«Δεν θα θάψω το body shaming κάτω από το χαλί»: Η απάντηση της Marseaux στο σχόλιο της Εύης Δρούτσα
«Από πολύ μικρή ηλικία έχω δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα μου», είπε μεταξύ άλλων η Marseaux για το σχόλιο της Εύης Δρούτσα
Η Marseaux επέλεξε να σπάσει τη σιωπή της για ένα ζήτημα που, όπως λέει, τη βαραίνει εδώ και χρόνια. Με αφορμή τα σχόλια της Εύης Δρούτσα για την εμφάνισή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, η τραγουδίστρια μίλησε δημόσια για το body shaming, εξηγώντας γιατί δεν μπορεί —και δεν θέλει— να το προσπεράσει, ειδικά όταν αφορά εμπειρίες που ξεκινούν από την παιδική ηλικία.
«Θεωρώ ότι πάρα πολύς κόσμος έχει περάσει body shaming. Είναι ένα θέμα που δεν θα το θάψω εγώ κάτω από το χαλί ποτέ, γιατί από πολύ μικρή ηλικία έχω δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα μου», είπε χαρακτηριστικά η Marseaux σε σχετικό βίντεο που προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.
Τι προηγήθηκε
Η Εύη Δρούτσα σχολίασε την εμφάνιση της Marseaux κατά την παρουσίαση του τραγουδιού της για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «δεν έχει το υπέροχο σώμα για να το δείξει».
Η απάντηση της τραγουδίστριας ήρθε λίγο αργότερα μέσα από τα social media, όπου, σε βίντεο που ανάρτησε, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σχόλιο την αιφνιδίασε και την πλήγωσε.
«Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους»
«Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει.
»Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι, που με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα», είχε δηλώσει σχετικά η Marseaux.
