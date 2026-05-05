Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Κόσμος 05 Μαΐου 2026, 09:40

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Μετά την επίθεση των 12 ημερών ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025 και τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν εξαλειφθεί διά παντός.

Όταν στις 28 Φεβρουαρίου κήρυξε εκ νέου τον πόλεμο στο Ιράν είπε ότι ένας από τους λόγους ήταν γιατί η Τεχεράνη θα μπορούσε σύντομα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Μετά το τέλος της επίθεσης του καλοκαιριού οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ σημείωναν ότι το Ιράν θα χρειαζόταν ένα έτος για να φτιάξει πυρηνικό όπλο μετά τις καταστροφές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις του.

Τώρα αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters λένε ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα δεν έχει επηρεαστεί από τις πρόσφατες επιθέσεις και οι ζημιές που έχει υποστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες είναι περιορισμένες.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο

Οι επιθέσεις του Ιουνίου του 2025 κατέστρεψαν ολικά ή προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα τρία εργοστάσια εμπλουτισμού – σε Νατάνζ, Φόρντο και Ισφαχάν- που ήταν γνωστό ότι λειτουργούσαν εκείνη την περίοδο.

Ωστόσο, ο πυρηνικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει καταφέρει να εξακριβώσει την τύχη περίπου 440 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%. Εκτιμά ότι περίπου το ήμισυ βρισκόταν αποθηκευμένο σε ένα σύμπλεγμα υπόγειων σηράγγων στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών του Ισφαχάν, αλλά δεν έχει καταφέρει να το επιβεβαιώσει, καθώς οι επιθεωρήσεις έχουν ανασταλεί.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας εκτιμά ότι το συνολικό απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού (HEU) θα αρκούσε για 10 βόμβες, εάν γινόταν περαιτέρω εμπλουτισμός.

«Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει όλο το πυρηνικό υλικό του, από όσο γνωρίζουμε», δήλωσε ο Μπούερ, αντιπρόεδρος του προγράμματος μελέτης πυρηνικών υλικών στο think tank Nuclear Threat Initiative, που ασχολείται με τον έλεγχο των όπλων. «Το υλικό αυτό πιθανότατα βρίσκεται αποθηκευμένο σε βαθιές, υπόγειες εγκαταστάσεις, όπου τα αμερικανικά πυρομαχικά δεν μπορούν να διεισδύσουν».

Το CNN σε ρεπορτάζ του αναλύει δορυφορικές εικόνες και υποστηρίζει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν δεν έχουν εξαλειφθεί εντελώς.

attica: Όλο το σχέδιο εισαγωγής στο ΧΑ – Το timing και οι στόχοι

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Κόσμος
Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Το κόστος της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο και άλλα διαμόνια στην σύνοδο της Αρμενίας
Κόσμος 05.05.26

Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στην σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία ήταν οι οδυνηρές και δαπανηρές εξαρτήσεις της Ευρώπης, οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο μετά τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2022. Το θέμα έχει αποκτήσει νέα αίσθηση επείγοντος εξαιτίας των κλειστών Στενών του Ορμούζ

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Κρίσιμη καμπή 05.05.26

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Γκαλιμπάφ σε ΗΠΑ: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμη – Εδραιώνεται μια νέα ισορροπία στα Στενά του Ορμούζ
Κλιμακώνεται η ένταση 05.05.26 Upd: 09:44

Ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξακολουθεί να ισχύει, μετά τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ - Χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις στα ΗΑΕ - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Ρωσία – Ουκρανία: Πούτιν και Ζελένσκι ανακοίνωσαν μονομερή κατάπαυση του πυρός σε διαφορετικές ημερομηνίες
Ζελένσκι - Πούτιν 05.05.26

Σε διαφορετικές ημερομηνίες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός Πούτιν και Ζελένσκι, ο ένας για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο άλλος επειδή «δεν είναι σοβαρό» να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.

Ιράν: Σε «αποκλιμάκωση» καλεί η Σαουδική Αραβία μετά την επανέναρξη των πυρών στα Στενά του Ορμούζ
Εκφράζει ανησυχία 05.05.26

Την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τις ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο.

Παραγουάη: 13 χρόνια κάθειρξη σε γερουσιαστή για ξέπλυμα χρήματος από διακίνηση ναρκωτικών
Διακίνηση ναρκωτικών 05.05.26

Σε 13 χρόνια κάθειρξης για ξέπλυμα χρήματος που προήλθε από διακίνηση ναρκωτικών καταδικάστηκε γερουσιαστής στην Παραγουάη, ο οποίος σχετιζόταν με έναν από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς.

Ουκρανία: Κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοινώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 05.05.26

Κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε και ο Ζελένσκι, αλλά από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου, υπογραμμίζοντας πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον "εορτασμό" οποιασδήποτε επετείου».

Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συντρίβεται σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε
Τουλάχιστον 2 νεκροί 05.05.26

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που ένα Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια και εντέλει συντρίβεται σε μια πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας.

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Από το σημείο είχε περάσει η αυτοκινητοπομπή του Βανς
ΗΠΑ 04.05.26 Upd: 01:35

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση
Πολιτική 05.05.26

Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)
Language 05.05.26

Ο επικουρισμός πρεσβεύει ότι μια γνώμη («δόξα») είναι αληθής όταν επιβεβαιώνεται ή δεν καταρρίπτεται, ενώ ελέγχεται ως ψευδής όταν δεν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

