Χανιά: Νεκρή εντοπίστηκε 62χρονη στο Λουτράκι – Την αναζητούσε η οικογένεια της
Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητο της, σε αγροτικό δρόμο στο Λουτράκι
Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα το πρωί 62χρονη γυναίκα στο Λουτράκι στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr τη γυναίκα αναζητούσε η οικογένεια της ενώ η εξαφάνιση δηλώθηκε στην Αστυνομία στις 8 το πρωί του Σαββάτου.
Βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Μία ώρα αργότερα, στις 09:00 η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητο της, σε αγροτικό δρόμο στο Λουτράκι.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η γυναίκα φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα χαπιών ενώ φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα στους οικείους της.
