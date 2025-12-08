sports betsson
ΑΕΚ: Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς
Ποδόσφαιρο 08 Δεκεμβρίου 2025 | 08:30

ΑΕΚ: Ποια είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς

Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό που υπέστη ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο.

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στην «OPAP Arena», καταφέρνοντας να επικρατήσει του Ατρόμητου με 4-1, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League, κλείνοντας ιδανικά τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, από το παιχνίδι δεν έλειψαν και τα προβλήματα για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είδε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να αποχωρεί τραυματίας και υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα στο πόδι του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Γκατσίνοβιτς και το ματς της ΑΕΚ στην Τουρκία

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Σέρβο μέσο αναφέρουν πως πρόκειται για ένα βαρύ διάστρεμμα στην ποδοκνημική, ωστόσο ο παίκτης θα υποβληθεί τη Δευτέρα (8/12) σε εξετάσεις με σκοπό να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως μοιάζει πολύ δύσκολο για τον Γκατσίνοβιτς ωστόσο να είναι διαθέσιμος για το δύσκολο ματς της Πέμπτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League και το ματς με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία.

Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

ΑΔΜΗΕ: Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)

Σε μεγάλα κέφια ο Γιόβιτς που πέτυχε δυο γκολ (το ένα πέναλτι) και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους. Πρωταγωνιστής και ο Πινέδα. Η ΑΕΚ παρέμεινε στην 3η θέση και στους -3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»

Άδικο χαρακτήρισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου το 3-1 του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής, αφού ο Ρουμάνος τεχνικός θεωρεί πως η διαφορά στο σκορ θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη για την ομάδα του.

Σύνταξη
Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»
Αθλητισμός & Σπορ 07.12.25

Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»

Με γκολ λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90', η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την έδρα της Φούλαμ και πήρε το τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου (2-1), «πατώντας» έτσι την πρώτη τετράδα της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Ατρόμητος για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ν’ αντιμετωπίσει καρκίνο του δέρματος και έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Ελλάδα 08.12.25

Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν

Χειροκίνητες μανιβέλες και μετακινούμενο προσωπικό. Απουσία εναλλακτικών για τους κατοίκους που ζουν σε διχοτομημένες γειτονιές. Το έργο της υπογειοποίησης που προχωρά απελπιστικά αργά και η πυκνή αλληλογραφία αλληλομετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και ΟΣΕ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ζάκυνθος: Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ – «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας
Ζάκυνθος 08.12.25

Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ - «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας

Σοκ προκαλεί ο θάνατις του 2χρονου Λίο στη Ζάκυνθο, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από πίτμπουλ που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύνταξη
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές
Social 08.12.25

Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές

Με ένα ακόμα καυστικό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το παρόν και τις αποφάσεις μας, ντύνοντας την καθημερινότητα με την ειρωνική σοφία του

Σύνταξη
Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου

Κόλλησαν στο βάλτο στην Αριστερά, το όχι Τσίπρα σε διεργασίες κορυφής και τα δύσκολα για την Κουμουνδούρου στην Πολιτική Γραμματεία και την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Δυναμώνει η αλληλεγγύη 08.12.25

Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες, οργανώνουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους

Σύνταξη
Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου

Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει
Φωτογραφίες 08.12.25

Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει

Οι φετινοί τιμώμενοι των Kennedy Center Honors — από τη Γκλόρια Γκέινορ έως τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τους Kiss — βρίσκονται στο επίκεντρο μιας λαμπερής τελετής που διεξάγεται ενώ το ιστορικό ίδρυμα περνά μια από τις πιο βαθιές μεταμορφώσεις της ιστορίας του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της
Απασχόληση 08.12.25

Greek statistics με την ανεργία: Όταν η ΕΛΣΤΑΤ διαψεύδει τον εαυτό της

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία μειώθηκε το γ' τρίμηνο του 2025 στο 8,2%. Όμως τα ποσοστά δεν συμφωνούν με τους μηνιαίους δείκτες. Οι συχνές και μεγάλες αποκλίσεις, έχουν θορυβήσει και την Eurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

