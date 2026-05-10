magazin
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
TV 10 Μαΐου 2026, 21:30

Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ

«Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές», είπε μεταξύ άλλων η Εύη Δρούτσα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η σχέση της με το τραγούδι, οι καλλιτέχνες που σημάδεψαν τη διαδρομή της και ο τρόπος με τον οποίο έγραφε για κάθε φωνή ξεχωριστά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που έδωσε η Εύη Δρούτσα το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η γνωστή στιχουργός μίλησε στην κάμερα του MEGA για την προσωπική της ζωή, για τον Πασχάλη Τερζή, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο της μέχρι σήμερα, αλλά και για τον Akyla, λίγες ημέρες πριν από τη φετινή Eurovision. Παράλληλα, εξήγησε πως για εκείνη η έμπνευση δεν λειτουργεί με τον συνηθισμένο τρόπο, καθώς όταν γράφει ένα τραγούδι σκέφτεται πρώτα τον άνθρωπο που θα το ερμηνεύσει.

Η «συνταγή» πίσω από τα τραγούδια της

Η Εύη Δρούτσα δήλωσε πως παραμένει ερωτευμένη με τη δουλειά της, ενώ παραδέχθηκε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν έχει ζήσει τον μεγάλο έρωτα. Όπως είπε, πριν γράψει ένα τραγούδι προσπαθεί να μπει στη θέση του καλλιτέχνη και να φανταστεί πώς θα μπορούσε να το αποδώσει.

«Δεν εμπνέομαι από πουθενά. Απλώς εγώ ήμουν ηθοποιός και σε ό,τι κάνω βάζω τον άνθρωπο που έχω. Το πώς θα μπορούσε να το κάνει για να βγάλει αυτό που θέλει. Το πρώτο τραγούδι που έγραψα είναι το «Τολμώ». Εάν είσαι στιχουργός που σε ενδιαφέρει να δώσεις κάτι καλό, δε σε ενδιαφέρει το ποιος το καρπώνεται, δε σε νοιάζει.

»Στην αείμνηστη Μαρινέλλα έχω κάνει τρεις δίσκους, αλλά γιατί τους έκανα; Γιατί πάντα σκεφτόμουν πού θα πάνε τα χέρια της και έγραφα με τα χέρια της. Γράφω με βάση αυτόν που θα το ερμηνεύσει. Γιατί ξέρω ποιος είναι. Πώς μπορεί να το αποδώσει; Πώς μπορεί να κάνει η φωνή του; Είναι λαϊκή ή πρέπει να μπει σε κάποιο λαϊκό, οπότε δεν θα είναι αμιγώς λαϊκό το τραγούδι», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα.

«Άμα ζούσα παθιασμένους έρωτες δε θα έγραφα για έρωτες γιατί παρασύρεσαι. Δεν έχω ζήσει μεγάλο έρωτα, τον έχω ζήσει με την δουλειά μου μόνο.»

Η φιλία με τον Πασχάλη Τερζή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πασχάλη Τερζή, με τον οποίο, όπως αποκάλυψε, διατηρεί στενή σχέση μέχρι σήμερα. Η στιχουργός εξήγησε ότι τα τραγούδια που έγραψε για εκείνον γεννήθηκαν μέσα από τη μεταξύ τους παρέα και από τη γνώση που είχε για τον χαρακτήρα και τον εσωτερικό του κόσμο.

«Όλα τα κομμάτια του Πασχάλη Τερζή, τα έφτιαξα γιατί έβλεπα τον Πασχάλη. Κάναμε παρέα, κάναμε και ήξερα τι θέλει να πει. Ναι, ήξερα και τα εσωτερικά του.

»Το μόνο τραγούδι που σχεδόν δεν το επέβαλα, του άρεσε πολύ, ήταν το ‘Ο δικός μου ο δρόμος’, γιατί το έγραψα για μένα, για τη ζωή μου. Όλη η ζωή μου είναι ‘Ο δικός μου ο δρόμος’.

»Άμα ζούσα παθιασμένους έρωτες δε θα έγραφα για έρωτες γιατί παρασύρεσαι. Δεν έχω ζήσει μεγάλο έρωτα, τον έχω ζήσει με την δουλειά μου μόνο. Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές. Ο Πασχάλης Τερζής έπρεπε να πάει να καθίσει λίγο να ξεκουραστεί. Είχε κουραστεί πάρα πολύ, γιατί άρχισε μεγάλος την καριέρα του. Μιλάμε κάθε εβδομάδα τουλάχιστον δύο φορές».

Τι είπε για τον Akyla και τη Eurovision

Η συζήτηση πήγε και στη Eurovision, με την Εύη Δρούτσα να μιλά με θερμά λόγια για τον Akyla. Όπως είπε, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, θεωρεί ότι η παρουσία του στον διαγωνισμό είναι ήδη μια μεγάλη στιγμή για τον ίδιο.

«Ο Akylas έχει πάρει το μεγαλύτερο Όσκαρ στη ζωή του τώρα. Δηλαδή ο Ακύλας και να μην πάρει το πρώτο, βγαίνει πρώτος. Έχει πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Έχει άστρο. Σίγουρα έχει άστρο. Γιατί κι όλα αυτά που κάνει δεν τα σκέφτεται εύκολα ένας άλλος να τα κάνει. Δηλαδή εμένα δε θα με πειράξει να μη βγει πρώτος. Πρώτος είναι εκεί που είναι η χώρα σου. Εκεί είσαι πρώτος».

Η Άννα Βίσση και το στάδιο

Η Εύη Δρούτσα αναφέρθηκε και στην Άννα Βίσση, για την οποία μίλησε με αγάπη, εκτιμώντας ότι μπορεί να γεμίσει ένα στάδιο.

«Την Άννα την αγαπώ πάρα πολύ. Της έχω γράψει έναν δίσκο και πιστεύω ότι θα γεμίσει το στάδιο. Δεν υπάρχουν τώρα εύκολα άνθρωποι να γεμίσουν ένα στάδιο. Αυτό το είχα δει εγώ μόνο στον Στέφανο. Την πρώτη συναυλία που έκανε στο ίδιο σημείο ο Στέφανος, εγώ δεν μπορούσα να φύγω. Τους παίρνανε με φορείο».

Headlines:
World
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόσμος
Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε
Κρυβόμαστε 10.05.26

Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε

Η εποχή της δημόσιας έκθεσης τελειώνει, καθώς οι χρήστες εγκαταλείπουν μαζικά τα social media για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών κοινοτήτων, αλλάζοντας το διαδίκτυο για πάντα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»
Φωτογραφίες 10.05.26

Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»

Το ελληνικό στοιχείο στη συναυλία των Metallica δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στις Τρύπες: ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα υπέρ της πλατείας Εξαρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Mother's Day 10.05.26

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό [βίντεο]
Viral 10.05.26

Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό

Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Μητρότητα στη φύση 10.05.26

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Σύνταξη
Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vid)

Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)

Οριστικά διεκόπη στο 83ο λεπτό του το παιχνίδι Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 - Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Μονάκριβη η μαμά, ακριβή η μητρότητα: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα στις ΗΠΑ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Σύνταξη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Σύνταξη
Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Πρόσφατη έρευνα 10.05.26

Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται - Ιστορικό υψηλό για το brain drain το 2025

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies