Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Αμ' έπος, άμ' έργον ο Ανδρουλάκης: το βράδυ στην TV δίνει στοιχεία και για το νόμιμο και για το ηθικό και καταθέτει μήνυση στον Αδωνι που για Predator έπεα πτερέοντα και από τηγανίτα τίποτα

ΠΑΟΚ: Στα ασπρόμαυρα ο Μπαζίνας – Υπέγραψε μέχρι το 2030
Μπάσκετ 14 Μαΐου 2026, 18:38

ΠΑΟΚ: Στα ασπρόμαυρα ο Μπαζίνας – Υπέγραψε μέχρι το 2030

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νάσος Μπαζίνας, όπως ανακοίνωσε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Νάσος Μπαζίνας. Ο 23χρονος πλέι μέικερ υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης έως το 2030, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την ομάδα μας και θα φορά τα ασπρόμαυρα μέχρι το 2030! Ο διεθνής γκαρντ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της νέας γενιάς του Ελληνικού μπάσκετ, συνδυάζει την αγωνιστική ωριμότητα με τις τεράστιες προοπτικές εξέλιξης και αποτελεί μία σπουδαία επένδυση για τον ΠΑΟΚ.

Ο Νάσος Μπαζίνας γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2003, έχει ύψος 1μ.94 και αγωνίζεται στη θέση του πλέι μέικερ. Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Προμηθέα Πάτρας, με τον οποίο κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων το 2019. Από τα 15 του χρόνια συμμετείχε στις εκδηλώσεις της πρώτης ομάδας του Προμηθέα, έκανε το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL τη σεζόν 2019-20 και έχει ήδη «γράψει» 120 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 55 ακόμη παιχνίδια στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στη διάρκεια της φετινής σεζόν, και σε 23 αγώνες πρωταθλήματος με τον Προμηθέα, είχε 7,1 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,5 ασσίστ, σε 21:43 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, με 82% στις βολές, 57% στα δίποντα και 30,6% στα τρίποντα. Αγωνίστηκε επίσης σε 8 παιχνίδια στο BCL, με 6,9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3,3 ασσίστ κατά μέσο όρο.

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα των Ανδρών, ενώ έχει περάσει από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες και το 2023 κατέκτησε το χάλκινο».

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

