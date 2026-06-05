Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι: «Μέχρι στιγμής δεν βρίσκω τον λόγο» – Ζήτησε να υπάρξει πρώτα συμφωνία

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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι πρόλαβε «να ρίξει μια ματιά» στην επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά «μέχρι στιγμής δεν βρίσκει τον λόγο» να συναντηθούν αφού πρώτα πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και ρυθμίσεις, όχι για έξι μήνες ή ένα χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα»

Αναλυτικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι του έδειξαν χθες την επιστολή, αλλά «δεν είχε την ευκαιρία να τη δει λεπτομερώς».

Ο Πούτιν είπε ότι «έριξε μια ματιά» σήμερα το πρωί και πρόσεξε διάφορα στοιχεία: πρώτον, ότι ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην ηλικία του, λέγοντας ότι η ηλικία είναι σημαντική, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνει τη δουλειά του σωστά.

Ο Ρώσος ηγέτης ανέφερε ότι ένας Ρώσος επιχειρηματίας συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι δεν αρνήθηκε ποτέ να συναντηθεί, αλλά δεν βλέπει το νόημα μιας συνάντησης για την ίδια τη συνάντηση.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συμφωνίες και ρυθμίσεις, όχι για έξι μήνες ή ένα χρόνο, αλλά μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε.

«Πρώτα όμως πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση, και αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης.»

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, είπε: «Μέχρι στιγμής δεν βλέπω το νόημα».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

BREAKING: Putin says that he currently sees no point in meeting with Zelensky. pic.twitter.com/eZiBXauc6Z — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Ο Πούτιν δεν είπε το όνομα του Ζελένσκι

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πούτιν αναφερόταν στον Ζελένσκι όχι με το όνομά του, αλλά ως «τον συντάκτη αυτής της επιστολής».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η Ουκρανία δεν επιθυμεί να αναλάβει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τον ρόλο του εγγυητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Είμαι ευγνώμων στον Ντόναλντ, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Συνέχισε λέγοντας ότι ήταν «λάθος» εκ μέρους της Ουκρανίας να δημοσιοποιήσει τις συνομιλίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προκάλεσε χθες τον Πούτιν σε ανοιχτή επιστολή, αναφέροντας ότι ο Ρώσος ηγέτης δέχεται πιέσεις από τον ίδιο του τον λαό να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι πρότεινε επίσης μια τετ-α-τετ συνάντηση των δύο ηγετών.