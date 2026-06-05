Παναθηναϊκός: Η εξάδα των ξένων για τον δεύτερο τελικό με τον Ολυμπιακό
Ποιους παίκτες άφησε εκτός ο Εργκίν Αταμάν για το Game 2 των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «T-Center» (21:00) για τον δεύτερο τελικό της GBL και περίπου τρεις ώρες πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή η εξάδα των ξένων του Εργκίν Αταμάν.
Και πάλι έμειναν εκτός οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ, με τον Τι Τζέι Σορτς να είναι στην εξάδα για να υπάρχει ένας έξτρα παίκτης στα γκαρντ από την στιγμή που και πάλι δεν είναι διαθέσιμος ο Κώστας Σλούκας.
Το ίδιο είχε συμβεί και στο παιχνίδι του ΣΕΦ, όπου ο Τούρκος προπονητής έβαλε και πάλι τον Τι Τζέι Σορτς στη εξάδα των ξένων, αφήνοντας εκτός τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.
Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού:
Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Οσμάν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ.
Ο Εργκίν Αταμάν, παρά το γεγονός ότι έχει καταφερθεί πολλές φορές κατά του βραχύσωμου γκαρντ επικρίνοντάς τον για τις εμφανίσεις του κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, θεωρεί ότι ο Τι Τζέι Σορτς μπορεί να προσφέρεις πολύτιμες λύσεις στο Game 2 των τελικών, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να φτάσει στην ισοφάριση.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα κάνει το 2-0 στους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League και θα βρεθεί μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφήνοντας τους Πράσινους μόνο με το Κύπελλο στη φετινή σεζόν.
Απομένει να φανεί ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αποψινού τελικού και εάν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να φέρει τη σειρά στα ίσια ή εάν ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει το σερι που τρέχει απέναντι στους Πράσινους και θα βρεθεί μια… ανάσα από τον τίτλο του πρωταθλητή.
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