Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση στην «OPAP Arena», καταφέρνοντας να επικρατήσει του Ατρόμητου με 4-1, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League, κλείνοντας ιδανικά τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, από το παιχνίδι δεν έλειψαν και τα προβλήματα για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είδε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να αποχωρεί τραυματίας και υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα στο πόδι του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Γκατσίνοβιτς και το ματς της ΑΕΚ στην Τουρκία

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Σέρβο μέσο αναφέρουν πως πρόκειται για ένα βαρύ διάστρεμμα στην ποδοκνημική, ωστόσο ο παίκτης θα υποβληθεί τη Δευτέρα (8/12) σε εξετάσεις με σκοπό να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως μοιάζει πολύ δύσκολο για τον Γκατσίνοβιτς ωστόσο να είναι διαθέσιμος για το δύσκολο ματς της Πέμπτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League και το ματς με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία.