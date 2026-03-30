«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Σε μια εποχή που οι στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και των ανανεωμένων ανησυχιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ένα επαναλαμβανόμενο ερώτημα έχει επανέλθει στο δημόσιο διάλογο: γιατί το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά όπλα, ενώ στο Ιράν απαγορεύεται νομικά να τα αποκτήσει;

Αυτό το ερώτημα, που συχνά διατυπώνεται με όρους άνισης μεταχείρισης ή «δύο μέτρων και δύο σταθμών», στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την ίδια τη δομή του διεθνούς νομικού καθεστώτος που διέπει τα πυρηνικά όπλα.

Το διεθνές δίκαιο είναι μια νομική τάξη που δημιουργήθηκε από τα κράτη και για τα κράτη.

Ως εκ τούτου, βασίζεται στη συναίνεση των κρατών, η οποία απορρέει από την κυριαρχία τους.

Αυτή η θεμελιώδης αρχή ισχύει και για το νομικό καθεστώς που διέπει τα πυρηνικά όπλα: η κατοχή πυρηνικών όπλων – ή η απόφαση να τα αποκηρύξει κανείς – είναι θέμα κυριαρχικής επιλογής.

Με άλλα λόγια, μόνο ένα κράτος μπορεί να συναινέσει στον περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων αποκηρύσσοντας την κατοχή τέτοιων όπλων μαζικής καταστροφής.

Αυτός ο εθελοντικός χαρακτήρας αντικατοπτρίζεται σαφώς στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) του 1968.

Τι είναι η NPT;

Η συνθήκη αυτή αποτελεί έναν από τους πυλώνες της συλλογικής ασφάλειας στο διεθνές δίκαιο, όπως γράφει η Catherine Maia, Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, σε άρθρο της στο The Conversation.

Σκοπός της είναι να αποτρέψει τη διάδοση των πυρηνικών όπλων προκειμένου να προωθήσει τον πυρηνικό αφοπλισμό και να ενθαρρύνει την ασφαλή και ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Η NPT διακρίνει μεταξύ κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα (Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κίνα) και κρατών που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζει ως κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα εκείνα που είχαν κατασκευάσει και πυροδοτήσει πυρηνικό όπλο ή άλλη πυρηνική εκρηκτική συσκευή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1967, ενώ τα υπόλοιπα μέρη ταξινομούνται ως κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα και έχουν συμφωνήσει να αποκηρύξουν την κατοχή πυρηνικών όπλων.

Πυρηνική ενέργεια: διαφορετικοί κανόνες για τους κατόχους και τους μη κατόχους

Αυτή η θεμελιώδης διάκριση διαμορφώνει ολόκληρο το νομικό καθεστώς της συνθήκης και συνεπάγεται διαφοροποιημένες αλλά συμπληρωματικές υποχρεώσεις μεταξύ των 191 κρατών μερών.

Ενώ τα κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα συμφωνούν να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα συμφωνούν να μην μεταβιβάζουν τέτοια όπλα ή να μην βοηθούν άλλα κράτη στην απόκτησή τους.

Η συνθήκη ορίζει επίσης την υποχρέωση να διεξάγονται διαπραγματεύσεις με καλή πίστη για τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Σε ένα πλαίσιο που χαρακτηριζόταν από τις εντάσεις του Ψυχρού Πολέμου και τους φόβους για ανεξέλεγκτη διάδοση των πυρηνικών δυνάμεων, η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων σε έναν αυξανόμενο αριθμό κρατών θεωρήθηκε το 1968 ως σημαντικός παράγοντας διεθνούς αστάθειας και αυξημένου κινδύνου πυρηνικής σύγκρουσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε αποδεκτός ο συμβιβασμός που βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), ο οποίος βασίζεται σε μια διαφοροποιημένη κατανομή υποχρεώσεων μεταξύ κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα και κρατών που δεν διαθέτουν.

Αν και αυτός ο ασύμμετρος συμβιβασμός μπορεί, εκ πρώτης όψεως, να φαίνεται άνισος, σχεδιάστηκε ως μέσο στρατηγικής σταθερότητας και συλλογικής ασφάλειας, ενώ αποτελεί επίσης άμεση έκφραση της κρατικής κυριαρχίας.

Ένα κράτος μπορεί πράγματι να αποφασίσει να περιορίσει τα δικά του προνόμια.

Σε αντάλλαγμα, η παραβίαση αυτών των δεσμεύσεων συνεπάγεται νομικές συνέπειες.

Και εδώ προκύπτει η συζήτηση σχετικά με τη διαφορετική μεταχείριση του Ιράν και του Ισραήλ.

Αν το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, γιατί δεν μπορεί και το Ιράν;

Το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) από το 1970 και δεσμεύεται νομικά, ως κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα, να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ υπόκειται επίσης στους μηχανισμούς διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Το πυρηνικό του πρόγραμμα αξιολογείται επομένως στο πλαίσιο μιας συνθήκης που επιβάλλει συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις διεθνούς επαλήθευσης.

Αντίθετα, το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της NPT.

Σύμφωνα με την αρχή της σχετικής ισχύος των συνθηκών, το Ισραήλ, μη όντας συμβαλλόμενο μέρος της NPT, δεν μπορεί να δεσμεύεται νομικά από υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω συνθήκη.

Ένα νομικό πλαίσιο που παράγει διαφοροποιημένα αποτελέσματα

Η διαφορά στη μεταχείριση των δύο χωρών πηγάζει, επομένως, λιγότερο από νομική ασυνέπεια παρά από την ίδια τη λογική του διεθνούς δικαίου. Αυτό καταδεικνύει τη συνύπαρξη, εντός της διεθνούς τάξης, κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα de jure και κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα de facto, όπως το Ισραήλ.

Αρκετά κράτη διαθέτουν σήμερα πυρηνικά όπλα εκτός του πλαισίου της NPT. Εκτός από το Ισραήλ, αυτό ισχύει επίσης για την Ινδία, το Πακιστάν και τη Βόρεια Κορέα (από την αποχώρησή της από τη συνθήκη το 2003).

Η κατάστασή τους δεν αποτελεί, από μόνη της, παραβίαση της NPT, δεδομένου ότι δεν είναι (ή δεν είναι πλέον) συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν. Επομένως, λειτουργούν εντός ενός νομικού πλαισίου διαφορετικού από εκείνο που ισχύει για τα κράτη που δεσμεύονται από τη συνθήκη.

Η κατάσταση αυτή αντανακλά ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της διεθνούς νομικής τάξης: τη συνύπαρξη καθεστώτων συνθηκών στα οποία δεν προσχωρούν απαραίτητα όλα τα κράτη.

Ένα παράδειγμα είναι η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW) του 2017, στην οποία είναι επί του παρόντος συμβαλλόμενα μέρη 74 κράτη και η οποία απαγορεύει την απόκτηση, την κατοχή και τη χρήση τέτοιων όπλων. Το νομικό αυτό καθεστώς συνυπάρχει με αυτό της NPT.

Κατά συνέπεια, το ερώτημα για το γιατί το Ισραήλ κατέχει πυρηνικά όπλα, ενώ στο Ιράν αρνείται αυτή η δυνατότητα, δεν αντανακλά τόσο μια αντίφαση στο διεθνές δίκαιο όσο μια συνέπεια της δομής του.

Ελλείψει δέσμευσης βάσει συνθήκης, το γενικό διεθνές δίκαιο δεν θεσπίζει επί του παρόντος μια ολοκληρωτική και απόλυτη απαγόρευση της κατοχής πυρηνικών όπλων ως τέτοια. Μόνο τα κράτη που έχουν συναινέσει σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις – ιδίως στο πλαίσιο της NPT ή της TPNW – δεσμεύονται νομικά.

Η ανάλυση αυτή υποστηρίζεται από τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Στην απόφασή του του 1986 στην υπόθεση Στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δραστηριότητες στη Νικαράγουα και κατά της Νικαράγουα, το Δικαστήριο δήλωσε:

«Στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχουν κανόνες, εκτός από εκείνους που ενδέχεται να γίνουν αποδεκτοί από το ενδιαφερόμενο κράτος, μέσω συνθήκης ή με άλλο τρόπο, βάσει των οποίων μπορεί να περιοριστεί το επίπεδο των εξοπλισμών ενός κυρίαρχου κράτους, και η αρχή αυτή ισχύει για όλα τα κράτη χωρίς εξαίρεση.»

Έτσι, σύμφωνα με την αρχή της κυριαρχικής ισότητας, οι περιορισμοί στις στρατιωτικές δυνατότητες απορρέουν αποκλειστικά από τη συναίνεση του κράτους. Ελλείψει τέτοιας δέσμευσης, κανένα κράτος δεν μπορεί νομίμως να επιβάλει σε άλλο κράτος την υποχρέωση αποκήρυξης.

Το διεθνές δίκαιο που διέπει τα πυρηνικά όπλα δεν θεσπίζει, επομένως, κανένα γενικό δικαίωμα κατοχής τέτοιων όπλων.

Αντίθετα, αντανακλά την ύπαρξη κυριαρχικών δεσμεύσεων μέσω των οποίων ορισμένα κράτη έχουν επιλέξει να τα αποκηρύξουν, ενώ άλλα έχουν αποφασίσει να μην υποβληθούν σε τέτοιους περιορισμούς.