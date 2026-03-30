Sex Pistols, 50 χρόνια μετά: Πώς μια πανκ μπάντα έγινε mainstream

Το τέλος ήρθε με μια φράση που έμοιαζε περισσότερο με κατηγορία παρά με αποχαιρετισμό. Ο Τζον Λάιντον – άλλοτε Τζόνι Ρότεν – στάθηκε στη σκηνή του Winterland Ballroom, στο Σαν Φρανσίσκο, τον Ιανουάριο του 1978, κοίταξε το κοινό και άφησε να αιωρηθεί η φράση που θα τον ακολουθούσε για δεκαετίες: «Νιώθετε ποτέ ότι σας δούλεψαν;». Δεν ήταν απλώς το κλείσιμο μιας συναυλίας, αλλά το σπάσιμο μιας αυταπάτης γύρω από τους Sex Pistols — ένα συγκρότημα που μέσα σε ελάχιστο χρόνο πέρασε από την πρόκληση στη μυθολογία και από την έκρηξη στην κατάρρευση.

Κι όμως, η διαδρομή τους ξεκίνησε με την ίδια ένταση. Πενήντα χρόνια πριν, στις 30 Μαρτίου 1976, ένα μικρό υπόγειο στο κέντρο του Λονδίνου έγινε το σημείο μηδέν. Στο 100 Club, οι Sex Pistols έδωσαν μια συναυλία που, εκ των υστέρων, θεωρείται καθοριστική για τη γέννηση του πανκ. Ο φωτογράφος Π.Τ. Μάντεν θυμόταν ότι, παρότι ο χώρος δεν ήταν γεμάτος, η αίσθηση ήταν σχεδόν ηλεκτρική: «Καταλάβαινες ότι κάτι αλλάζει. Δεν ήταν απλώς άλλη μια συναυλία. Υπήρχε μια ένταση, μια προσμονή — σαν να ξεκινούσε κάτι που ακόμη δεν είχε όνομα».

Το σημείο μηδέν του πανκ

Το 100 Club, ένα υπόγειο venue στην Oxford Street με ιστορία από τη δεκαετία του ’40, είχε ήδη περάσει από τζαζ και rhythm and blues. Το 1976, όμως, έγινε το επίκεντρο μιας νέας, ωμής αισθητικής. Μαζί με εμφανίσεις στο Lesser Free Trade Hall στο Μάντσεστερ και στο Nashville Rooms, βοήθησε να διαμορφωθεί το πανκ — όχι μόνο ως ήχος, αλλά ως στάση.

Λίγους μήνες μετά, το «100 Club Punk Special» ένωσε στη σκηνή συγκροτήματα όπως οι Siouxsie and the Banshees, οι The Clash και οι The Damned, σφραγίζοντας μια σκηνή που έπαιρνε μορφή μέσα από πρόκληση, απλότητα και ένταση. Οι Sex Pistols δεν ήταν οι μόνοι — αλλά έγιναν το πρόσωπο του κινήματος.

Η άνοδός τους ήταν καταιγιστική. Υπέγραψαν με την EMI το φθινόπωρο του 1976 και απολύθηκαν σχεδόν αμέσως, μέσα σε σκάνδαλα που ενίσχυσε και ο μάνατζέρ τους, Μάλκολμ ΜακΛάρεν. Η περιβόητη τηλεοπτική εμφάνιση με τον Μπιλ Γκράντι πυροδότησε σάλο.

Το Anarchy in the UK δεν ήταν απλώς τραγούδι — ήταν δήλωση. Και το Never Mind the Bollocks που ακολούθησε το 1977, με αιχμή το God Save the Queen, ήρθε να παγιώσει τη φήμη τους. Το κομμάτι απαγορεύτηκε από το BBC την περίοδο του Silver Jubilee — γεγονός που μόνο ενίσχυσε τον θόρυβο γύρω από το όνομά τους.

