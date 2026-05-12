Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 21:13

Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς

Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι επί των ημερών της το brain drain έχει αντιστραφεί σε brain regain. Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση Rebrain Greece στο Λονδίνο, επανέλαβε για πολλοστή φορά ότι «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εurostat τα τελευταία 10–15 χρόνια έχουν φύγει από τη χώρα 730.000 πολίτες ενώ έχουν επιστρέψει 473.000, ποσοστό που μεταφράζεται σε μία αναστροφή του brain drain κατά 64%».

Μόνο που την ίδια στιγμή, σύμφωνα με εξίσου επίσημα στοιχεία, οι Έλληνες 20-64 ετών που διαμένουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΕ + Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν),  καταγράφουν ιστορικό υψηλό.

Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από τις στατιστικές;  Μπορούμε να μιλάμε για brain regain ή συνεχίζεται η φυγή ειδικευμένου εργατικού δυναμικού;

Ο Λόης Λαμπριανίδης, εκτελεστικός διευθυντής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, οικονομικός γεωγράφος, μας βοηθάει να αποκωδικοποιήσουμε τη σύνθετη πραγματικότητα, πίσω από τη γλώσσα των αριθμών, αξιοποιώντας τα διαγράμματα του   Greece In Figures, .

Μια πραγματικότητα η οποία,  δυστυχώς για την κυβέρνηση, διαψεύδει τους ισχυρισμούς περί ουσιαστικού brain regain.

Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης στο συνέδριο του in Brain Retain & Regain

Brain regain; Όχι ακριβώς

Όπως μας εξηγεί ο κ. Λαμπριανίδης, αφ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πρώην Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων,  τα διαθέσιμα δεδομένα δεν τεκμηριώνουν σαφή αντιστροφή του brain drain.

Παρά την αύξηση της παλιννόστησης, το απόθεμα των Ελλήνων μεταναστών στις χώρες της ΕΖΕΣ συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι μεθοδολογικές αδυναμίες των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ οδηγούν πιθανώς σε υποεκτίμηση της εξερχόμενης μετανάστευσης.

Η επιστροφή επιστημόνων αποδίδεται κυρίως σε προσωπικούς λόγους και όχι σε δομικές αλλαγές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι επαναπατρισμένοι συχνά υφίστανται επαγγελματική και εισοδηματική υποβάθμιση, γεγονός που αναδεικνύει τις αδυναμίες του παραγωγικού προτύπου και των θεσμών της χώρας.

Πίσω από τους αριθμούς

Το 2025 οι Έλληνες ηλικίας 20–64 ετών που διαμένουν στις χώρες της ΕΖΕΣ ανήλθαν σε 386.100 άτομα, Από αυτούς, 117.400 είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, 114.800 είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ 135.600 διαθέτουν μόνο υποχρεωτική εκπαίδευση (Διάγραμμα 1).

Τα έτη 2023 και 2024 οι ροές της παλιννόστησης φέρεται να υπερέβησαν τις ροές της μετανάστευσης, εξέλιξη που, πρέπει να θεωρηθεί θετική (Διάγραμμα 2). Ωστόσο, η αξιοπιστία των διαθέσιμων στοιχείων παραμένει περιορισμένη.

Η ΕΛΣΤΑΤ βασίζεται αναγκαστικά σε εκτιμήσεις, καθώς η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στους Έλληνες πολίτες να μετακινούνται και να εγκαθίστανται σε άλλες χώρες χωρίς να καταγράφονται άμεσα από τις ελληνικές αρχές.

Οι μεταναστευτικές ροές αποτυπώνονται από την ΕΛΣΤΑΤ με σχετική ακρίβεια μόνο κατά τις απογραφικές περιόδους, όπως το 2011 και το 2021. Για τα ενδιάμεσα έτη, οι εισροές υπολογίζονται ως μια σταθερή συνάρτηση της αύξησης του ΑΕΠ την προηγούμενη χρονιά και τις προηγούμενες μεταναστευτικές ροές. Οι εκροές βασίζονται σε εκτιμήσεις  με βάση δεδομένα της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας για τους Έλληνες που μεταναστεύουν στη Γερμανία.

