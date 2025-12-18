Marseaux: «Τελευταία φορά που ερωτεύτηκα κοπέλα, ήταν η πρώην μου»

Ο Fipster φιλοξένησε στο YouTube κανάλι του την Marseaux, με τη γνωστή τραγουδίστρια να προχωρά σε μερικές αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν.

Marseaux: Χώρισα με την πρώην κοπέλα μου

Σε ερώτηση με το αν υπάρχει ένας διάσημος άνθρωπος με τον οποίο η ίδια θα ήθελε να συναναστραφεί ερωτικά, η Marseaux απάντησε πως «Είμαι σε σοβαρή σχέση αγάπη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη με τη σχέση μου»

Όσον αφορά το ποια είναι η τελευταία φορά που ερωτεύτηκε κάποια κοπέλα, η ίδια είπε πως «Ήταν η πρώην μου, με την οποία χωρίσαμε πριν δυο χρόνια και τα είχαμε δυο χρόνια. Δηλαδή πριν τέσσερα χρόνια».

Σε παλαιότερη συνέντευξη της είχε πει τραγουδίστρια: «Ισχύει ότι φλέρταρα με γυναίκα. Έτυχε!

Είμαι άτομο που ψάχνομαι πολύ για να καταλάβω εμένα, το πώς νιώθω και το τι είμαι. Ήταν και αυτό ένα ερωτηματικό που ήθελα να το ψάξω. Ακόμα δεν έχω καταλήξει. Έχω κάνει σχέση και με τα δύο φύλα»

Ποια είναι η Marseaux

Η Marseaux είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που ξεχώρισε μέσα από τη σύγχρονη pop και alternative σκηνή, κυρίως μέσω των social media. Έγινε γνωστή με τραγούδια που μιλούν ανοιχτά για συναισθήματα, ανασφάλειες και προσωπικές εμπειρίες, αγγίζοντας ιδιαίτερα το νεανικό κοινό.

Με χαρακτηριστική αισθητική, αυθεντικό λόγο και μελωδικό ύφος, κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα στη μουσική.

Τη φετινή σεζόν εμφανίζεται στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή στο Κέντρο Αθηνών, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.