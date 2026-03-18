Η Rosatom, η κρατική επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, καταδίκασε το πλήγμα χθες Τρίτη στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, καλώντας να υπάρξει αποκλιμάκωση στον τομέα αυτόν (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Benoit Tessier, επάνω, το λογότυπο της Rosatom σε έκθεση στο Παρίσι, στις 26 Ιουνίου 2018).

Χτυπήθηκε χώρος «κοντά» σε μονάδα παραγωγής του πυρηνικού εργοστασίου της Μπουσέχρ

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτό που έγινε και καλούμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Μπουσέχρ», ανέφερε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, επικεφαλής της Rosatom, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της επιχείρησης.

Κατά την ίδια πηγή, το πλήγμα έγινε πλάι σε κτίριο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στον τομέα όπου βρίσκεται το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας της Μπουσέχρ, «κοντά» σε μονάδα παραγωγής.

Η ραδιενέργεια

Σύμφωνα με τη Rosatom, το επίπεδο ραδιενέργειας στην περιοχή της μονάδας — την οποία είχε αρχίσει να κατασκευάζει γερμανική κοινοπραξία τα χρόνια του 1970 αλλά δεν ολοκλήρωσε η ρωσική εταιρεία παρά το 2009 — είναι φυσιολογικό και δεν υπήρξαν ζημιές στην εγκατάσταση.

Νωρίτερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανέφερε ότι βλήμα κατέπεσε στην περιοχή του ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

The IAEA has been informed by Iran that a projectile hit the premises of the Bushehr NPP on Tuesday evening. No damage to the plant or injuries to staff reported. Director General @RafaelMGrossi reiterates call for maximum restraint during the conflict to prevent risk of a… pic.twitter.com/fhze0vOqrQ — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 18, 2026

Πηγή: ΑΠΕ