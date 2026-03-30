Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Κόσμος 30 Μαρτίου 2026, 14:00

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Σε μια εποχή που οι στρατιωτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και των ανανεωμένων ανησυχιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ένα επαναλαμβανόμενο ερώτημα έχει επανέλθει στο δημόσιο διάλογο: γιατί το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά όπλα, ενώ στο Ιράν απαγορεύεται νομικά να τα αποκτήσει;

Αυτό το ερώτημα, που συχνά διατυπώνεται με όρους άνισης μεταχείρισης ή «δύο μέτρων και δύο σταθμών», στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την ίδια τη δομή του διεθνούς νομικού καθεστώτος που διέπει τα πυρηνικά όπλα.

Το διεθνές δίκαιο είναι μια νομική τάξη που δημιουργήθηκε από τα κράτη και για τα κράτη.

Ως εκ τούτου, βασίζεται στη συναίνεση των κρατών, η οποία απορρέει από την κυριαρχία τους.

Αυτή η θεμελιώδης αρχή ισχύει και για το νομικό καθεστώς που διέπει τα πυρηνικά όπλα: η κατοχή πυρηνικών όπλων – ή η απόφαση να τα αποκηρύξει κανείς – είναι θέμα κυριαρχικής επιλογής.

Με άλλα λόγια, μόνο ένα κράτος μπορεί να συναινέσει στον περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων αποκηρύσσοντας την κατοχή τέτοιων όπλων μαζικής καταστροφής.

Αυτός ο εθελοντικός χαρακτήρας αντικατοπτρίζεται σαφώς στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) του 1968.

Τι είναι η NPT;

Η συνθήκη αυτή αποτελεί έναν από τους πυλώνες της συλλογικής ασφάλειας στο διεθνές δίκαιο, όπως γράφει η Catherine Maia, Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, σε άρθρο της στο The Conversation.

Σκοπός της είναι να αποτρέψει τη διάδοση των πυρηνικών όπλων προκειμένου να προωθήσει τον πυρηνικό αφοπλισμό και να ενθαρρύνει την ασφαλή και ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Η NPT διακρίνει μεταξύ κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα (Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Κίνα) και κρατών που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

Πιο συγκεκριμένα, ορίζει ως κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα εκείνα που είχαν κατασκευάσει και πυροδοτήσει πυρηνικό όπλο ή άλλη πυρηνική εκρηκτική συσκευή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1967, ενώ τα υπόλοιπα μέρη ταξινομούνται ως κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα και έχουν συμφωνήσει να αποκηρύξουν την κατοχή πυρηνικών όπλων.

Πυρηνική ενέργεια: διαφορετικοί κανόνες για τους κατόχους και τους μη κατόχους

Αυτή η θεμελιώδης διάκριση διαμορφώνει ολόκληρο το νομικό καθεστώς της συνθήκης και συνεπάγεται διαφοροποιημένες αλλά συμπληρωματικές υποχρεώσεις μεταξύ των 191 κρατών μερών.

Ενώ τα κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα συμφωνούν να μην αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα συμφωνούν να μην μεταβιβάζουν τέτοια όπλα ή να μην βοηθούν άλλα κράτη στην απόκτησή τους.

Η συνθήκη ορίζει επίσης την υποχρέωση να διεξάγονται διαπραγματεύσεις με καλή πίστη για τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Σε ένα πλαίσιο που χαρακτηριζόταν από τις εντάσεις του Ψυχρού Πολέμου και τους φόβους για ανεξέλεγκτη διάδοση των πυρηνικών δυνάμεων, η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων σε έναν αυξανόμενο αριθμό κρατών θεωρήθηκε το 1968 ως σημαντικός παράγοντας διεθνούς αστάθειας και αυξημένου κινδύνου πυρηνικής σύγκρουσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε αποδεκτός ο συμβιβασμός που βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), ο οποίος βασίζεται σε μια διαφοροποιημένη κατανομή υποχρεώσεων μεταξύ κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα και κρατών που δεν διαθέτουν.

