Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η σχέση της με το τραγούδι, οι καλλιτέχνες που σημάδεψαν τη διαδρομή της και ο τρόπος με τον οποίο έγραφε για κάθε φωνή ξεχωριστά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που έδωσε η Εύη Δρούτσα το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η γνωστή στιχουργός μίλησε στην κάμερα του MEGA για την προσωπική της ζωή, για τον Πασχάλη Τερζή, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο της μέχρι σήμερα, αλλά και για τον Akyla, λίγες ημέρες πριν από τη φετινή Eurovision. Παράλληλα, εξήγησε πως για εκείνη η έμπνευση δεν λειτουργεί με τον συνηθισμένο τρόπο, καθώς όταν γράφει ένα τραγούδι σκέφτεται πρώτα τον άνθρωπο που θα το ερμηνεύσει.

Η «συνταγή» πίσω από τα τραγούδια της

Η Εύη Δρούτσα δήλωσε πως παραμένει ερωτευμένη με τη δουλειά της, ενώ παραδέχθηκε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν έχει ζήσει τον μεγάλο έρωτα. Όπως είπε, πριν γράψει ένα τραγούδι προσπαθεί να μπει στη θέση του καλλιτέχνη και να φανταστεί πώς θα μπορούσε να το αποδώσει.

«Δεν εμπνέομαι από πουθενά. Απλώς εγώ ήμουν ηθοποιός και σε ό,τι κάνω βάζω τον άνθρωπο που έχω. Το πώς θα μπορούσε να το κάνει για να βγάλει αυτό που θέλει. Το πρώτο τραγούδι που έγραψα είναι το «Τολμώ». Εάν είσαι στιχουργός που σε ενδιαφέρει να δώσεις κάτι καλό, δε σε ενδιαφέρει το ποιος το καρπώνεται, δε σε νοιάζει.

»Στην αείμνηστη Μαρινέλλα έχω κάνει τρεις δίσκους, αλλά γιατί τους έκανα; Γιατί πάντα σκεφτόμουν πού θα πάνε τα χέρια της και έγραφα με τα χέρια της. Γράφω με βάση αυτόν που θα το ερμηνεύσει. Γιατί ξέρω ποιος είναι. Πώς μπορεί να το αποδώσει; Πώς μπορεί να κάνει η φωνή του; Είναι λαϊκή ή πρέπει να μπει σε κάποιο λαϊκό, οπότε δεν θα είναι αμιγώς λαϊκό το τραγούδι», είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα.

«Άμα ζούσα παθιασμένους έρωτες δε θα έγραφα για έρωτες γιατί παρασύρεσαι. Δεν έχω ζήσει μεγάλο έρωτα, τον έχω ζήσει με την δουλειά μου μόνο.»

Η φιλία με τον Πασχάλη Τερζή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Πασχάλη Τερζή, με τον οποίο, όπως αποκάλυψε, διατηρεί στενή σχέση μέχρι σήμερα. Η στιχουργός εξήγησε ότι τα τραγούδια που έγραψε για εκείνον γεννήθηκαν μέσα από τη μεταξύ τους παρέα και από τη γνώση που είχε για τον χαρακτήρα και τον εσωτερικό του κόσμο.

«Όλα τα κομμάτια του Πασχάλη Τερζή, τα έφτιαξα γιατί έβλεπα τον Πασχάλη. Κάναμε παρέα, κάναμε και ήξερα τι θέλει να πει. Ναι, ήξερα και τα εσωτερικά του.

»Το μόνο τραγούδι που σχεδόν δεν το επέβαλα, του άρεσε πολύ, ήταν το ‘Ο δικός μου ο δρόμος’, γιατί το έγραψα για μένα, για τη ζωή μου. Όλη η ζωή μου είναι ‘Ο δικός μου ο δρόμος’.

»Άμα ζούσα παθιασμένους έρωτες δε θα έγραφα για έρωτες γιατί παρασύρεσαι. Δεν έχω ζήσει μεγάλο έρωτα, τον έχω ζήσει με την δουλειά μου μόνο. Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές. Ο Πασχάλης Τερζής έπρεπε να πάει να καθίσει λίγο να ξεκουραστεί. Είχε κουραστεί πάρα πολύ, γιατί άρχισε μεγάλος την καριέρα του. Μιλάμε κάθε εβδομάδα τουλάχιστον δύο φορές».

Τι είπε για τον Akyla και τη Eurovision

Η συζήτηση πήγε και στη Eurovision, με την Εύη Δρούτσα να μιλά με θερμά λόγια για τον Akyla. Όπως είπε, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, θεωρεί ότι η παρουσία του στον διαγωνισμό είναι ήδη μια μεγάλη στιγμή για τον ίδιο.

«Ο Akylas έχει πάρει το μεγαλύτερο Όσκαρ στη ζωή του τώρα. Δηλαδή ο Ακύλας και να μην πάρει το πρώτο, βγαίνει πρώτος. Έχει πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Έχει άστρο. Σίγουρα έχει άστρο. Γιατί κι όλα αυτά που κάνει δεν τα σκέφτεται εύκολα ένας άλλος να τα κάνει. Δηλαδή εμένα δε θα με πειράξει να μη βγει πρώτος. Πρώτος είναι εκεί που είναι η χώρα σου. Εκεί είσαι πρώτος».

Η Άννα Βίσση και το στάδιο

Η Εύη Δρούτσα αναφέρθηκε και στην Άννα Βίσση, για την οποία μίλησε με αγάπη, εκτιμώντας ότι μπορεί να γεμίσει ένα στάδιο.

«Την Άννα την αγαπώ πάρα πολύ. Της έχω γράψει έναν δίσκο και πιστεύω ότι θα γεμίσει το στάδιο. Δεν υπάρχουν τώρα εύκολα άνθρωποι να γεμίσουν ένα στάδιο. Αυτό το είχα δει εγώ μόνο στον Στέφανο. Την πρώτη συναυλία που έκανε στο ίδιο σημείο ο Στέφανος, εγώ δεν μπορούσα να φύγω. Τους παίρνανε με φορείο».