«Ο Ερυθρός Αστέρας θέλει Γκατσίνοβιτς, αλλά ο παίκτης επιθυμεί να μείνει στην ΑΕΚ»

Σε δημοσίευμά του το «Transferfeed» αναφέρεται στο μέλλον του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και αποκαλύπτει προσέγγιση από τον Ερυθρό Αστέρα προς τον ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα στο ρεπορτάζ γίνεται λόγος και για πιέσεις προς τον διεθνή άσο να υπογράψει, ωστόσο εκείνος φέρεται διατεθειμένος να παραμείνει στην ΑΕΚ.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Παρά την προσέγγιση και τις σημαντικές πιέσεις που δέχτηκε από τον Ερυθρό Αστέρα για να επιστρέψει στην πατρίδα του ως ελεύθερος, ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος Μίγιατ Γκατσίνοβιτς φαίνεται διατεθειμένος να παραμείνει στην τωρινή του ομάδα, την ΑΕΚ.

Στην ΑΕΚ θεωρείται πολύτιμος παίκτης για την πορεία της στο Champions League. Ο Γκατσίνοβιτς εντάχθηκε στην ομάδα τον Ιούλιο του 2022 και έχει 30 συμμετοχές με τη Σερβία. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία είναι 1,80 εκατομμύρια ευρώ».