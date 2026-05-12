sports betsson
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπουντούρης για τον ΠΑΟΚ: «Φεύγω χωρίς απογοήτευση και στεναχώρια» (pic)
Μπάσκετ 12 Μαΐου 2026, 22:15

Μπουντούρης για τον ΠΑΟΚ: «Φεύγω χωρίς απογοήτευση και στεναχώρια» (pic)

Ο Νίκος Μπουντούρης, πρώην πλέον General Manager του ΠΑΟΚ, δημοσιοποίησε στα social media του, αποχαιρετιστήριο μήνυμα στην ομάδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ αποτελούν από χθες οι Νίκος Βεζυρτζής, Βασίλης Οικονομίδης και Νίκος Μπουντούρης, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, αντίστοιχα.

Οι τρεις εντάχθηκαν στο δυναμικό του «Δικεφάλου» τον Δεκέμβριο, με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας και την απόκτησή της από τον Τέλη Μυστακίδη.

Τα τρία διοικητικά στελέχη αποτελούν παρελθόν απ’ τις τάξεις του ΠΑΟΚ και η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ τους ευχήθηκε καλή συνέχεια για τα μελλοντικά επαγγελματικά τους βήματα.

Σήμερα, ο πρώην General Manager του Δικεφάλου, Νίκος Μπουντούρης, προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση, αναφέροντας τα όσα έκανε με τον ΠΑΟΚ σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που βρισκόταν στους «ασπρόμαυρους», τονίζοντας πως η ομάδα είναι πάνω από όλα και όλους.

«Πριν από 5 μήνες άφησα το σπίτι μου και την δουλειά μου στον Βόλο. Ένα κάλεσμα του Νίκου Βεζυρτζή ήταν αρκετό.

Μου εξήγησε το όραμά του για τον ΠΑΟΚ της νέας εποχής με την χρηματοδότηση του κύριου Μυστακιδη.
Με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και ως στρατιώτης του ΠΑΟΚ ήρθα για να δουλέψω για το όραμα των δύο αντρών.

Μέσα από πρωτόγνωρες δυσκολιες για όλους μας, καταφέραμε να αναγεννησουμε την ομάδα, στην μέση της αγωνιστικής περιόδου, γιατί αυτό απαιτούσε ο ψυχισμός μας, όπως και το όνειρο κάθε ΠΑΟΚτση.

Καταφέραμε να βγει η ομάδα τουλάχιστον 3η στην Ελλάδα (γιατί το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει) και φτάσαμε στον τελικό Ευρώπης.

Δουλέψαμε καθημερινά σε όλους τους τομείς που απαιτούνταν για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ την νοοτροπία μιας μεγάλης ομάδας και να κερδίσει τον σεβασμό στο γήπεδο αλλά και στα θεσμικά όργανα. ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ, FIBA, EUROLEAGUE.

Δημιουργησαμε γέφυρα με την EUROLEAGUE ώστε να προετοιμασουμε, το επόμενο βήμα.

Ήδη λόγω της υπεραξίας που έδωσε η προσπάθεια αυτή, συμφωνήσαμε φιλικά με ομάδες όπως η Μπαρτσελονα και η Πάρτιζαν τον Σεπτέμβριο . Εύχομαι να γίνουν γιατί είναι σημαντικό για την φήμη της ομάδας στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ», ανέφερε ο Μπουντούρης.

Και πρόσθεσε: «Στηρίξαμε όσο μπορούσαμε με σεβασμό τους προπονητές και τους εργαζόμενους που βρήκαμε στην ομάδα.

Σχεδιάσαμε μαζί τους τα επόμενα βήματα της ομάδας και προχωρήσαμε.

Ταυτόχρονα αναδιαμορφωσαμε την Ακαδημία των μικρών αθλητών μας για τον αγωνιστικό χρόνο που διανύουμε και σχεδιάσαμε το πλάνο για την επόμενη χρονιά.
Με γνώμονα το καλό των παιδιών και των οικογενειών τους.

Προγραμματισαμε αρκετές συνεργασίες με ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική και γενικά όπου υπάρχει απόδημος Ελληνισμός.

Ακόμα και στην Αφρική υπήρξε επαφή ώστε να υπάρξει συνεργασία για την αξιοποίηση αξιόλογων νεαρών παικτών.
Σχεδιάσαμε συνεργασία με πιστοποιημενους Scouters του NCAA για πιθανό επόμενο βημα των αθλητών του ΠΑΟΚ εκεί. Το είχα κάνει στο παρελθόν στην Αθήνα μέσα από τις Ακαδημίες μου. Ένας από τους παίκτες που είχα βοηθήσει τότε να πάει στις ΗΠΑ ήταν και ο Νίκος Χουγκαζ.

Μάλιστα σε αυτό το εγχείρημα μιλήσαμε ώστε να συμμετέχει και ο Κεν Μπαρλοου.

Συμφωνήσαμε με ομάδες ώστε να λειτουργήσουν ως θυγατρικές ομάδες του ΠΑΟΚ και να μας βοηθήσουν στο όραμα μας για ανάπτυξη των νέων αθλητών μας.

Δημιουργησαμε την ΠΑΟΚ Special Team δίνοντας διέξοδο στην χαρά του αθλήματος σε παιδιά με ειδικές ικανότητες και στις οικογένειες τους. 60 παιδιά προπονούνται στην Special Team.

Πολυ κομβικό σημείο της 5μηνης πορείας μας, ήταν όταν δώσαμε λύση σε ένα προπονητικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε μετά το Final Four του κυπέλου Ελλάδος.

Καταφέραμε να υπογράψουμε συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιερι που αντικαταστησε τον σπουδαίο προπονητή και άνθρωπο Γιούρι Ζντοβτς.
Αυτή η κίνηση που εμπνεύστηκε ο Νίκος Βεζυρτζής και την υλοποιήσαμε μαζί στο Μιλάνο, έδωσε στον κόσμο μας το όραμά και την προοπτική που χρειαζόταν την δεδομένη στιγμή.

Όταν γυρίζαμε με το αεροπλάνο με την συμφωνία να έρθει ο Τρινκιερι, ήμασταν και οι δύο πολύ συγκινημένοι γιατί πιστεύαμε ότι κάτι μεγάλο είχε ξεκινήσει για την ομάδα μας.

Ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης», έγραψε ο Μπουντούρης.

Και κατέληξε: «Τότε ίσως όλοι συνειδητοποίησαν αυτό που θέλουμε να κάνουμε στον ΠΑΟΚ.

Στηρίξαμε με την σύμφωνη γνώμη του Coach Τρινκιερι, τον Coach Παντελή Μπουτσκο, ώστε να φτάσει η ομάδα στους στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή. Διαχρονικά ο ΠΑΟΚ δημιουργεί στελέχη. Έτσι έγινε με τον Coach Μπουτσκο και αναδείχθηκε η αξία του μέσα από την ομάδα.

Χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα για την επόμενη μέρα.

Ιδέες υπάρχουν από πολλούς, αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις να τις υλοποιείς.

Χρειάζεται επαγγελματισμος και ήθος. Αλλιώς δεν θα πας μακριά.

Έχουμε βάλει τις βάσεις. Εύχομαι να συνεχίσουν οι επόμενοι με τον ίδιο ρυθμό.

Την διαφορά στο υψηλό επίπεδο του πρωταθλητισμού, όπου τα πολλά χρήματα είναι ΑΥΤΟΝΌΗΤΟ ότι υπάρχουν, την κάνουν οι ΆΝΘΡΩΠΟΙ , οι οποίοι βέβαια ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ .

Αυτοί οι “ειδικοί επαγγελματίες ” πρέπει να έχουν ΓΝΩΣΗ , ΑΡΧΕΣ και ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ .

Να τους τιμάει η ομάδα και αυτοί με την σειρά τους να τιμούν την ομάδα με την παρουσία τους.

Μόνο τότε μπορείς να πατήσεις την κορυφή και να μείνεις για αρκετό καιρό εκεί.

Στην κορυφή υπάρχουν άνθρωποι με πολλά χρήματα που επενδύουν στις ομάδες τους για δεκαετίες. Για αυτό το επίπεδο θα πρέπει να προετοιμαστει ο ΠΑΟΚ.

Αποχωρώ γιατί έτσι επέλεξαν οι άνθρωποι της εμπιστοσύνης του κύριου Μυστακιδη, χωρίς ίχνος πικρίας ή απογοητευσης. Κάνουν τις επιλογές τους και είναι σεβαστές.

Άλλωστε όλους- θέλω να πιστεύω- μας ενώνει η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ.

Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη εκεί έξω.

Όλο αυτό τον καιρό που δουλεύαμε για τον ΠΑΟΚ, εκαναν παρέλαση δεκάδες ονόματα μάνατζερ, προπονητών και παικτών.

Εμείς όμως κάθε μέρα αγωνιζομασταν για αυτό που αγαπουσαμε και φέρναμε νίκες σε όλα τα επίπεδα.

Όταν θα έρθουν οι επόμενοι λοιπόν, όσοι αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, στηρίξτε τους.

Μην γράφετε για τους μεθεπόμενους.

Καλή επιτυχία στην νέα προσπάθεια με ΠΑΟΚ ενωμένο. (δυστυχώς δεν υπάρχει ομόνοια μέσα στον ΠΑΟΚ και αυτό είναι απογοητευτικό) .

ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΑ 100 ΧΡΌΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ.

ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΟΛΟΥΣ.

Με εκτίμηση

Νίκος Μπουντουρης».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Αίνιγμα μακροζωίας: «Προβλέπει» πόσο θα ζήσουμε κι όμως… τον αγνοούμε

Wall Street
Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της

Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Σύνταξη
Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη

O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Media 13.05.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;

Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Άνετα 13.05.26

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Σύνταξη
Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Πολιτική κρίση 13.05.26

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής

Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

«Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο Ελληνικό

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Υπέρλαμπρη 12.05.26

Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Σύνταξη
Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Ποπ διάθεση 12.05.26

Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»

Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 12.05.26

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Κόσμος 12.05.26

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Σύνταξη
Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Πολιτική 12.05.26

Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης

Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν - Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies