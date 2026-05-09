newspaper
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η εποχή της οικονομικής αβεβαιότητας: 12 τρόποι για να προετοιμαστείτε για την ύφεση
Διεθνής Οικονομία 09 Μαΐου 2026, 23:45

Η εποχή της οικονομικής αβεβαιότητας: 12 τρόποι για να προετοιμαστείτε για την ύφεση

Σε μια Ευρώπη που βυθίζεται σε γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομική αβεβαιότητα, η προσωπική οικονομική προετοιμασία γίνεται πιο κρίσιμη από ποτέ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σήμερα, αρκεί μια ματιά στις ειδήσεις για να μας καταλάβει το άγχος και η αβεβαιότητα.

Οι πόλεμοι, οι ενεργειακές διαταραχές και οι προειδοποιήσεις των διεθνών οργανισμών δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η έννοια της «οικονομικής σταθερότητας» μοιάζει όλο και πιο εύθραυστη.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επισημαίνουν ότι η πορεία της οικονομίας στην Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη. Μια σύντομη σύγκρουση θα είχε περιορισμένες συνέπειες. Όμως μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει την Ευρωζώνη σε ύφεση, κυρίως μέσω της ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Όπως έχει τονίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οικονομικός αντίκτυπος εξαρτάται από τη σταθερότητα στον ενεργειακό εφοδιασμό και την ομαλή λειτουργία των υποδομών.

Η προειδοποίηση είναι σαφής: η Ευρώπη δεν μπορεί να επαναλάβει τα λάθη της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, όταν οι τιμές εκτοξεύτηκαν και οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν έκτακτα και δαπανηρά μέτρα στήριξης.

Η Ευρώπη ήδη εισέρχεται σε αυτή τη νέα περίοδο αβεβαιότητας με ένα σημαντικό μειονέκτημα: το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Η βιομηχανία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να πληρώνει σημαντικά υψηλότερες τιμές ενέργειας σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, γεγονός που δημιουργεί διαρθρωτική αδυναμία ανταγωνιστικότητας.

Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε σήμερα για να προετοιμαστείτε για πιο δύσκολες εποχές το αύριο;

Ο Rajan Lakhani, ειδικός σε θέματα χρημάτων στην εφαρμογή προσωπικών οικονομικών Plum προσφέρει κάποιες βασικές συμβουλές για το πώς να προστατεύσετε τη ζωή σας από την ύφεση.

1. Αντιμετωπίστε τα οικονομικά σας με ρεαλισμό

Σε περιόδους αβεβαιότητας, πολλοί άνθρωποι τείνουν να αποφεύγουν την ενασχόληση με τα οικονομικά τους.

Αυτή η «οικονομική αποφυγή» είναι όμως από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές, σύμφωνα με άρθρο του The Independent.

Η καλύτερη στρατηγική είναι η πλήρης εικόνα: καταγράψτε εισοδήματα, πάγια έξοδα και περιττές δαπάνες.

Στην Ευρώπη υπάρχουν πλέον πολλές ψηφιακές εφαρμογές τραπεζών και fintech που βοηθούν στην αυτοματοποίηση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού.

2. Γνωρίστε την αξία σας στην αγορά εργασίας

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παραμένει ανταγωνιστική, αλλά και άνιση ανά κλάδο και χώρα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το πραγματικό επίπεδο αμοιβών για τη θέση σας. Η σύγκριση με δεδομένα της αγοράς ενισχύει τη διαπραγματευτική σας θέση για μια αύξηση ή βελτίωση όρων.

Η τεκμηρίωση είναι το κλειδί σε μια εποχή όπου οι εργοδότες πιέζονται από το αυξημένο κόστος λειτουργίας.

3. Μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις για αλλαγή εργασίας

Η αλλαγή εργοδότη δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση, ειδικά σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

 Σε πολλές χώρες, οι αυξήσεις μισθών σε νέες θέσεις μπορεί να φαίνονται ελκυστικές, αλλά η μακροπρόθεσμη εξέλιξη συχνά είναι πιο αργή.

Η σταθερότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι προοπτικές εξέλιξης πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά πριν από κάθε απόφαση.

4. Δημιουργήστε ισχυρό ταμείο έκτακτης ανάγκης

Οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας δεν είναι άτρωτες. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι οι κρίσεις μπορούν να επηρεάσουν γρήγορα την απασχόληση. Ένα ταμείο που καλύπτει 3 έως 6 μήνες εξόδων θεωρείται πλέον βασική οικονομική ασπίδα.

Τα χρήματα αυτά πρέπει να παραμένουν ρευστά, σε ασφαλείς αποταμιευτικούς λογαριασμούς εντός της Ευρωζώνης, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα.

