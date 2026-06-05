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H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk
Music 05 Ιουνίου 2026, 19:20

H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk

Λίγο μετά την πρώτη εμφάνιση των Sex Pistols στο Μάντσεστερ, πριν 50 χρόνια, άρχισε να φουντώνει το κύμα του post-punk. Ωστόσο στη συναυλία παρευρέθηκε μόνο ένα κοινό 30 έως 50 ατόμων και διήρκεσε το πολύ μισή ώρα.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
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Στις 4 Ιουνίου 1976, οι Sex Pistols έδωσαν την πρώτη από τις δύο συναυλίες τους στο Lesser Free Trade Hall του Μάντσεστερ. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου, αλλά αυτή η πρώτη συναυλία οδήγησε άμεσα στη δημιουργία μερικών από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της βρετανικής post-punk και alt-rock σκηνής.

Επιπλέον, μετά από αυτό ιδρύθηκαν μερικές εναλλακτικές δισκογραφικές εταιρείες, εμπνευσμένες από την απίστευτη αυτή συναυλία.

Sex Pistols

Sex Pistols / Public Domain

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Όσο θρυλική κι αν έγινε εκείνη η συναυλία, οι Sex Pistols ήταν ακόμα ένα ανερχόμενο συγκρότημα εκείνη την εποχή. Στη συναυλία στο Μάντσεστερ παρευρέθηκε μόνο ένα κοινό 30 έως 50 ατόμων. Διήρκεσε το πολύ μισή ώρα.

Ήταν επίσης η πρώτη φορά που το συγκρότημα έπαιζε εκτός Λονδίνου. Ωστόσο, εκείνο τον Φεβρουάριο, δημοσιεύτηκε η πρώτη κριτική για αυτούς, οπότε είχε αρχίσει να διαδίδεται η φήμη για το χάος των ζωντανών τους εμφανίσεων.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε χάρη στους Howard Devoto και Pete Shelley, φοιτητές του Bolton Institute of Technology εκείνη την εποχή

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H κριτική στο NME

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε χάρη στους Howard Devoto και Pete Shelley, φοιτητές του Bolton Institute of Technology εκείνη την εποχή.

Διάβασαν την κριτική στο NME και μετά πήγαν στο Λονδίνο για να δουν τους Sex Pistols ζωντανά στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι Devoto και Shelley εμπνεύστηκαν αμέσως από αυτό που είδαν και σχημάτισαν τους Buzzcocks λίγο μετά. Η πρώτη τους συναυλία θα ήταν στις 20 Ιουλίου, ως support των Sex Pistols μαζί με τους Slaughter & the Dogs.

Εν αρχή ην το post-punk

Ο Ντεβότο και ο Σέλι κατάφεραν να κλείσουν τους Sex Pistols για το Lesser Free Trade Hall κυρίως επειδή δεν υπήρχε τότε στο Μάντσεστερ κάποιος χώρος αφιερωμένος στην πανκ σκηνή.

Η συναυλία της 20ής Ιουλίου φέρεται να αντιμετώπισε κάποια τεχνικά προβλήματα, καθώς ο ηχητικός εξοπλισμός δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο. Ωστόσο, η συναυλία της 4ης Ιουνίου σηματοδότησε ουσιαστικά την έναρξη του κύματος της post-punk στο Μάντσεστερ.

Ντοκιμαντέρ BBC «I swear that I was there» – Σε αυτό το επεισόδιο παρουσιάστηκε η συναυλία των Sex Pistols στο Lesser Free Trade Hall του Μάντσεστερ, στις 4 Απριλίου 1976. Περιλάμβανε πολλές συνεντεύξεις από άτομα που ήταν παρόντα και σπάνιο οπτικό υλικό

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Μια παρέλαση μουσικών ονομάτων

Παρέστησαν πολλά μέλη από συγκροτήματα που σήμερα θεωρούνται εμβληματικά. Αρχικά, οι νεοσύστατοι Buzzcocks επρόκειτο να ανοίξουν τη συναυλία, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν μπασίστα εγκαίρως.

Ωστόσο, ο Devoto και ο Shelley συνάντησαν τελικά τον Steve Diggle στη συναυλία, ο οποίος θα γινόταν μέλος της κλασικής σύνθεσης του συγκροτήματος.

Επιπλέον, στο κοινό βρίσκονταν τα μελλοντικά μέλη των Joy Division/New Order, Peter Hook και Bernard Sumner.

Ο Morrissey ήταν επίσης εκεί, μαζί με τον Mick Hucknall, ο οποίος αργότερα σχημάτισε τους Simply Red.

Άλλοι παρευρισκόμενοι που αργότερα απέκτησαν επιρροή στη post-punk σκηνή ήταν ο John Cooper Clarke, ο Jon the Postman και ο Martin Hannett, ο οποίος θα γινόταν ένας κρίσιμος παραγωγός για την Factory Records.

Ο Morrissey ήταν επίσης εκεί, μαζί με τον Mick Hucknall, ο οποίος αργότερα σχημάτισε τους Simply Red

«Anarchy in the U.K»

Όσον αφορά τη συναυλία της 20ης Ιουλίου, εμφανίστηκαν περίπου 150 πάνκηδες από το Μάντσεστερ. Μεταξύ αυτών ήταν ο Mark E. Smith των The Fall, καθώς και ο Alan McGee, ιδρυτής της Creation Records, και ο Tony Wilson, ιδρυτής της Factory Records.

Ο Paul Morley θα γινόταν αργότερα δημοσιογράφος στο NME, ενώ ο John Ingham έγραφε για το Sounds εκείνη την εποχή.

Στην κριτική του για τη συναυλία, σημείωσε το ντεμπούτο του «Anarchy in the U.K.». Επιπλέον, φαινόταν ενθουσιασμένος για την πολλά υποσχόμενη ανοδική πορεία των Sex Pistols.

Έξτρα info: Το 24 Hour Party People είναι μια βρετανική βιογραφική κωμωδία-δράμα του 2002 για την δημοφιλή μουσική κοινότητα του Μάντσεστερ από το 1976 έως το 1992, και συγκεκριμένα για την Factory Records. Το σενάριο έγραψε ο Frank Cottrell Boyce και η σκηνοθεσία ο Michael Winterbottom

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*Με στοιχεία από vice.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons

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