, with… — TVP World (@TVPWorld_com) June 5, 2026

Σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής η Βαλτική

«Η έρευνα κατέληξε στην ταυτοποίηση τεσσάρων υπόπτων, τρεις από τους οποίους εξακολουθούν να υπόκεινται σε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής μετά από μια σειρά διακοπών λειτουργίας καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και αγωγών φυσικού αερίου από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ενώ το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία με φρεγάτες, αεροσκάφη και ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.