newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Brain drain: Εισιτήριο στο εξωτερικό με άγνωστο τον χρόνο επιστροφής – Τι κάνει τους νέους στην Ελλάδα να «φεύγουν»
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Brain drain: Εισιτήριο στο εξωτερικό με άγνωστο τον χρόνο επιστροφής – Τι κάνει τους νέους στην Ελλάδα να «φεύγουν»

Πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτει τη σκληρή εικόνα του brain drain στην Ελλάδα. Το ποσοστό που πληγώνει τη δημογραφική συνοχή της χώρας μας.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Spotlight

Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει τελειώσει -θεωρητικά τουλάχιστον- και η ανεργία μειώνεται, ένας σημαντικός αριθμός νέων μεταναστεύει στο εξωτερικό επιβεβαιώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο ότι το φαινόμενο του brain drain δεν αποτελεί μια παροδική κρίση, αλλά μια δομική αιμορραγία που μετασχηματίζει την ελληνική κοινωνία.

Η 14η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτυπώνει μια συγκλονιστική πραγματικότητα: το 10,9% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει ότι τουλάχιστον ένα μέλος του έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό για εργασία τα τελευταία πέντε χρόνια

Η συνεχιζόμενη ακρίβεια και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος φαίνεται πως λειτουργούν ως οι κύριοι επιταχυντές αυτής της φυγής. Το γεγονός ότι η τάση αυτή παραμένει ισχυρή, παρά τις προσδοκίες για ανάκαμψη, υπογραμμίζει το χάσμα μεταξύ των αναγκών επιβίωσης και των ευκαιριών που προσφέρει η χώρα.

Στο εξωτερικό για εργασία

Η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών 2025 (14η κατά σειρά) αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά.

Τα φετινά ευρήματα δείχνουν ότι οι οικονομικές δυσκολίες δεν περιορίζονται πλέον στα χαμηλά εισοδήματα, αλλά επεκτείνονται και στα μεσαία στρώματα, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις λειτουργούν σωρευτικά και εξαντλούν τις αντοχές των νοικοκυριών.

Ενδεικτική της οικονομικής στενότητας που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά είναι και η εικόνα των νοικοκυριών των οποίων μέλη έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό για εργασία την τελευταία πενταετία.

Συγκεκριμένα, ένα στα δέκα νοικοκυριά (10,9%) δηλώνει ότι τουλάχιστον ένα μέλος του έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό για να εργαστεί την τελευταία πενταετία.

Η πραγματική απώλεια ανθρώπινου δυναμικού λόγω μετανάστευσης με στόχο την επαγγελματική διέξοδο εκτιμάται ακόμη μεγαλύτερη, αν συνυπολογιστούν οι περιπτώσεις μετακίνησης του συνόλου ενός νοικοκυριού.

Στον αντίποδα, στο ερώτημα εάν την τελευταία πενταετία επέστρεψε από το εξωτερικό κάποιο μέλος στο νοικοκυριό επιλέγοντας να εργαστεί στην Ελλάδα, θετικά αποκρίθηκε το 6,6% των ερωτηθέντων.

Οι νέοι παγιδευμένοι στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Τάση φυγής

Η απώλεια αυτή παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού επαληθεύεται πρακτικά και από την πιο πρόσφατη εθνική απογραφή πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ (2021), όπου καταγράφεται τρομακτική μείωση πληθυσμού κατά  22% στις ηλικίες 20-29 ετών και κατά 23,2% στις ηλικίες 30-39 ετών στο διάστημα 2011-2021, μείωση που αναπόφευκτα απεικονίζεται και στην ηλικιακή ομάδα 0-9 ετών (-16,3%), λόγω της μείωσης των γεννήσεων στη χώρα.

Τα παραπάνω μεγέθη δείχνουν τα αποτελέσματα της τάσης φυγής παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού που καταγράφηκε τη δεκαετία 2011-2021. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συνδυαζόμενα και με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού (LFS) της Eurostat για την εργασιακή κινητικότητα δείχνουν ότι η φυγή Ελλήνων προς εργασία στο εξωτερικό συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση και στην τελευταία πενταετία.

Συγκεκριμένα, το 2020 οι γεννηθέντες στην Ελλάδα ηλικίας 20-64 ετών που ζούσαν σε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΖΕΣ, ανέρχονταν σε 309.500, ωστόσο ο αριθμός τους μετά από μια υποχώρηση σε 280.300 το 2021 (ενδεχομένως και ως αποτέλεσμα της πανδημίας) αυξήθηκε εκ νέου και έφτασε ξανά τις 307.700 το 2024, αυξανόμενος κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε έναν χρόνο (από το 2023 στο 2024).

