Eurovision 2026: Πάρτι στο Χ με τον Akyla – «Απλά φέρτο»
Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Akyla στον Α' Ημιτελικό της Eurovision - Η εμφάνιση του Αkyla προκάλεσε ενθουσιασμό και στα social media
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αποθεώθηκε ο Akylas και το «Φέρτο» στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 στο Wiener Stadthalle της Βιέννης.
Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή ο Akylas η αρένα πήρε φωτιά, με το κοινό να τραγουδά και να χειροκροτεί ασταμάτητα.
Η στιγμή που ο Akylas περνά με το πατίνι σε όλη τη σκηνή το πλήθος ακούγεται να ζητωκραυγάζει.
Μαζί με τον Ακύλα εμφανίστηκαν στην σκηνή η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδη.
Η εμφάνισή του προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media, ενώ στο Twitter επικράτησε πραγματικός χαμός, με χιλιάδες σχόλια, memes και αποθεωτικά reactions.
Φυσικά δεν έλειψαν τα σχόλια στο απόλυτο highlight της βραδιάς, όπου ο Ακύλας παίζοντας λύρα καταφέρνει να ενώσει το παρελθόν με την συμμετοχή και τη νίκη της Ελενας Παπαρίζου το 2005 με τον παρόν.
Πάρτι στο Χ με τον Akyla
Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εκπληκτική! Και ο ίδιος, και το βίντεο πίσω του, και αυτό το σκηνικό με τα δωμάτια. Εκπληκτική! #eurovisiongr
— EftyHai (@eftyHai) May 12, 2026
Ακυλακο μας καλη επιτυχια.. ΦΕΡΤΟΟΟ ΡΕΕ ❤️ #eurovisiongr #eurovision2026 #greece pic.twitter.com/OIjDu3qmHR
— Dion Papan (@DionysiaPapan) May 12, 2026
Είναι η χρονιά μας 🥹
Ακύλα Φέρτο 🥹🏆🇬🇷#eurovisiongr pic.twitter.com/EFs5S3kyv1
— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🫴🤌 📸🔮 (@jimandr2) May 12, 2026
Είναι η χρονιά μας 🥹
Ακύλα Φέρτο 🥹🏆🇬🇷#eurovisiongr pic.twitter.com/EFs5S3kyv1
— 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🫴🤌 📸🔮 (@jimandr2) May 12, 2026
Μην τα πολυλογώ ..
Από τα αποδυτήρια περνάμε τελικό ..#eurovisiongr pic.twitter.com/6HUPGqoUBn
— Chris_Badass (@Chris_Badas) May 12, 2026
Το λες και dejavu ! Λες να είναι και τυχερό ? Well done #Akylas #FokasEvangelinos #ert #eurovisiongr pic.twitter.com/C1GjrScMBw
— Frozen 🧊 (@xarispag74) May 12, 2026
Whatever the results you were incredible! So Proud Of You 🫶🏾 🌈#Akylas #Ferto #eurovision #Greece https://t.co/FjN3LLvrcP
— Stefgrl🍋💋🪩 ⁉️ 🏰 🌻 👾 (@Steflowergrl) May 12, 2026
F E R T O…Το πήρες #akylas και δεν το ξέρεις..🌟🇬🇷🌟 #ferto #Eurovision26 #EurovisionGreece26
— litsa bak (@litsabak) May 12, 2026
φοβερός υπέροχος μοναδικός μπραβοοοο #Akylas #eurovision2026 #eurovisiongr
— Ioanna 🩷 (@Ion_nnnn) May 12, 2026
ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΑΤΕΕΕΕΕΕΕΕ!!!!! 🇬🇷🤍💙🤍💙🤍🇬🇷 #Akylas #Eurovisión #4 #eurovisiongr @fwkasevagelinos @Parthena_Choroz @Eurovision @ErtEurovision @ESCGREECE pic.twitter.com/6fk9aVoHLQ
— Νίκη Μέρμηγκα ♐ (@Nikh_Mermhgka) May 12, 2026
Πιστεύω ότι θα το φέρει!#akylas https://t.co/BQLbLxC23n
— Φλώρα (@FlwraKarp) May 12, 2026
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
- Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
- Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
- Τρόμος στη Μασαχουσέτη: Άνδρας άρχισε να πυροβολεί στη μέση του δρόμου – 11 τραυματίες
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 13.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 13 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Ροντινέι: «Θα δώσω και τη ζωή μου για τον Ολυμπιακό»
- Παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις