Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Marseaux: «Τελευταία φορά που ερωτεύτηκα κοπέλα, ήταν η πρώην μου»
Fizz 18 Δεκεμβρίου 2025 | 09:51

Marseaux: «Τελευταία φορά που ερωτεύτηκα κοπέλα, ήταν η πρώην μου»

Η Marseaux δεν διστάζει να μιλήσει για τις προσωπικές επιλογές της.

Σύνταξη
Ο Fipster φιλοξένησε στο YouTube κανάλι του την Marseaux, με τη γνωστή τραγουδίστρια να προχωρά σε μερικές αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή, τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν.

Marseaux: Χώρισα με την πρώην κοπέλα μου

Σε ερώτηση με το αν υπάρχει ένας διάσημος άνθρωπος με τον οποίο η ίδια θα ήθελε να συναναστραφεί ερωτικά, η Marseaux απάντησε πως «Είμαι σε σοβαρή σχέση αγάπη. Είμαι πολύ ευτυχισμένη με τη σχέση μου»

Όσον αφορά το ποια είναι η τελευταία φορά που ερωτεύτηκε κάποια κοπέλα, η ίδια είπε πως «Ήταν η πρώην μου, με την οποία χωρίσαμε πριν δυο χρόνια και τα είχαμε δυο χρόνια. Δηλαδή πριν τέσσερα χρόνια».

Σε παλαιότερη συνέντευξη της είχε πει τραγουδίστρια: «Ισχύει ότι φλέρταρα με γυναίκα. Έτυχε!

Είμαι άτομο που ψάχνομαι πολύ για να καταλάβω εμένα, το πώς νιώθω και το τι είμαι. Ήταν και αυτό ένα ερωτηματικό που ήθελα να το ψάξω. Ακόμα δεν έχω καταλήξει. Έχω κάνει σχέση και με τα δύο φύλα»

Ποια είναι η Marseaux

Η Marseaux είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που ξεχώρισε μέσα από τη σύγχρονη pop και alternative σκηνή, κυρίως μέσω των social media. Έγινε γνωστή με τραγούδια που μιλούν ανοιχτά για συναισθήματα, ανασφάλειες και προσωπικές εμπειρίες, αγγίζοντας ιδιαίτερα το νεανικό κοινό.

Με χαρακτηριστική αισθητική, αυθεντικό λόγο και μελωδικό ύφος, κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα στη μουσική.

Τη φετινή σεζόν εμφανίζεται στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Δέσποινας Βανδή στο Κέντρο Αθηνών, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.

Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

ΕΛΤΑ: Αναδίπλωση κυβέρνησης για τα λουκέτα – Σκάνδαλα αναθέσεων καταγγέλει η αντιπολίτευση

Πολιτική
Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

Βουλή: Τα ΕΛΤΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας [Live]

inWellness
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
Έλεος 18.12.25

Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Σήμερα η κηδεία του ηθοποιού 18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Τραγωδία 17.12.25

Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Σπάνιες δημόσιες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές προκάλεσαν οι σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με στελέχη του κόμματος να μιλούν για ακατάλληλο λόγο απέναντι σε μια οικογενειακή τραγωδία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο
Επάνοδος 17.12.25

Κέιτ Μίντλετον, το μεγάλο restart: Η ιστορική τιάρα της Βικτωρίας στη μελλοντική Βασίλισσα μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Φορώντας την ιστορική τιάρα η Κέιτ Μίντλετον κοίταξε την άβυσσο στα μάτια και βγήκε πιο δυνατή, ορίζοντας πλέον η ίδια τους κανόνες της ζωής της σημειώνει το People

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Μαρκ Τσάβες 17.12.25

Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης

Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O τραγικός έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»
Δίδυμο 17.12.25

O τραγικός έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ - «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»

Η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ξεκίνησε ως συνεργάτιδα του Ρομπ κι έγινε η γυναίκα της ζωής τους, ενώ ο σκηνοθέτης άλλαξε για χάρη της το τέλος τς ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Όσο αισιόδοξα ξεκίνησε η σχέση τους τόσο τραγικά και άδικα έληξε από τα χέρια του ίδιου τους του γιου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες
«Επτά χρόνια φαγούρας» 16.12.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει αλά Μέριλιν Μονρόε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Housemaid» στο Λος Άντζελες

Η τελευταία εμφάνιση της Σίντνεϊ Σουίνι στο κόκκινο χαλί θυμίζει Μέριλιν Μονρόε - όταν το είδωλο του κινηματογράφου πόζαρε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα λευκό φόρεμα.

Σύνταξη
Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1
«Για όλες εκεί έξω» 16.12.25

Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1

Η Αντζελίνα Τζολί μιλάει για κουράγιο και ζωή σε μια συγκινητική εξομολόγηση ως το πρώτο εξώφυλλο του TIME France και αποκαλύπτει τα σημάδια καλώντας σε υγειονομική δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Athens Mourns Eirini Marinaki
English edition 18.12.25

Athens Mourns Eirini Marinaki

Eirini Marinaki, widow of Miltiadis Marinakis and mother of Olympiacos owner Evangelos Marinakis, was laid to rest in Piraeus. Dignitaries, politicians, athletes, and citizens gathered to honor her lasting philanthropic and community contributions

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
Σύνοδος Κορυφής 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές
Euroleague 18.12.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατεβάζει τις τιμές

Με τα χαμηλότερα ποσοστά προσέλευσης σε όλη τη Liga ACB και από τα χαμηλότερα στην EuroLeague, η Ρεάλ Μαδρίτης αναγκάζεται να αλλάξει πολιτική για να ξαναδεί γεμάτη τη Movistar Arena.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου: «Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες»
«Αδιέξοδο» 18.12.25

«Απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες, εγκλωβίζει τους δανειολήπτες» - ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση ελβετικού φράγκου

Πυρά ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση για την τροπολογία που αφορά δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τα funds μένουν ανέγγιχτα και οι καταναλωτές καλούνται να σηκώσουν τα βάρη, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση

Σύνταξη
Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης

Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.

Σύνταξη
Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
«Απρόβλεπτες συνέπειες» 18.12.25

Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Σύνταξη
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις κατηγορίες για κακοποίηση
Ελλάδα 18.12.25 Upd: 12:14

«Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» – Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντάει στις κατηγορίες για κακοποίηση

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε μέσω του δικηγόρου του στις εναντίον του κατηγορίες για κακοποίηση, Τι αναφέρει η μήνυση και ολόκληρη η ανακοίνωση.

Σύνταξη
TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake
English edition 18.12.25

TotalEnergies Sells 50% of Greek RES Stake

TotalEnergies said it has completed the sale of a 50% stake in its Greek portfolio of wind and solar assets, with a combined capacity of 424 megawatts, to Asterion Industrial Partners.

Σύνταξη
Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Παπασταύρου στην εξεταστική: Οικονομικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Η κυβέρνηση απέτυχε στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνώρισε πως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό
Πολιτική 18.12.25

Άφαντος ο Νίκος Παππάς – Για «τραμπούκικες συμπεριφορές» μιλά αυτόπτης μάρτυρας επιβεβαιώνοντας τον ξυλοδαρμό

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά, η διαγραφή και το χρονικό με το επεισόδιο ξυλοδαρμού. Αυτόπτης μάρτυρας καίει τον Νίκο Παππά «Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο» αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Στην Αλεξανδρούπολη 18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Τι προβλέπει για τα δάνεια η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)
Τα κριτήρια 18.12.25

Τι προβλέπει για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή (πίνακες)

Η ρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα για όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό φράγκο και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην αύξηση του νομίσματος

Σύνταξη