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ζουν στην ΕΕ/ΕΖΕΣ: ο αριθμός τους ανέρχονταν σε 95.500 το 2020 και, μετά από μια μικρή κάμψη το 2021, αυξάνεται έκτοτε και έφτασε σε 113.600 το 2024, αυξανόμενος κατά 10,5 ποσοστιαίες μονάδες σε έναν χρόνο (από το 2023 στο 2024).

Απώλεια παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού

Βαθιά ρωγμή

Η σχεδόν διπλάσια απώλεια ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με την ανάκτηση που καταγράφεται, σε συνδυασμό όμως και με την αξιολόγηση της χώρας από όσους επιστρέφουν, όπως τουλάχιστον καταγράφεται μέσω της έρευνας «Μετά την επιστροφή» που πραγματοποιήθηκε το 2024 μεταξύ Ελλήνων/ίδων που επέστρεψαν από το εξωτερικό την προηγούμενη πενταετία από την πρωτοβουλία Brain ReGain (Μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία για τον επαγγελματικό επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού) δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Συγκεκριμένα, μία σειρά παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στη χώρα βαθμολογούνται από ανεπαρκείς έως μέτριες από τη μεγάλη πλειοψηφία όσων 42 επέστρεψαν: συγκεκριμένα από ανεπαρκές έως μέτριο βαθμολογείται το σύστημα υγείας από το 79% των ερωτηθέντων/εισών, το εκπαιδευτικό σύστημα από το 84%, το επίπεδο διαβίωσης από το 76%, η οικονομία από το 84% και η ψηφιακή διακυβέρνηση από το 62%.

Το φαινόμενο του brain drain στην Ελλάδα της τελευταίας πενταετίας δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική υποσημείωση, αλλά αποκαλύπτει μια βαθιά ρωγμή που επιβεβαιώνεται πλέον από κάθε επίσημη πηγή

Δυστυχώς, η Ελλάδα καταγράφει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά «δυνητικής κινητικότητας» στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που παραμένει στη χώρα, δηλώνει έτοιμο να μεταναστεύσει αν βρει καλύτερες αποδοχές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

3 παράξενα πράγματα που κάνει ένα μεγάλο μυαλό

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ηλεκτρονικό εμπόριο: «Κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα – Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες
Οικονομικές Ειδήσεις 22.02.26

Ο «κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα και ο διάβολος που κρύβεται στις λεπτομέρειες

Το εύρος της διείσδυσης των ασιατικών «γιγάντων» του ηλεκτρονικού εμπορίου, η «κερδισμένη μάχη» για τα μικροδέματα και ένα «καυτό» ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κλιματική Αλλαγή: Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα
SOS 22.02.26

Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα - Το σενάριο του τρόμου

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνίες και τις οικονομίες με πολλαπλούς τρόπους και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση
Έκθεση Ήλιος 22.02.26

Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση

Σε μόλις 18 ευρώ τον μήνα ή 0,58 λεπτά τη μέρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στις συντάξεις. Τι δείχνει η έκθεση «Ήλιος» για τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια
Για τη μέρα 23.02.26

Συνταγή: Ταραμοσαλάτα με πατάτα, ψωμί ή καρύδια

Η ταραμοσαλάτα δεν γίνεται να λείπει από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Αν αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε τρεις συνταγές για να επιλέξετε αν θα τη φτιάξετε με πατάτα, ψωμί ή καρύδια.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον
Culture Live 23.02.26

Το «πράσινο» περιτύλιγμα των BAFTA: Το αόρατο αποτύπωμα της λάμψης των βραβείων στο περιβάλλον

Η συζήτηση για τη βιωσιμότητα στα BAFTA δεν αφορά μόνο το μενού ή τα σκηνικά, αλλά κυρίως τις πτήσεις της σεζόν των βραβείων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μετακινήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών της βιομηχανίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα
Η μεγάλη μάχη 23.02.26

Στο φουλ οι μηχανές για 177 ορόσημα

Στην Αθήνα, εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν - Μόλις 6 μήνες απομένουν για να κλείσει ο κύκλος του «Ελλάδα 2.0»

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Το χάσμα Μητσοτάκη – Δένδια και η ανοιχτή πια συζήτηση στη ΝΔ για κόμμα που είναι πλέον πιο μικρό από την παράταξη

Άνοιξε και δημοσίως η αιχμηρή εσωκομματική συζήτηση για το εύρος της παράταξης και για το, μικρότερο από αυτήν, κόμμα της σημερινής ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για τις αιχμές Δένδια επιχειρεί το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

«Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βλέπει ο Πεζεσκιάν

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Η νεοσύστατη JIATF-CC 23.02.26

Ο ρόλος των ΗΠΑ στην εξόντωση του Ελ Μέντσο

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Σύνταξη
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο