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Ραφήνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή σε πρατήριο καυσίμων
Ελλάδα 05 Ιουνίου 2026, 19:42

Ραφήνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή σε πρατήριο καυσίμων

Ενας 52χρονος Αλβανός που αντιμετωπίζει μάλλον ψυχολογικά προβλήματα επιτέθηκε σε Αιγύπτιο υπάλληλο πρατηρίου στη Ραφήνα και σε 25χρονο Αλβανό πελάτη με αιχμηρό αντικείμενο.

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Βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην Ραφήνα, σε πρατήριο καυσίμων στην συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Δημοκρατίας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται η στιγμή της αιματηρής συμπλοκής.

Η επίθεση

Ενας 52χρονος Αλβανός που αντιμετωπίζει μάλλον ψυχολογικά προβλήματα επιτέθηκε σε Αιγύπτιο υπάλληλο πρατηρίου και σε 25χρονο Αλβανό πελάτη με αιχμηρό αντικείμενο.

Τραυμάτισε τον υπάλληλο ελαφρά στο χέρι και στο κεφάλι και τον πελάτη στο χέρι, ο οποίος με την σειρά του μπήκε στο αυτοκίνητό του και παρέσυρε τον 52χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Ο πελάτης και ο υπάλληλος πήγαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Φλέμινγκ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και ο 52 στο Νοσοκομείο Γεννηματά. Από την Αστυνομία συνελήφθησαν ο 52χρονος και ο 25χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι δύο.

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