Αν και αυτός ο ασύμμετρος συμβιβασμός μπορεί, εκ πρώτης όψεως, να φαίνεται άνισος, σχεδιάστηκε ως μέσο στρατηγικής σταθερότητας και συλλογικής ασφάλειας, ενώ αποτελεί επίσης άμεση έκφραση της κρατικής κυριαρχίας.

Ένα κράτος μπορεί πράγματι να αποφασίσει να περιορίσει τα δικά του προνόμια.

Σε αντάλλαγμα, η παραβίαση αυτών των δεσμεύσεων συνεπάγεται νομικές συνέπειες.

Και εδώ προκύπτει η συζήτηση σχετικά με τη διαφορετική μεταχείριση του Ιράν και του Ισραήλ.

Αν το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, γιατί δεν μπορεί και το Ιράν;

Το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) από το 1970 και δεσμεύεται νομικά, ως κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα, να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ υπόκειται επίσης στους μηχανισμούς διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Το πυρηνικό του πρόγραμμα αξιολογείται επομένως στο πλαίσιο μιας συνθήκης που επιβάλλει συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις διεθνούς επαλήθευσης.

Αντίθετα, το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της NPT.

Σύμφωνα με την αρχή της σχετικής ισχύος των συνθηκών, το Ισραήλ, μη όντας συμβαλλόμενο μέρος της NPT, δεν μπορεί να δεσμεύεται νομικά από υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω συνθήκη.

Ένα νομικό πλαίσιο που παράγει διαφοροποιημένα αποτελέσματα

Η διαφορά στη μεταχείριση των δύο χωρών πηγάζει, επομένως, λιγότερο από νομική ασυνέπεια παρά από την ίδια τη λογική του διεθνούς δικαίου. Αυτό καταδεικνύει τη συνύπαρξη, εντός της διεθνούς τάξης, κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα de jure και κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα de facto, όπως το Ισραήλ.

Αρκετά κράτη διαθέτουν σήμερα πυρηνικά όπλα εκτός του πλαισίου της NPT. Εκτός από το Ισραήλ, αυτό ισχύει επίσης για την Ινδία, το Πακιστάν και τη Βόρεια Κορέα (από την αποχώρησή της από τη συνθήκη το 2003).

Η κατάστασή τους δεν αποτελεί, από μόνη της, παραβίαση της NPT, δεδομένου ότι δεν είναι (ή δεν είναι πλέον) συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν. Επομένως, λειτουργούν εντός ενός νομικού πλαισίου διαφορετικού από εκείνο που ισχύει για τα κράτη που δεσμεύονται από τη συνθήκη.

Η κατάσταση αυτή αντανακλά ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της διεθνούς νομικής τάξης: τη συνύπαρξη καθεστώτων συνθηκών στα οποία δεν προσχωρούν απαραίτητα όλα τα κράτη.

Ένα παράδειγμα είναι η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW) του 2017, στην οποία είναι επί του παρόντος συμβαλλόμενα μέρη 74 κράτη και η οποία απαγορεύει την απόκτηση, την κατοχή και τη χρήση τέτοιων όπλων. Το νομικό αυτό καθεστώς συνυπάρχει με αυτό της NPT.

Κατά συνέπεια, το ερώτημα για το γιατί το Ισραήλ κατέχει πυρηνικά όπλα, ενώ στο Ιράν αρνείται αυτή η δυνατότητα, δεν αντανακλά τόσο μια αντίφαση στο διεθνές δίκαιο όσο μια συνέπεια της δομής του.

Ελλείψει δέσμευσης βάσει συνθήκης, το γενικό διεθνές δίκαιο δεν θεσπίζει επί του παρόντος μια ολοκληρωτική και απόλυτη απαγόρευση της κατοχής πυρηνικών όπλων ως τέτοια. Μόνο τα κράτη που έχουν συναινέσει σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις – ιδίως στο πλαίσιο της NPT ή της TPNW – δεσμεύονται νομικά.