5. Ενισχύστε τις πηγές εισοδήματός σας

Η πολυδιάστατη εργασία (side income) έχει γίνει ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Από πωλήσεις μεταχειρισμένων αντικειμένων σε πλατφόρμες όπως το Vinted ή το eBay, μέχρι freelance εργασία σε ψηφιακές δεξιότητες, η διαφοροποίηση εισοδήματος προσφέρει ασφάλεια.

Στην Ευρώπη, η αύξηση της τηλεργασίας έχει διευρύνει τις δυνατότητες για επιπλέον εισοδήματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

6. Δώστε προτεραιότητα στα χρέη με υψηλό επιτόκιο

Η αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες πιο ακριβά.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αποπληρωμή χρεών υψηλού κόστους πρέπει να προηγείται της αποταμίευσης.

Η αναδιάρθρωση χρέους ή η μεταφορά σε χαμηλότερα επιτόκια μπορεί να μειώσει σημαντικά την οικονομική πίεση.

7. Προετοιμαστείτε για αυξήσεις κόστους ζωής

Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα σε ενέργεια, ενοίκια και τρόφιμα.

Οι πολίτες πρέπει να ενσωματώνουν αυτές τις αυξήσεις στον προϋπολογισμό τους αντί να τις αγνοούν.

Οι ενεργειακές συμβάσεις, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων και οι δημοτικοί φόροι ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

8. Μειώστε τους λογαριασμούς του νοικοκυριού

Η ενεργειακή κρίση έδειξε ότι η «πίστη σε έναν πάροχο» συχνά κοστίζει ακριβά. Η σύγκριση παρόχων ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ασφάλισης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δημιουργηθεί πλατφόρμες διαφάνειας τιμών που επιτρέπουν στους καταναλωτές να αλλάζουν εύκολα προμηθευτές.

9. Μην εγκαταλείπετε τις επενδύσεις λόγω φόβου

Η χρηματιστηριακή αγορά παρουσιάζει διακυμάνσεις, αλλά η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει θετική. Η απόσυρση επενδύσεων σε περιόδους πτώσης συχνά οδηγεί σε απώλειες.

Οι οικονομολόγοι τονίζουν ότι η σταθερή, μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική είναι πιο αποτελεσματική από τις παρορμητικές κινήσεις.

10. Παρακολουθήστε την αγορά ακινήτων

Η αγορά κατοικίας στην Ευρώπη παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, επηρεάζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η σωστή προετοιμασία και η έγκαιρη αναζήτηση καλύτερων επιτοκίων μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στο συνολικό κόστος.

11. Συνεχίστε τις συνταξιοδοτικές εισφορές

Σε περιόδους οικονομικής πίεσης, πολλοί σταματούν να επενδύουν στη σύνταξή τους. Αυτό όμως μπορεί να έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες.

Το ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό σύστημα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιωτικές και επαγγελματικές εισφορές, καθιστώντας τη συνέπειά τους κρίσιμη για το μέλλον.

12. Κάντε μικρά και σταθερά βήματα

Η οικονομική ανθεκτικότητα δεν χτίζεται μέσα σε μία μέρα. Στην Ευρώπη, όπου οι οικονομικές συνθήκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η προσαρμοστικότητα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο.

Μικρές αλλαγές στη διαχείριση χρημάτων, αν εφαρμοστούν σταθερά, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική βελτίωση της οικονομικής ασφάλειας.

Φύλαγε τα ρούχα σου…

Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης, όπου η οικονομική σταθερότητα δεν είναι δεδομένη αλλά διαρκώς διαπραγματεύσιμη.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή εξάρτηση και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον.

Ωστόσο, η ατομική προετοιμασία μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα. Με σωστή διαχείριση, διαφοροποίηση εισοδήματος και στρατηγικές αποφάσεις, οι πολίτες μπορούν όχι μόνο να αντέξουν τις πιέσεις, αλλά και να βγουν πιο δυνατοί από αυτές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζιπίνγκ: Γιατί αποτελούν ένα δυσλειτουργικό δίδυμο;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

World
ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Ασφυκτιά η Γενιά Ζ: Δεν μπορεί να σταθεί μόνη της οικονομικά – Τα χαμηλά εισοδήματα… αναβάλλουν τη ζωή τους

Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 64%, των γονέων με παιδιά της γενιάς Ζ δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εξακολουθούν να βασίζονται οικονομικά σε αυτούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Σύνταξη
Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Τζούλη Καλημέρη
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία - Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
Μπάσκετ 10.05.26

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

Σύνταξη
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες
Έρευνα σε εξέλιξη 09.05.26 Upd: 23:48

Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα – Τουλάχιστον 15 τραυματίες

Δεκαπέντε άτομα νοσηλεύονται μετά από πιθανή έκρηξη σκάφους στην παραλία Χολόβερ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Μαϊάμι. Δεν είναι γνωστή η βαρύτητα των τραυματισμών τους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Σκάνδαλο στη Βρετανία: Ιδιοκτήτης ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο 57χρονος Μπάρι Ντρούιτ Μπάρλοου και ο σύντροφος κατηγορούνται ότι βίαζαν και εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά νεαρούς άνδρες. Είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι, ο πρώτος με παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)
Μπάσκετ 09.05.26

ΑΕΚ – Ρίτας 86-92: Έχασε «δικό» της τρόπαιο στην παράταση η «Ένωση»… (vids)

Απίστευτη αυτοκτονία της ΑΕΚ στον τελικό του BCL, καθώς αν και βρέθηκε ακόμη και στο +20 απέναντι στη Ρίτας, τελικά ηττήθηκε με 92-86 στην παράταση «δωρίζοντας» την κούπα στους Λιθουανούς.

