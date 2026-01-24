magazin
«Δεν θα θάψω το body shaming κάτω από το χαλί»: Η απάντηση της Marseaux στο σχόλιο της Εύης Δρούτσα
24 Ιανουαρίου 2026, 18:20

«Δεν θα θάψω το body shaming κάτω από το χαλί»: Η απάντηση της Marseaux στο σχόλιο της Εύης Δρούτσα

«Από πολύ μικρή ηλικία έχω δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα μου», είπε μεταξύ άλλων η Marseaux για το σχόλιο της Εύης Δρούτσα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Marseaux επέλεξε να σπάσει τη σιωπή της για ένα ζήτημα που, όπως λέει, τη βαραίνει εδώ και χρόνια. Με αφορμή τα σχόλια της Εύης Δρούτσα για την εμφάνισή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, η τραγουδίστρια μίλησε δημόσια για το body shaming, εξηγώντας γιατί δεν μπορεί —και δεν θέλει— να το προσπεράσει, ειδικά όταν αφορά εμπειρίες που ξεκινούν από την παιδική ηλικία.

«Θεωρώ ότι πάρα πολύς κόσμος έχει περάσει body shaming. Είναι ένα θέμα που δεν θα το θάψω εγώ κάτω από το χαλί ποτέ, γιατί από πολύ μικρή ηλικία έχω δεχτεί πολλά σχόλια για το σώμα μου», είπε χαρακτηριστικά η Marseaux σε σχετικό βίντεο που προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.

Τι προηγήθηκε

Η Εύη Δρούτσα σχολίασε την εμφάνιση της Marseaux κατά την παρουσίαση του τραγουδιού της για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «δεν έχει το υπέροχο σώμα για να το δείξει».

Η απάντηση της τραγουδίστριας ήρθε λίγο αργότερα μέσα από τα social media, όπου, σε βίντεο που ανάρτησε, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σχόλιο την αιφνιδίασε και την πλήγωσε.

«Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision ERT (@eurovisionert)


«Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων και γενικά τους άλλους ειδικά όταν δεν ξέρεις το τι διαταραχή μπορεί να έχει περάσει ο οποιοσδήποτε. Το τι θέματα έχει με το σώμα του, το πόση δυσκολία ίσως είχε για να τα ξεπεράσει.

»Εγώ έχω χάσει πάρα πολλές φορές βάρος, έχω πάρει πάρα πολλές φορές βάρος και γενικά έκανα πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία για να καταφέρω να το ξεπεράσω. Και μου πάτησε έτσι ένα πάρα πολύ λεπτό κουμπάκι, που με στενοχώρησε και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα», είχε δηλώσει σχετικά η Marseaux.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram@ marseaux.wnc

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Business
Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

inWellness
inTown
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)
24.01.26

Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κλεοπάτρα», Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αρραβωνιάστηκε δέκα φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και παντρεύτηκε οκτώ — δύο φορές με τον ίδιο άντρα, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στα δάχτυλά της φορούσε πάντα, ένα μεγάλο ζαφείρι κι ένα διαμάντι 29 καρατίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
24.01.26

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ

«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
24.01.26

Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
24.01.26

Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»
23.01.26

Πρίγκιπας Χάρι εναντίον Τραμπ για το Αφγανιστάν – «Υπηρέτησα εκεί. Έχασα φίλους εκεί»

Ο πρίγκιπας Χάρι απάντησε στις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον ρόλο των συμμάχων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, υπενθυμίζοντας το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές που κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
23.01.26

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
24.01.26

Προμηθέας Πάτρας – Άρης 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Άρης Betsson άντεξε στη φθορά των φάουλ (έχασε τρεις παίκτες με 5) και με τέσσερις διψήφιους, αλλά και καθοριστικό τον Κώστα Αντετοκούνμπο (11ριμπ., 3 τάπες) πήρε μεγάλη νίκη με 103-97 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος λέει γαι την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
24.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
24.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
24.01.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)
24.01.26

Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)

Ελληνικό χρώμα έχει η πρώτη ήττα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, καθώς πρωταγωνιστής της Άουγκσμπουργκ ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης που οδήγησε την ομάδα του σε ένα σπουδαίο τρίποντο

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες
24.01.26

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-0 την Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Μπέρνλι φέρνοντας ισοπαλία με 2-2. Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Σύνταξη
Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)
24.01.26

Πόσα δαχτυλίδια αρραβώνων είχε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ; Πολλά (συν ένα τεράστιο διαμάντι 69,42 καρατίων)

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Κλεοπάτρα», Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αρραβωνιάστηκε δέκα φορές κατά τη διάρκεια της ζωής της και παντρεύτηκε οκτώ — δύο φορές με τον ίδιο άντρα, τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Μπάρτον. Στα δάχτυλά της φορούσε πάντα, ένα μεγάλο ζαφείρι κι ένα διαμάντι 29 καρατίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
24.01.26

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)
24.01.26

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)

Ένα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 26' ήταν αρκετό προκειμένου ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη απέναντι στον Βόλο (1-0) και τώρα στρέφει την προσοχή του στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ (28/1, 22:00).

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
24.01.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών
24.01.26

Παναγιωτόπουλος: Aπτόητος ο Γεωργιάδης συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με την είσοδο των ασφαλιστικών εταιρειών

«Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος έχει παραδεχθεί στη Βουλή ότι είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων νοσοκομείων και της μετατροπής τους σε ΝΠΙΔ», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος,

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
24.01.26

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού
24.01.26

Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού

Η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποδεικνύει το πώς η αύξηση στο κόστος στέγασης, έχει μετατρέψει την κατοικία από κοινωνικό αγαθό, σε πεδίο έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