Η μουσική της δυσαρέσκειας

Το πανκ δεν γεννήθηκε στο κενό. Η αισιοδοξία των ’60s είχε ξεφτίσει. Οικονομική κρίση, πληθωρισμός, ενεργειακά σοκ και κοινωνικές εντάσεις διαμόρφωσαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Η τριήμερη εργάσιμη εβδομάδα του 1974 και ο «χειμώνας της δυσαρέσκειας» που ακολούθησε ήταν μόνο η κορυφή.

Το 1976, η Βρετανία αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τον υπουργό Οικονομικών Ντένις Χίλι να προσφεύγει για δάνειο. Η ανεργία των νέων εκτοξεύεται και η αίσθηση αδιεξόδου βαθαίνει.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Sex Pistols γίνονται κάτι περισσότερο από μια απλή μπάντα : εκφράζουν μια γενικευμένη οργή. Ωμοί, προκλητικοί και επιθετικοί απέναντι στην εξουσία, μετατρέπονται σε σύμβολο. Τα ΜΜΕ oscillate ανάμεσα σε γοητεία και πανικό, ενώ απαγορεύσεις εμφανίσεων ενισχύουν τον μύθο.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ, συγκροτήματα όπως οι Ramones ήδη αποδομούσαν το ροκ. Στο CBGB της Νέα Υόρκη γεννιόταν μια παρόμοια αισθητική, την οποία οι Βρετανοί πήραν και έκαναν πιο αιχμηρή.

Ο θεωρητικός Ντικ Χέμπντιτζ μίλησε για μια «ενότητα» ανάμεσα σε μουσική, εμφάνιση και στάση. Σκισμένα ρούχα, παραμάνες, χάος στη σκηνή — όλα ήταν μέρος της ίδιας γλώσσας. Οι Pistols δεν περιέγραφαν απλώς τη δυσαρέσκεια. Την έκαναν εικόνα και ήχο.

Από την έκρηξη στην ενσωμάτωση

Όπως συμβαίνει συχνά, η επανάσταση δεν μένει για πάντα επανάσταση. Ο Πιτ Τάουνσεντ το είχε πει απλά: «νέο αφεντικό, ίδιο με το παλιό». Η διάλυση των Pistols έμοιαζε να το επιβεβαιώνει.

Κι όμως, δεν εξαφανίστηκαν — μεταμορφώθηκαν. Από κίνημα έγιναν ύφος. Από ρήξη, μέρος του mainstream.

Μετά το τέλος στο Winterland, η ιστορία τους συνεχίστηκε αλλιώς: ο μύθος του Σιντ Βίσιους, η ταινία The Great Rock’n’Roll Swindle, οι συγκρούσεις, οι επανενώσεις, οι επανεκδόσεις. Οι δικαστικές διαμάχες του Λάιντον με τον ΜακΛάρεν και αργότερα με τα άλλα μέλη έδειξαν πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην τέχνη και το εμπόριο.

Με τα χρόνια, οι Sex Pistols έγιναν κομμάτι της ίδιας κουλτούρας που κάποτε αμφισβήτησαν. Ντοκιμαντέρ όπως το The Filth and the Fury, επετειακές κυκλοφορίες και συνεχείς αναφορές τους πέρασαν στο «κανόνα».

Ακόμη και το ίδιο το σύστημα που τους πολέμησε, τους ενσωμάτωσε. Το 2016, η εκπομπή Newsnight έκλεισε με το «God Save the Queen» ως ειρωνικό σχόλιο για το Brexit. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν απειλή, έγινε εργαλείο.

Κι όμως, εκείνη η στιγμή μένει

Όλα αυτά, όμως, δεν ακυρώνουν το αρχικό σοκ. Το 1976, οι Sex Pistols δεν έκαναν απλώς θόρυβο — κατέγραψαν μια εποχή. Μια στιγμή όπου κοινωνική ένταση, μουσική και αισθητική συντονίστηκαν και παρήγαγαν κάτι μοναδικό.

Και ίσως γι’ αυτό το ερώτημα του Λάιντον συνεχίζει να επιστρέφει. Όχι ως απάντηση — αλλά ως υπενθύμιση εκείνης της στιγμής που το πανκ δεν ήταν ακόμη ιστορία. Ήταν παρόν.

*Με πληροφορίες από: Τhe Conversation