Οι καιροί αλλάζουν

Η παραπάνω μεθοδολογία ήταν λειτουργική σε προηγούμενες δεκαετίες, όταν η Γερμανία αποτελούσε τον βασικό προορισμό των Ελλήνων μεταναστών.

Σήμερα, όμως, οι μεταναστευτικές διαδρομές έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά.

Επομένως, η μείωση των αφίξεων Ελλήνων στη Γερμανία δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη συνολική μείωση της ελληνικής μετανάστευσης, αφού αυτή είναι πιθανό να αντισταθμίζεται από την αύξηση των ροών σε άλλες χώρες υποδοχής, παραδοσιακές και νεότερες.

Επιπλέον, μέρος των καταγεγραμμένων «μεταναστευτικών» ροών δεν αντιστοιχεί σε μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, καθώς περιλαμβάνει φοιτητές, ναυτικούς, επαγγελματίες υψηλής κινητικότητας και άλλες κατηγορίες εργαζομένων που μετακινούνται προσωρινά.

Ροές και αποθέματα μεταναστών

Μια κρίσιμη μεθοδολογική διάκριση είναι αυτή μεταξύ ροών και αποθέματος (stock) μεταναστών. Οι ροές αποτυπώνουν τον όγκο της μεταναστευτικής κίνησης εντός μιας χρονικής περιόδου (π.χ., μεταξύ δύο ετών) και είναι δυναμικό μέτρο αποτίμησης του φαινομένου.

Το απόθεμα είναι ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και είναι στατικό μέτρο. Η αύξηση των ροών επιστροφής, μολονότι είναι θετική, δεν επαρκεί μέχρι στιγμής για να μειώσει το στοκ των μεταναστών που γιγαντώθηκε κατά την περίοδο της κρίσης, πολλώ δε μάλλον, όσο οι εκροές από Ελλάδα εξακολουθούν να αυξάνονται.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν μια διαρκή αύξηση του αποθέματος (stock) των Ελλήνων στις χώρες της ΕΖΕΣ. Ως εκ τούτου, έρχονται σε αντίθεση με τις προβολές της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το μεταναστευτικό ισοζύγιο. Ειδικότερα, τα στοιχεία που αφορούν τη Γερμανία,  δεν τεκμηριώνουν την ύπαρξη αυξημένης παλιννόστησης στον βαθμό που υποδηλώνουν οι εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Έως και το 2023, το μεταναστευτικό ισοζύγιο της Ελλάδας παραμένει αρνητικό — δηλαδή οι εξερχόμενες μεταναστευτικές ροές υπερβαίνουν τις επιστροφές — ενώ μεταβολή παρατηρείται μόλις το 2024, και μάλιστα με αισθητά ηπιότερο ρυθμό από εκείνον που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Μεθοδολογικές αδυναμίες

Κατά συνέπεια, ανακύπτει το εύλογο ερώτημα σχετικά με τη μεθοδολογία παραγωγής των συγκεκριμένων δεδομένων από την  ΕΛΣΤΑΤ. Τα στοιχεία εμφανίζουν σημαντικές αδυναμίες, κυρίως ως προς την αποτύπωση της συνεχιζόμενης εξερχόμενης μετανάστευσης, η οποία φαίνεται να υποεκτιμάται σε μεγάλο βαθμό. Αναμφίβολα, η παλιννόστηση παρουσιάζει αύξηση — εξέλιξη αναμενόμενη, δεδομένης της παράλληλης αύξησης του αποθέματος των Ελλήνων στο εξωτερικό — ωστόσο δεν προκύπτει αντίστοιχη ουσιαστική μείωση των εξερχόμενων μεταναστευτικών ροών. Επιπλέον, δεν καθίσταται σαφές για ποιον λόγο επιλέγεται η αξιοποίηση των γερμανικών δεδομένων για την εκτίμηση των επιστροφών, χωρίς να ακολουθείται αντίστοιχη πρακτική για την αποτύπωση της μετανάστευσης προς το εξωτερικό.

