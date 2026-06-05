Το χάος για τους επόμενους Έλληνες διεθνείς διαιτητές

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Αν ο Λανουά μιλήσει για πετυχημένη εκπαίδευση, τότε θα πρέπει κάποιος να του δείξει τον πίνακα των διεθνών διαιτητών, παράλληλα με το χάος που υπάρχει σχετικά με το μέλλον. Πρόκειται για στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανεπάρκεια του Γάλλου και των συνεργατών του στην εκπαίδευση. Με την καρατόμηση του Σιδηρόπουλου (Δωδεκανήσου) και την εθελούσια έξοδο του Παπαδόπουλου (Μακεδονίας), ο οποίος αιτήθηκε και θα είναι «ειδικός VAR», στον πίνακα των διαιτητών FIFA έμειναν πέντε ρέφερι και είναι οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας), Βεργέτης (Αρκαδίας), Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) και Πολυχρόνης (Πιερίας).

Πρέπει να βρεθούν δυο αντικαταστάτες των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι που να πείθουν, παρά φαντάζουν ως «λύσεις ανάγκης» σημαίνει ότι ο Λανουά δεν δούλεψε στην ανάδειξη Ελλήνων διαιτητών. Άρα η εκπαίδευσή του είναι προβληματική, είναι ανεπαρκής και τυπικά.

Μάλιστα, υπάρχει περίπτωση να επαναληφθεί η ιστορία και να δηλωθεί μόνο ένας ρέφερι για διεθνής. Έχει γίνει ξανά! Πιο συγκεκριμένα την πρώτη του σεζόν (2024/25) ο Λανουά προτίμησε να κάνει διεθνή μόνο τον Τσακαλίδη (Χαλκιδικής), αν και οι κενές θέσεις ήταν δυο. Περισσότερο, όπως έλεγαν οι κακές γλώσσες, μέτρησε το καλό επίπεδο αγγλικών του 33χρονου ρέφερι παρά η διαιτητική του επάρκεια.

Όμως, ο Τσακαλίδης έδειξε ότι δεν μπορεί να κάνει το παραπάνω βήμα. Η UEFA έδωσε ευκαιρία στον Τσακαλίδη που όμως την κλώτσησε. Ο ρέφερι της ΕΠΣ Χαλκιδικής επιλέχθηκε για την τελική φάση του Euro U17, στην Εσθονία, με βοηθό τον Παπαδάκη (Ηρακλείου). Το τουρνουά ολοκληρώνεται την Κυριακή 7/6, όμως δεν πήγε καλά καθώς δεν ορίστηκε ούτε στα ημιτελικά, όπου ήταν τέταρτος του Τούρκου Τσακίρ στον αγώνα Βέλγιο-Γαλλία και ένας εκ των βοηθών του ήταν ο Παπαδάκης. Άρα, ο Τσακαλίδης δεν θέτει υποψηφιότητα για να ανέβει κατηγορία και παραμένει στην δεύτερη (και τελευταία), ενώ είναι αμφίβολο πότε θα του δοθεί άλλη ευκαιρία.

Η δεύτερη θέση του διεθνή (πριν αδειάσουν πάλι δυο λόγω των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου) καλύφθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν δηλώθηκε ο Πολυχρόνης (Πιερίας) που μπορούσε να δηλωθεί μαζί με τον Τσακαλίδη! Ο Λανουά είχε καλέσει τον Νοέμβριο του 2025 τους ενδιαφερόμενους να τρέξουν τα αγωνιστικά τεστ και την θέση είχαν διεκδικήσει οι Ζαμπαλάς (Ηπείρου) και Πολυχρόνης.

Ποιοί είναι υποψήφιοι για τις θέσεις των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου; Πλην Ζαμπαλά, αναμένεται να τις διεκδικήσουν με σειρά… προτεραιότητας οι Μόσχου (Λασιθίου), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) και Ματσούκας (Εύβοιας). Πρόκειται για ρέφερι που ούτε ο Λανουά εμπιστεύεται στα δύσκολα και για πολλοστή φορά επιβεβαιώνεται ότι η εκπαίδευση του Γάλλου έχει τελματώσει.