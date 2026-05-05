Μετά την επίθεση των 12 ημερών ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025 και τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν εξαλειφθεί διά παντός.

Όταν στις 28 Φεβρουαρίου κήρυξε εκ νέου τον πόλεμο στο Ιράν είπε ότι ένας από τους λόγους ήταν γιατί η Τεχεράνη θα μπορούσε σύντομα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Μετά το τέλος της επίθεσης του καλοκαιριού οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ σημείωναν ότι το Ιράν θα χρειαζόταν ένα έτος για να φτιάξει πυρηνικό όπλο μετά τις καταστροφές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις του.

Τώρα αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters λένε ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα δεν έχει επηρεαστεί από τις πρόσφατες επιθέσεις και οι ζημιές που έχει υποστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες είναι περιορισμένες.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο

Οι επιθέσεις του Ιουνίου του 2025 κατέστρεψαν ολικά ή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα τρία εργοστάσια εμπλουτισμού – σε Νατάνζ, Φόρντο και Ισφαχάν- που ήταν γνωστό ότι λειτουργούσαν εκείνη την περίοδο.

Ωστόσο, ο πυρηνικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει καταφέρει να εξακριβώσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%. Εκτιμά ότι περίπου το ήμισυ βρισκόταν αποθηκευμένο σε ένα σύμπλεγμα υπόγειων σηράγγων στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Ισφαχάν, αλλά δεν έχει καταφέρει να το επιβεβαιώσει, καθώς οι επιθεωρήσεις έχουν ανασταλεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το συνολικό απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού (HEU) θα αρκούσε για 10 βόμβες, εάν γινόταν περαιτέρω εμπλουτισμός.

«Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει όλο το πυρηνικό υλικό του, από όσο γνωρίζουμε», δήλωσε ο Μπούερ, αντιπρόεδρος του προγράμματος μελέτης πυρηνικών υλικών στο think tank Nuclear Threat Initiative, που ασχολείται με τον έλεγχο των όπλων. «Το υλικό αυτό πιθανότατα βρίσκεται αποθηκευμένο σε βαθιές, υπόγειες εγκαταστάσεις, όπου τα αμερικανικά πυρομαχικά δεν μπορούν να διεισδύσουν».

Το CNN σε ρεπορτάζ του αναλύει δορυφορικές εικόνες και υποστηρίζει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν έχουν εξαλειφθεί εντελώς.