Η ανάλυση αυτή υποστηρίζεται από τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Στην απόφασή του του 1986 στην υπόθεση Στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δραστηριότητες στη Νικαράγουα και κατά της Νικαράγουα, το Δικαστήριο δήλωσε:

«Στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχουν κανόνες, εκτός από εκείνους που ενδέχεται να γίνουν αποδεκτοί από το ενδιαφερόμενο κράτος, μέσω συνθήκης ή με άλλο τρόπο, βάσει των οποίων μπορεί να περιοριστεί το επίπεδο των εξοπλισμών ενός κυρίαρχου κράτους, και η αρχή αυτή ισχύει για όλα τα κράτη χωρίς εξαίρεση.»

Έτσι, σύμφωνα με την αρχή της κυριαρχικής ισότητας, οι περιορισμοί στις στρατιωτικές δυνατότητες απορρέουν αποκλειστικά από τη συναίνεση του κράτους. Ελλείψει τέτοιας δέσμευσης, κανένα κράτος δεν μπορεί νομίμως να επιβάλει σε άλλο κράτος την υποχρέωση αποκήρυξης.

Το διεθνές δίκαιο που διέπει τα πυρηνικά όπλα δεν θεσπίζει, επομένως, κανένα γενικό δικαίωμα κατοχής τέτοιων όπλων.

Αντίθετα, αντανακλά την ύπαρξη κυριαρχικών δεσμεύσεων μέσω των οποίων ορισμένα κράτη έχουν επιλέξει να τα αποκηρύξουν, ενώ άλλα έχουν αποφασίσει να μην υποβληθούν σε τέτοιους περιορισμούς.

Πετρέλαιο
Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Κόσμος
Υπερβολικές και παράλογες οι αμερικανικές προτάσεις, λέει ο Μπαγαΐ- Στις φλόγες διυλιστήριο στη Χάιφα

Υπερβολικές και παράλογες οι αμερικανικές προτάσεις, λέει ο Μπαγαΐ- Στις φλόγες διυλιστήριο στη Χάιφα

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 30.03.26

Από την έναρξη των επιθέσεων ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ξεκάθαρο πως η Ισπανία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων της από αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο
Αναδίπλωση 30.03.26

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει το γραφείο του Νετανιάχου για την απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία να εισέλθει στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των καθολικών

Σύνταξη
Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Κόσμος 30.03.26

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Σύνταξη
Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Εσωτερικές ρωγμές 30.03.26

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Υπερβολικές και παράλογες οι αμερικανικές προτάσεις, λέει το Ιράν – Στις φλόγες διυλιστήριο στη Χάιφα
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 30.03.26 Upd: 12:34

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ισραήλ: Καλείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή
«Βαθιά ανησυχία» 30.03.26

Τη «βαθιά ανησυχία» του εκφράζει ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ισραηλινή βουλή, με το οποίο διευρύνεται η χρήση της θανατικής ποινής.

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Κοινωνική πολιτική 30.03.26

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Στου Ζωγράφου 30.03.26

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Το περιστατικό 30.03.26

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Υγεία 30.03.26

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Μυστήρια πράγματα 30.03.26

Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 30.03.26

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 30.03.26

Από την έναρξη των επιθέσεων ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ξεκάθαρο πως η Ισπανία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων της από αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα
«Είμαστε έτοιμοι» 30.03.26

«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Στο Στρασβούργο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Αυτοδιοίκηση 30.03.26

Στο κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, με διευρυμένη ατζέντα αυτοδιοικητικών θεμάτων.

Χρήστος Μαυρίκης: Επιστρέφει στη φυλακή – Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δωροδοκία δικαστή
Ελλάδα 30.03.26

Ο Χρήστος Μαυρίκης προσέγγισε τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και του πρότεινε να παρέμβει σε υπόθεσή του με υπόσχεση για οικονομικό αντάλλαγμα - Η απόφαση μετά την καταγγελία του δικαστή

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

