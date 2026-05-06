Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Φορολογικά κίνητρα για brain regain σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και θα επιλέξουν να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο απευθύνει η κυβέρνηση.

Φορολογικά κίνητρα για επιστροφή επιστημόνων στο Δημόσιο

Με κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα επεκτείνεται και αφορά πλέον και φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η νέα ρύθμιση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ, αφορά όλους όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο Δημόσιο.

Τα φορολογικά κίνητρα για brain regain

Όσοι επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο Δημόσιο κερδίζουν για επτά χρόνια:

Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα

Απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα

Βασικές προϋποθέσεις είναι ο φορολογούμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα πέντε από τα έξι προηγούμενα χρόνια πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, να προέρχεται από χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει ενεργή συμφωνία φορολογικής συνεργασίας, να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελλάδα και να δηλώνει ότι θα παραμείνει στη χώρα τουλάχιστον για δύο χρόνια.

Έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου, αναφέρουν ότι η διεύρυνση του μέτρου έχει στόχο να καταστήσει το ελληνικό κράτος πιο ανταγωνιστικό εργοδότη, σε μια περίοδο που η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό είναι αυξημένη σε τομείς όπως η υγεία, η έρευνα και η τεχνολογία.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, έως το 2023 είχαν επιστρέψει 422.688 από τους περίπου 659.547 νέους που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2010-2023, δηλαδή ποσοστό 64%, και μάλιστα το 2023 καταγράφηκαν για πρώτη φορά από το 2009 περισσότερες επιστροφές απ’ ό,τι αποχωρήσεις.

Επίσης, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι μετά το 2020 περίπου 6.000 Έλληνες του εξωτερικού επέστρεψαν στην Ελλάδα αξιοποιώντας τα φορολογικά κίνητρα.

Η διαδικασία

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία την υπηρεσία my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521: εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00

Ψηφιακά στο my1521 (24/7): επιλέγοντας την κατηγορία «Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού / Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος»

Πηγή: OT