Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Brain regain: Φορο-μπόνους για επιστήμονες που επιστρέφουν Ελλάδα – Η διαδικασία
Οικονομία 06 Μαΐου 2026, 08:18

Τι προβλέπει το brain regain για νέους επιστήμονες – Πώς υποβάλλεται η αίτηση – Το χρονοδιάγραμμα

Ανδρομάχη Παύλου
Φορολογικά κίνητρα για brain regain σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και θα επιλέξουν να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο απευθύνει η κυβέρνηση.

Φορολογικά κίνητρα για επιστροφή επιστημόνων στο Δημόσιο

Με κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα επεκτείνεται και αφορά πλέον και φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η νέα ρύθμιση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ, αφορά όλους όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο Δημόσιο.

Τα φορολογικά κίνητρα για brain regain

Όσοι επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο κερδίζουν για επτά χρόνια:

  • Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα
  • Απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα

Βασικές προϋποθέσεις είναι ο φορολογούμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, να προέρχεται από χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει ενεργή συμφωνία φορολογικής συνεργασίας, να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελλάδα και να δηλώνει ότι θα παραμείνει στη χώρα τουλάχιστον για δύο χρόνια.

Έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου, αναφέρουν ότι η διεύρυνση του μέτρου έχει στόχο να καταστήσει το ελληνικό κράτος πιο ανταγωνιστικό εργοδότη, σε μια περίοδο που η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό είναι αυξημένη σε τομείς όπως η υγεία, η έρευνα και η τεχνολογία.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023, δηλαδή ποσοστό 64%, και μάλιστα το 2023 καταγράφηκαν για πρώτη φορά από το 2009 περισσότερες επιστροφές απ’ ό,τι αποχωρήσεις.

Επίσης, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι μετά το 2020 περίπου 6.000 Έλληνες του εξωτερικού επέστρεψαν στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα φορολογικά κίνητρα.

Η διαδικασία

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521: εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521 (24/7): επιλέγοντας την κατηγορία «Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος»

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Οικονομία 06.05.26

Η ακτινογραφία της πίεσης στην ελληνική οικονομία από τον τουρισμό έως την κατανάλωση – Ο κίνδυνος της επενδυτικής κόπωσης και το στενό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Fuel Pass: Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές – Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο
Το «μαρτύριο της σταγόνας» για τους καταναλωτές - Μέτρα στήριξης με το σταγονόμετρο

«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν
Ακυρώσεις πτήσεων και απογείωση τιμών από αεροπορικές εταιρείες λόγω Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στις ενεργειακές αγορές της περιοχής ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν
Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν

Σε ασφυκτικό κλοιό οι καταναλωτές στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα - Δεν κάνουν μεγάλες αγορές, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα για μια ώρα ανάγκης και δηλώνουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη

Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία
Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία

Ο Λανουά απέρριψε ομόφωνο αίτημα να επαναφέρει την τηλεκριτική και δεν θα εξηγήσει πως είναι δυνατό να μετρήσει το γκολ του Γερεμέγεφ κατά του Ολυμπιακού και να ακυρωθεί του Γιαζίτσι κατά της ΑΕΚ

Άνδρος: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο – Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί

Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος
Δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Πώς έστησε την ενέδρα θανάτου ο 54χρονος

Ο 54χρονος ο οποίος φαίνεται ότι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου φαίνεται πως και στο παρελθόν είχε απειλήσει το θύμα. To χρονικό της δολοφονίας στην Κρήτη

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – «Η Κίνα πιέζει για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ – «Η Κίνα πιέζει για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»

Ο Τραμπ ανέστειλε την στρατιωτική επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος τη «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη
Αφρικανική σκόνη και νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Ο καιρός ανά περιοχή

Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση - Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ
Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα
Ο Τζον Μάλκοβιτς έγινε... Κροάτης

Την κροατική υπηκοότητα έλαβε ο χολιγουντιανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, η προγιαγιά και ο προπάππους του οποίου είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

