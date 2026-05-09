«Απλά γ@@@@ε με!» – Αθυρόστομη Σαρλίζ Θερόν, χωρίς λογοκρισία

Aναπολογητική όπως πάντα η ηθοποιός, παραγωγός ακτιβίστρια, ορκισμένη εργένισσα και μητέρα Σαρλίζ Θερόν συμμετείχε στη viral εκπομπή του YouTube SubwayTakes Uncut. Όσα είπε έγιναν, εύλογα, viral.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε τις πιο «αιρετικές» απόψεις της για τη ζωή, το σεξ και το ψηφιακό πρωτόκολλο, χρησιμοποιώντας γλώσσα που σίγουρα δεν ακούγεται σε επίσημα γκαλά.

Η πιο πολυσυζητημένη στιγμή της συνέντευξης ήταν η κάθετη άρνησή της να λειτουργήσει σεξουαλικά με έναν εραστή που θα της πει μια πολύ συγκεκριμένη ατάκα.

«Όποτε ένας άνδρας λέει ‘Θα ήθελα να σου κάνω έρωτα’, θέλω να ξεράσω. Είναι τόσο απωθητικό» είπε η Θερόν.

Η ηθοποιός εξήγησε με γλαφυρό τρόπο την θέση της. «Μου προκαλεί αναγούλα στο στομάχι, με ανατριχιάζει. Κάνει το αιδοίο μου να κλείνει. Είναι πολύ απλό: Μην το λέτε. Μην το λέτε ποτέ, γιατί η διάθεσή μου εξαφανίζεται αμέσως. Όλες οι γυναίκες ξέρουν τι εννοώ».

Για τη Θερόν, η σεξουαλική πράξη δεν χρειάζεται να επενδυθεί με φλυαρίες και περιττές λέξεις -ειδικά αν είναι επιτηδευμένες.

«Δεν θέλω κάνεις κάτι, είναι αξιοθρήνητο. Ειλικρινά, απλώς βγάλτε το σκασμό» είπε απευθυνόμενη στο ανδρικό κοινό.

«Υπάρχει η γλώσσα του σώματος» αντιπρότεινε ο οικοδεσπότης της επιτυχημένης εκπομπής Καρίμ Ράμα. Η αντίδραση της ήταν επίσης ξεκάθαρη. Βάζοντας τα γέλια η Θερόν κορόιδεψε τον «ερωτύλο» Ράμα και είπε:

«Απλώς κάντο» είπε δηλώνοντας «αλλεργική» σε θεατρικούς ρομαντισμούς. «Και μόνο που το συζητάμε μου έρχεται αηδία. Απλά γ@@@@ε με!» κατέληξε.

Σε άλλα σημεία της συζήτησης η Θερόν μίλησε για άλλες συνήθειες και κλισέ συμπεριφορές που την κάνουν έξαλλη.

Αναφερόμενη στο πρωτόκολλο της ψηφιακής επικοινωνίας, η Θερόν ξεκαθάρισε πως έχει ένα πολύ ξεκάθαρο κανόνα. Αν ένα email ξεπερνά τη μία παράγραφο, δεν θα διαβαστεί ποτέ.

«Με ενοχλούν τα μακροσκελή email. Μην τα γράφετε, δεν πρόκειται να τα διαβάσω, ακόμα κι αν είναι ερωτικά γράμματα. Τι είμαστε, στο 1940 και γράφουμε από το μέτωπο;» αναρωτήθηκε.

Η ηθοποιός υποστήριξε πως ο σεβασμός στον χρόνο του άλλου είναι η ύψιστη μορφή ευγένειας. «Όταν λαμβάνω ένα μεγάλο email, το αρχειοθετώ αμέσως. Να είστε σύντομοι, περιεκτικοί. Έχω δεκάδες άλλα μηνύματα να διαβάσω, δεν είστε οι μόνοι. Το ιδανικό είναι ένας ξεκάθαρος τίτλος και μια “γρήγορη ερώτηση”. Μπείτε στο θέμα αμέσως, σαν να παίζετε παντομίμα και ο χρόνος τελειώνει».

Ως κάτοικος του Λος Άντζελες, η Θερόν περνά πολλές ώρες στο τιμόνι. Οι απόψεις της για την οδική συμπεριφορά είναι εξίσου απόλυτες.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί άνθρωποι με δίπλωμα δεν αντιλαμβάνονται ότι η τέρμα αριστερή λωρίδα είναι για όσους θέλουν να τρέξουν. Η τελευταία λωρίδα είναι για να πηγαίνεις όσο γρήγορα θες μέχρι να σε πιάσουν. Μην μπαίνετε εμπόδιο, είναι κοινή λογική».

Παράλληλα, εξέφρασε την περιφρόνησή της για όσους προσπαθούν να παρακάμψουν την ουρά στις εξόδους των αυτοκινητοδρόμων. «Όταν υπάρχει ουρά και κάποιος πάει μέχρι μπροστά για να χωθεί, είναι απλώς γάιδαρος. Χάνω την υπομονή μου. Δεν θα κορνάρω, αλλά θα του φωνάζω μέσα από το κλειστό παράθυρο!» πρόσθεσε.

Η Θερόν παραδέχτηκε επίσης πως είναι κακή texter, αποδίδοντας την καθυστέρηση στις απαντήσεις της σε μηνύματα στη μητρότητα.

«Τα παιδιά ρουφούν κάθε ίχνος μνήμης από το κεφάλι σου. Μπορεί να δω ένα μήνυμα ενώ οδηγώ, να σκεφτώ “θα το κοιτάξω μετά” και μετά απλώς να εξαφανιστεί. Όταν το θυμηθώ, μετά από μέρες, νιώθω απαίσια και αρχίζω τις υπερβολικές εξηγήσεις, τις οποίες επίσης μισώ» είπε σε αυτή τη χορταστική και γεμάτη χιούμορ εξομολόγηση της για όλες τις νευρώσεις και τις προτιμήσεις που καθορίζουν τη ζωή της μακριά από τις κάμερες.

