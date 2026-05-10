Απομακρύνεται το ενδεχόμενο για ανταλλαγή αιχμαλώτων λέει ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία δεν έχει υποβάλει ακόμη καμία πρόταση σχετικά με την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος της.

«Άκουσα για άλλη μια φορά ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει προσωπική συνάντηση. Ποτέ δεν το αρνηθήκαμε αυτό. Όποιος θέλει να συναντηθεί, ας έρθει στη Μόσχα» είπε ο Πούτιν, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνάντηση σε τρίτο μέρος. Έθεσε ως όρο η συνάντηση να έχει ως μοναδικό σκοπό την υπογραφή μιας τελικής συμφωνίας επίλυσης.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι «υπήρξε μια πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ για επιπλέον δύο ημέρες κατάπαυσης του πυρός (10 και 11 Μαΐου) και ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών».

Συμπλήρωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε «αμέσως με αυτό, ειδικά επειδή, πρόκειται για μια δικαιολογημένη πρόταση, που υπαγορεύεται από το σεβασμό προς την κοινή μας νίκη επί του ναζισμού και έχει σαφώς έντονο ανθρωπιστικό χαρακτήρα».

Πρόσθεσε ότι η ρωσική πλευρά παρέδωσε μια πρόταση για ανταλλαγή στην ουκρανική πλευρά πριν από λίγες ημέρες, στις 5 Μαΐου, και έστειλε στην Ουκρανία έναν κατάλογο με 500 Ουκρανούς στρατιώτες που κρατούνται στη Ρωσία.

«Αρχικά», όπως είπε «η απάντηση ήταν ότι έπρεπε να το εξετάσουν πιο προσεκτικά, ίσως όχι και τους 500, ίσως 200, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν εντελώς από το ραντάρ και δήλωσαν ευθέως ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτή την ανταλλαγή».

Δεν υπάρχει απόδειξη πως το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι η χώρα του «είναι έτοιμη να επαναλάβει την εμπειρία της αποθήκευσης εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, και αρχικά όλοι συμφώνησαν σε αυτό, αλλά αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες σκληρύνουν τη στάση τους». Η Ρωσία είχε συμφωνήσει με το Ιράν να αποθηκεύσει το εμπλουτισμένο ουράνιο για κάποια χρόνια ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 15 μέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

Πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει καμιά απόδειξη ότι το Ιράν θέλει πυρηνικά Η Τεχεράνη δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το ουράνιο για στρατιωτικούς σκοπούς», για να συμπληρώσει πως «υπάρχει φετφά», δηλαδή θρησκευτική εντολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Αυτό αφορά μια φετφά του αποθανόντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τα μέσα της δεκαετίας του 1990,