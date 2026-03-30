30.03.2026 | 08:24
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Music 30 Μαρτίου 2026, 10:40

Sex Pistols, 50 χρόνια μετά: Πώς μια πανκ μπάντα έγινε mainstream

Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, οι Sex Pistols πέρασαν από το περιθώριο στο επίκεντρο, αποτυπώνοντας την οργή μιας ολόκληρης γενιάς και αλλάζοντας για πάντα το τοπίο της μουσικής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τέλος ήρθε με μια φράση που έμοιαζε περισσότερο με κατηγορία παρά με αποχαιρετισμό. Ο Τζον Λάιντον – άλλοτε Τζόνι Ρότεν – στάθηκε στη σκηνή του Winterland Ballroom, στο Σαν Φρανσίσκο, τον Ιανουάριο του 1978, κοίταξε το κοινό και άφησε να αιωρηθεί η φράση που θα τον ακολουθούσε για δεκαετίες: «Νιώθετε ποτέ ότι σας δούλεψαν;». Δεν ήταν απλώς το κλείσιμο μιας συναυλίας, αλλά το σπάσιμο μιας αυταπάτης γύρω από τους Sex Pistols — ένα συγκρότημα που μέσα σε ελάχιστο χρόνο πέρασε από την πρόκληση στη μυθολογία και από την έκρηξη στην κατάρρευση.

Κι όμως, η διαδρομή τους ξεκίνησε με την ίδια ένταση. Πενήντα χρόνια πριν, στις 30 Μαρτίου 1976, ένα μικρό υπόγειο στο κέντρο του Λονδίνου έγινε το σημείο μηδέν. Στο 100 Club, οι Sex Pistols έδωσαν μια συναυλία που, εκ των υστέρων, θεωρείται καθοριστική για τη γέννηση του πανκ. Ο φωτογράφος Π.Τ. Μάντεν θυμόταν ότι, παρότι ο χώρος δεν ήταν γεμάτος, η αίσθηση ήταν σχεδόν ηλεκτρική: «Καταλάβαινες ότι κάτι αλλάζει. Δεν ήταν απλώς άλλη μια συναυλία. Υπήρχε μια ένταση, μια προσμονή — σαν να ξεκινούσε κάτι που ακόμη δεν είχε όνομα».

Το σημείο μηδέν του πανκ

Το 100 Club, ένα υπόγειο venue στην Oxford Street με ιστορία από τη δεκαετία του ’40, είχε ήδη περάσει από τζαζ και rhythm and blues. Το 1976, όμως, έγινε το επίκεντρο μιας νέας, ωμής αισθητικής. Μαζί με εμφανίσεις στο Lesser Free Trade Hall στο Μάντσεστερ και στο Nashville Rooms, βοήθησε να διαμορφωθεί το πανκ — όχι μόνο ως ήχος, αλλά ως στάση.

Λίγους μήνες μετά, το «100 Club Punk Special» ένωσε στη σκηνή συγκροτήματα όπως οι Siouxsie and the Banshees, οι The Clash και οι The Damned, σφραγίζοντας μια σκηνή που έπαιρνε μορφή μέσα από πρόκληση, απλότητα και ένταση. Οι Sex Pistols δεν ήταν οι μόνοι — αλλά έγιναν το πρόσωπο του κινήματος.

Η άνοδός τους ήταν καταιγιστική. Υπέγραψαν με την EMI το φθινόπωρο του 1976 και απολύθηκαν σχεδόν αμέσως, μέσα σε σκάνδαλα που ενίσχυσε και ο μάνατζέρ τους, Μάλκολμ ΜακΛάρεν. Η περιβόητη τηλεοπτική εμφάνιση με τον Μπιλ Γκράντι πυροδότησε σάλο.

Το Anarchy in the UK δεν ήταν απλώς τραγούδι — ήταν δήλωση. Και το Never Mind the Bollocks που ακολούθησε το 1977, με αιχμή το God Save the Queen, ήρθε να παγιώσει τη φήμη τους. Το κομμάτι απαγορεύτηκε από το BBC την περίοδο του Silver Jubilee — γεγονός που μόνο ενίσχυσε τον θόρυβο γύρω από το όνομά τους.

Η μουσική της δυσαρέσκειας

Το πανκ δεν γεννήθηκε στο κενό. Η αισιοδοξία των ’60s είχε ξεφτίσει. Οικονομική κρίση, πληθωρισμός, ενεργειακά σοκ και κοινωνικές εντάσεις διαμόρφωσαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον. Η τριήμερη εργάσιμη εβδομάδα του 1974 και ο «χειμώνας της δυσαρέσκειας» που ακολούθησε ήταν μόνο η κορυφή.

Το 1976, η Βρετανία αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τον υπουργό Οικονομικών Ντένις Χίλι να προσφεύγει για δάνειο. Η ανεργία των νέων εκτοξεύεται και η αίσθηση αδιεξόδου βαθαίνει.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Sex Pistols γίνονται κάτι περισσότερο από μια απλή μπάντα: εκφράζουν μια γενικευμένη οργή. Ωμοί, προκλητικοί και επιθετικοί απέναντι στην εξουσία, μετατρέπονται σε σύμβολο. Τα ΜΜΕ oscillate ανάμεσα σε γοητεία και πανικό, ενώ απαγορεύσεις εμφανίσεων ενισχύουν τον μύθο.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ, συγκροτήματα όπως οι Ramones ήδη αποδομούσαν το ροκ. Στο CBGB της Νέα Υόρκη γεννιόταν μια παρόμοια αισθητική, την οποία οι Βρετανοί πήραν και έκαναν πιο αιχμηρή.

Ο θεωρητικός Ντικ Χέμπντιτζ μίλησε για μια «ενότητα» ανάμεσα σε μουσική, εμφάνιση και στάση. Σκισμένα ρούχα, παραμάνες, χάος στη σκηνή — όλα ήταν μέρος της ίδιας γλώσσας. Οι Pistols δεν περιέγραφαν απλώς τη δυσαρέσκεια. Την έκαναν εικόνα και ήχο.

Από την έκρηξη στην ενσωμάτωση

Όπως συμβαίνει συχνά, η επανάσταση δεν μένει για πάντα επανάσταση. Ο Πιτ Τάουνσεντ το είχε πει απλά: «νέο αφεντικό, ίδιο με το παλιό». Η διάλυση των Pistols έμοιαζε να το επιβεβαιώνει.

Κι όμως, δεν εξαφανίστηκαν — μεταμορφώθηκαν. Από κίνημα έγιναν ύφος. Από ρήξη, μέρος του mainstream.

Μετά το τέλος στο Winterland, η ιστορία τους συνεχίστηκε αλλιώς: ο μύθος του Σιντ Βίσιους, η ταινία The Great Rock’n’Roll Swindle, οι συγκρούσεις, οι επανενώσεις, οι επανεκδόσεις. Οι δικαστικές διαμάχες του Λάιντον με τον ΜακΛάρεν και αργότερα με τα άλλα μέλη έδειξαν πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην τέχνη και το εμπόριο.

Με τα χρόνια, οι Sex Pistols έγιναν κομμάτι της ίδιας κουλτούρας που κάποτε αμφισβήτησαν. Ντοκιμαντέρ όπως το The Filth and the Fury, επετειακές κυκλοφορίες και συνεχείς αναφορές τους πέρασαν στο «κανόνα».

Ακόμη και το ίδιο το σύστημα που τους πολέμησε, τους ενσωμάτωσε. Το 2016, η εκπομπή Newsnight έκλεισε με το «God Save the Queen» ως ειρωνικό σχόλιο για το Brexit. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν απειλή, έγινε εργαλείο.

Κι όμως, εκείνη η στιγμή μένει

Όλα αυτά, όμως, δεν ακυρώνουν το αρχικό σοκ. Το 1976, οι Sex Pistols δεν έκαναν απλώς θόρυβο — κατέγραψαν μια εποχή. Μια στιγμή όπου κοινωνική ένταση, μουσική και αισθητική συντονίστηκαν και παρήγαγαν κάτι μοναδικό.

Και ίσως γι’ αυτό το ερώτημα του Λάιντον συνεχίζει να επιστρέφει. Όχι ως απάντηση — αλλά ως υπενθύμιση εκείνης της στιγμής που το πανκ δεν ήταν ακόμη ιστορία. Ήταν παρόν.

*Με πληροφορίες από: Τhe Conversation 

CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;
Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

ΕΚΠΑ: Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ
Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ – [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

