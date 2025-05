Προτιμώ να πίνω, παρά να παριστάνω τον Ρόι Όρμπισον: Ο Τζον Λάιντον «μισεί το καραόκε»

O Tζον Λάιντον, κατά κόσμον Τζόνι Ρότεν, frontman της θρυλικής μπάντας Sex Pistols και Public Image Ltd αποκάλυψε τη λίστα των πιο σημαντικών τραγουδιών της ζωής του σε μια συνέντευξη στον Guardian.

O μουσικός εκμυστηρεύτηκε αρχικά ποιο ήταν το πρώτο single που αγόρασε ποτέ, το οποίο ήταν το Ruby, Don’t Take Your Love to Town του Κένι Ρότζερς, ενώ παραδέχτηκε πως τον επηρέασε μια γηραιά κυρία να κάνει αυτή την επιλογή καθώς αυτή έπαιζε τα «πιο deep» ρέγκε κομμάτια που θα μπορούσε κανείς να ακούσει.

«Μισώ το καραόκε. Είναι πάντα ντροπιαστικό και απαίσιο, επειδή οι προσδοκίες των μεθυσμένων συντρόφων σας είναι συντριπτικά βαρετές. Προτιμώ να περνάω την ώρα μου πίνοντας παρά να προσποιούμαι ότι είμαι ο Ρόι Όρμπισον»

Στην συνέχεια ερωτηθείς για το αγαπημένο κομμάτι του σε μια βραδιά καραόκε, o Tζον Λάιντον απάντησε: «Μισώ το καραόκε. Είναι πάντα ντροπιαστικό και απαίσιο, επειδή οι προσδοκίες των μεθυσμένων συντρόφων σας είναι συντριπτικά βαρετές. Προτιμώ να περνάω την ώρα μου πίνοντας παρά να προσποιούμαι ότι είμαι ο Ρόι Όρμπισον».

Όσον αφορά το guilty pleasure του Tζον Λάιντον, δηλαδή το κομμάτι που ακούει κρυφά από τους άλλους – σίγουρα έχετε κι εσείς κάποιο -, αυτός απάντησε πως είναι το Die With a Smile της Lady Gaga και του Μπρούνο Μαρς. Ενώ εξήγησε: «Μπορεί να είναι γραμμένα για μαζική κατανάλωση, και παρόλο που ο ίδιος δεν είμαι επιχειρηματικά σκεπτόμενος, αυτό δεν σημαίνει ότι αντιπαθώ τις εταιρικές φιλοσοφίες. Πάντα είχα μια αδυναμία στη Lady Gaga».

Αναφορικά με εκείνο το τραγούδι του οποίου του στίχους ξέρει απ’ έξω, ο Τζον Λάιντον είπε: «Το The Spy και το Waiting for the Sun των Doors γυρνάνε στο κεφάλι μου».«Φαίνεται ότι είναι το τέλειο μείγμα διαφορετικού από το συνηθισμένο rock’n’roll και τις δυνατότητες. Μια εκπληκτική μπάντα με κάθε τρόπο», εξήγησε στη συνέχεια.

Τέλος, σχετικά με εκείνο το κομμάτι το οποίο έχει πάψει να ακούει o Tζον Λάιντον παραδέχτηκε πως είναι αυτό του Άλβιν Στάρνταστ με τίτλο Coo Ca Choo, ενώ σχετικά με το αγαπημένο του άσμα για πάρτυ απάντησε: «Show me the way to go Home / I’m tired and wanna go to bed / You’re only half a football team / Turn the boys in white and red», παραπέμποντας στο διάσημο αγγλικό τραγούδι του 1925 Show Me the Way to Go Home.