Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέχρ στο Ιράν επανέρχεται σταδιακά στη λειτουργία και περίπου 2.200 εργαζόμενοι έχουν ήδη επιστρέψει στο εργοτάξιο. Αυτό ανακοίνωσε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, διευθύνων σύμβουλος της Rosatom. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση εκεί είναι γενικά ήρεμη και ο αριθμός των Ιρανών εργαζομένων συνεχίζει να αυξάνεται.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία είναι έτοιμη για ταχεία κινητοποίηση και πλήρη επιστροφή του προσωπικού της στη χώρα. Αυτό θα συμβεί μόλις δεν υπάρχουν πλέον κίνδυνοι επανάληψης της σύγκρουσης.

Στις αρχές Απριλίου, 175 εξειδικευμένοι Ρώσοι εργαζόμενοι εργαζόμενοι πέταξαν με ειδική πτήση από το Ερεβάν της Αρμενίας πίσω στη Μόσχα. Ο πυρηνικός σταθμός αποτελούσε στόχο από την αρχή των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η μονάδα 1 λειτουργεί κανονικά, οι εργασίες γίνονται στη δεύτερη μονάδα

Ο διευθύνων σύμβουλος της ρωσικής κρατικής εταιρείας «Rosatom» ανακοίνωσε ότι εδώ και εβδομάδες δεν έχουν πραγματοποιηθεί επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων γύρω από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέχρ και εξέφρασε την πρόθεση της εταιρείας να επαναφέρει πλήρως το προσωπικό της στον χώρο.

Ο Αλεξέι Λιχάτσεφ δήλωσε την Παρασκευή ότι η γενική κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν είναι ήρεμη. Συμπλήρωσε επίσης ότι «η Μονάδα 1 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ συνεχίζει να λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα».

Πρόσθεσε ότι η Rosatom είναι έτοιμη να επιστρέψει γρήγορα και πλήρως το προσωπικό της στο Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανανέωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. Ο επικεφαλής της Rosatom επιβεβαίωσε επίσης ότι οι θυγατρικές της εταιρείας προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στην κατασκευή εξοπλισμού για τις νέες μονάδες του σταθμού.

Σε σχέση με την νέα μονάδα, ο Λιχάτσεφ τόνισε ότι η Rosatom σχεδιάζει να ξεκινήσει την αποστολή εξοπλισμού αντιδραστήρα για τη Μονάδα 2 του Μπουσέρ στο Ιράν το 2027. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το εργοτάξιο των νέων μονάδων επιστρέφει στην κανονική λειτουργία, με περίπου 2.200 ιρανούς υπαλλήλους να έχουν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους.

Αρχίζουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την Μονάδα 3

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Rosatom» πρόσθεσε, σύμφωνα με το TASS, ότι η πρόοδος των εργασιών κατασκευής του αντιδραστήρα της Μονάδας 2 έχει ξεπεράσει το 60%, ενώ οι ατμογεννήτριες της ίδιας μονάδας έχουν ολοκληρωθεί κατά 50%.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η Rosatom σχεδιάζει να ξεκινήσει την αποστολή βασικού εξοπλισμού το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία συνεχίζει επίσης τη χύτευση και τη σφυρηλάτηση μεταλλικών ακατέργαστων τεμαχίων που προορίζονται για τον εξοπλισμό της Μονάδας 3.