Κυβερνητικoί  ισχυρισμοί για brain regain

Στο πλαίσιο αυτό, οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί περί ουσιαστικού brain regain φαίνεται να υπερβαίνουν τα πραγματικά δεδομένα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, εκτιμάται ότι μεταξύ 330.000 και 390.000 Ελλήνων πτυχιούχων εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η επιστροφή μέρους των μεταναστών δεν συνδέεται κυρίως με τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών στην Ελλάδα που προέκυψαν από αλλαγές στο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας, ούτε με έναν συστηματικό σχεδιασμό προσέλκυσης επιστημονικού προσωπικού. Οι βασικοί λόγοι παλιννόστησης φαίνεται να είναι προσωπικοί και οικογενειακοί.

Το γεγονός αυτό συνυφαίνεται και με ένα λογικό σφάλμα το οποίο, υποθέτω όχι από άγνοια, γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις: η ανάδυση ενός φαινομένου -εν προκειμένω η αύξηση των επιστροφών- εντός του χρόνου μιας κυβερνητικής θητείας διερμηνεύεται ως αποτέλεσμα του έργου της κυβέρνησης, δηλ., η χρονική σύμπτωση παρουσιάζεται ως αιτιακή σύνδεση, για να καρπωθεί η κυβέρνηση το αποτέλεσμα που προκύπτει. Ωστόσο, τα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα απαιτούν χρόνο επώασης και είναι αποτέλεσμα πληθώρας παραγόντων που επενεργούν ταυτόχρονα.

Σε κάθε περίπτωση, για να απομονώσει κανείς την κρίσιμη αιτία (ποιος είναι ο καίριος παράγοντας επιστροφής) απαιτείται αυτό που ονομάζουμε ταυτοποίηση (σ.σ. της κρίσιμης αιτίας) και τέτοια ανάλυση δεν είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμη.

Δύσκολος ο δρόμος της επιστροφής

Σημασία δεν έχει μόνο πόσοι επιστρέφουν, αλλά ποιοι επιστρέφουν, γιατί επιστρέφουν και ποια είναι η επίδρασή τους στη χώρα.
Όσοι επιστρέφουν συχνά αντιμετωπίζουν υποβάθμιση τόσο των αμοιβών όσο και της επαγγελματικής τους θέσης. Ενώ το 78% των παλιννοστούντων δήλωνε ότι στο εξωτερικό είχε μηνιαίο εισόδημα άνω των 2.000 ευρώ, μετά την επιστροφή το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 22%. Αντίστοιχα, το ποσοστό όσων κατείχαν διευθυντικές θέσεις μειώνεται από 23% στο εξωτερικό σε 16% στην Ελλάδα. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι η ελληνική οικονομία δυσκολεύεται να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο κεφάλαιο που επιστρέφει.

Άλλωστε, η εργασιακή συνεισφορά των παλιννοστούντων μας εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων, όπως το αν οι δεξιότητες που απέκτησαν στο εξωτερικό είναι μεταβιβάσιμες στην Ελλάδα και -ακόμα κι αν είναι μεταβιβάσιμες- αν απασχολούνται στην ίδια ή παραπλήσια εργασία με αυτή που επιτελούσαν στο εξωτερικό. Οι παράμετροι αυτές δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Με την Ελλάδα, ωστόσο, να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τους υψηλότερους δείκτες ετεροαπασχόλησης και αναντιστοιχίας δεξιοτήτων-εργασίας, το ζήτημα της αξιοποίησης των παλιννοστούντων παραμένει ανοιχτό, τόσο ως πεδίο έρευνας όσο και ως πεδίο πολιτικής παρέμβασης.

Παράλληλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η αύξηση της παλιννόστησης να συνδέεται και με την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης σε ορισμένες χώρες υποδοχής, όπως η αύξηση του κόστους ζωής, η εργασιακή αβεβαιότητα η ενίσχυση ξενοφοβικών τάσεων και οι κρίσεις πλανητικής εμβέλειας (πόλεμοι, ενέργεια κ.ά.). Ένα μικρό αλλά αυξανόμενο ποσοστό επαναπατρισμένων συνεχίζει, επίσης, να εργάζεται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, συχνά για τους ίδιους εργοδότες που είχε πριν από την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Παραγωγικό υπόδειγμα και θεσμοί

Η ενίσχυση της παλιννόστησης αποτελεί ασφαλώς θετική εξέλιξη. Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση γύρω από το brain regain συχνά αποκτά χαρακτηριστικά πολιτικής επικοινωνίας εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η επιστροφή επιστημόνων έχει προβληθεί, όπως προαναφέρθηκε, ως ένδειξη επιτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ η υπουργός Εργασίας έχει πραγματοποιήσει εκδηλώσεις σε πόλεις του εξωτερικού με ισχυρή ελληνική παρουσία, σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες αναζητούν να προσλάβουν Έλληνες πτυχιούχους που δουλεύουν στο εξωτερικό.

Παρά ταύτα, η πραγματική επιτυχία μιας πολιτικής brain regain δεν αποτιμάται μόνο από τον αριθμό όσων επιστρέφουν, αλλά κυρίως από τον βαθμό επαγγελματικής και κοινωνικής ενσωμάτωσής και συνεισφοράς τους μετά την επιστροφή. Η δυνατότητα αξιοποίησης των δεξιοτήτων και της διεθνούς εμπειρίας τους τίθεται εν αμφιβόλω, γεγονός που αντανακλά βαθύτερες αδυναμίες του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου.

Το brain drain δεν είναι συγκυριακό

Η γεωγραφική κινητικότητα του επιστημονικού δυναμικού συνδέεται άμεσα με τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Το brain drain δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά συνδέεται με ένα παραγωγικό πρότυπο που βασίζεται κυρίως σε δραστηριότητες χαμηλής ή μέσης προστιθέμενης αξίας και αδυνατεί να δημιουργήσει επαρκείς θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Συνδέεται, επίσης, με το χαμηλό επίπεδο θεσμικής ποιότητας που γεννά αναξιοκρατία και πλήττει ανεπανόρθωτα το κράτους δικαίου. Επομένως, η ουσιαστική αντιστροφή του φαινομένου προϋποθέτει βαθύτερες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, στην αγορά εργασίας και στους θεσμούς.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι επαναπατρισμένοι αξιολογούν αρνητικά κρίσιμους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, οι οποίοι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία επηρεάζουν καθοριστικά την απόφαση επιστροφής των μεταναστών. Συνεπώς, η αντιμετώπιση του brain drain και η ουσιαστική ενίσχυση του brain regain απαιτούν λιγότερη επικοινωνιακή διαχείριση και περισσότερο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας, τις αμοιβές, την αξιοκρατία και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης στην Ελλάδα.

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων

Ελλάδα 12.05.26

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Ελλάδα 12.05.26

Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα – «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο», λένε οι συγγενείς του

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αιφνιδιάσουν τον 2οχρονο.

Ελλάδα 12.05.26

Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Η μητέρα της 28χρονης λέει πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια

Ελλάδα 12.05.26

Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα

«Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία» επισήμανε στις δηλώσεις του ο Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης

Ελλάδα 12.05.26

Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη

Μια ασύλληπτη τραγωδία με δεκάδες αναπάντητα γιατί - Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί οδήγησε τις δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό - Τι συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά πάνω στην ταράτσα

Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%

Το πιο ανησυχητικό είναι πως ο αναπαραγωγικός πληθυσμός στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει

Ελλάδα 12.05.26

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Ελλάδα 12.05.26

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» - Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Τα δύο 17χρονα κορίτσια πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη.

Ελλάδα 12.05.26

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας  έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας

Ελλάδα 12.05.26

Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:58

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Ποδόσφαιρο 12.05.26

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Δημοσκόπηση 12.05.26

Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν - Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Ποδόσφαιρο 12.05.26

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της

Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Μέση Ανατολή 12.05.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν

Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ, στο τέλος του πολέμου

Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη

O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Κόσμος 12.05.26

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Ελλάδα 12.05.26

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Ποδόσφαιρο 12.05.26

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ

Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Πολιτική 12.05.26

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Πολιτική 12.05.26

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