Σύνταξη
Οι Έλληνες επιστρέφουν στα μετρητά – Αυξήθηκαν οι αναλήψεις από ΑΤΜ
Οικονομία 09.05.26

Οι Έλληνες επιστρέφουν στα μετρητά – Αυξήθηκαν οι αναλήψεις από ΑΤΜ

Η νέα έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνει ότι τα μετρητά επιστρέφουν δυναμικά. Οι Έλληνες επισκέπονται όλο και πιο συχνά τα ΑΤΜ για αναλήψεις.

Σύνταξη
Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Βόλφσμπουργκ – Μπάγερν 0-1: Οι Βαυαροί στέλνουν την ομάδα του Κουλιεράκη σε «τελικό παραμονής»

Η Μπάγερν δεν «χαρίστηκε» στην Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (1-0) την οποία έστειλε σε τελικό παραμονής την τελευταία αγωνιστική για το αν θα διεκδικήσει την παραμονή της μέσω μπαράζ ή, θα υποβιβαστεί.

Σύνταξη
Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες
Υγεία 09.05.26

Αναμνήσεις μίας πανδημίας: Γιατί ο φόβος και ο πανικός για τον Χανταϊό έρχονται πριν απ’ τις πληροφορίες

Πάνω από 6 χρόνια αφού η COVID-19 αναδιαμόρφωσε την αίσθηση ασφάλειας που είχαμε, ακόμη και η αναφορά ενός νέου ιού μπορεί να ξυπνήσει φόβους που ο εγκέφαλός μας δεν έμαθε ποτέ να απομακρύνει εντελώς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»
Μπάσκετ 09.05.26

Βαλένθια: «Αν δεν μετατεθεί ο αγώνας με την Μπασκόνια, θα αγωνιστούμε με την ομάδα Νέων»

Η Βαλένθια πήγε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό σε πέμπτο παιχνίδι και ο διευθύνων σύμβουλός της Βαλένθια ζητάει την αναβολή του αγώνα με τη Μπασκόνια για την ACB, ειδάλλως θα παραταχθεί με «νέους».

Σύνταξη
Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες
Κόσμος 09.05.26

Τι κάνει τους Ευρωπαίους να νιώθουν περήφανοι για τη χώρα τους; Σε τι προηγούνται οι Έλληνες

Η τέχνη της Αναγέννησης στην Ιταλία, η δημοκρατία στη Σουηδία και ο λαός στην Ισπανία... Οι πολίτες στην Ευρώπη ορίζουν την εθνική υπερηφάνεια με μοναδικούς τρόπους

Σύνταξη
Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη
Κόσμος 09.05.26

Αναφορές για βάση ειδικών αποστολών του Ισραήλ σε έρημο του Ιράκ – Επιτέθηκαν σε μη εμπόλεμα μέρη

Η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξη βάσης έρευνας και διάσωσης, καθώς και ειδικών επιχειρήσεων του Ισραήλ σε έρημο του Δυτικού Ιράκ, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα
Υγεία 09.05.26

Από την πανούκλα μέχρι τον Χανταϊό: Οι πλωτές καραντίνες και η μακρά ιστορία των κρίσεων στη θάλασσα

Η επιδημία του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναδεικνύει τις διαρκείς προκλήσεις που παρουσιάζει η διαχείριση υγειονομικών κρίσεων εν πλω, αντανακλώντας ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται

Σύνταξη
Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)
Ποδόσφαιρο 09.05.26

Ατρόμητος-Παναιτωλικός 1-2: Αύξησαν τη διαφορά οι Αγρινιώτες (+6) και νιώθουν ασφάλεια (vid)

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου πέτυχε ο Παναιτωλικός και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε και οι φιλοξενούμενο αντέδρασαν στο β’ μέρος.

Σύνταξη
Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου
Binario 21 09.05.26

Η πλατφόρμα του θανάτου: Το σκοτεινό μυστικό κάτω από τον μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό του Μιλάνου

Kάτω από τον μεγαλοπρεπή κεντρικό σταθμό του Μιλάνου κρύβεται μια ιστορία πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους
Μπάσκετ 09.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους

LIVE: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους για τον μεγάλο τελικό του Final Four στο BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies