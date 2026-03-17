16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Κόσμος 17 Μαρτίου 2026, 06:00

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Μέχρι στιγμής, στη Μέση Ανατολή η μόνη χώρα με πυρηνικά όπλα είναι το Ισραήλ -αν και ποτέ δεν το έχει επίσημα αναγνωρίσει.

«Ένας από τους συμβούλους σας, ο Ντέιβιτν Σακς, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να κηρύξουν νίκη και να αποχωρήσουν από τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ προειδοποίησε πως, εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί, το Ισραήλ ενδέχεται να σκεφτεί σοβαρά να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο. Σας έχει μεταφέρει αυτή την εκτίμηση;», ρώτησε τη Δευτέρα ένας δημοσιογράφος τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Όχι, δεν το έχει κάνει. Το Ισραήλ δεν θα το έκανε ποτέ αυτό», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μην μπαίνοντας καν στον κόπο να συμπληρώσει για τους τύπους ένα υποθετικό «εάν» για την κατοχή τους.

Αυτά, την ώρα που η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν βασίζεται στην εκτίμηση-υπόθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ (ήτοι μιας πυρηνικής υπερδύναμης και μοναδικής χώρας στην παγκόσμια ιστορία που έχει χρησιμοποιήσει ατομικές βόμβες σε πολεμική σύγκρουση, και ενός κράτους που κρατά κρυφό το πυρηνικό του οπλοστάσιο) ότι το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης ήταν κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Προσώρας, το πλέον βέβαιο είναι ότι ο τρίτος πόλεμος στον Κόλπο, συνδυαστικά με αυτόν στην Ουκρανία, εντείνει το στρατηγικό «πυρηνικό δίλημμα» κρατών.

Η αντιληπτή αξία των πυρηνικών όπλων ως απόλυτου εργαλείου αποτροπής και προστασίας σταθμίζεται πια απέναντι στο υψηλό ρίσκο της επιδίωξής τους.

Δεν ισχύει μόνο για τη σημερινή θρησκευτική και στρατιωτική ηγεσία του υπό βομβαρδισμό Ιράν, αλλά και για πλείστες όσες άλλες χώρες.

Από αυταρχικά καθεστώτα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, μέχρι πια και τη δημοκρατική «Ευρώπη των αξιών».

Ο φόβος ενός πυρηνικού μπούμερανγκ

Μέχρι να ξεσπάσει ο νέος πόλεμος -ο τρίτος μέσα σε δύο χρόνια, δεύτερος από τον περασμένο Ιούνιο με κοινή ανάληψη δράσης από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ- το θεοκρατικό Ιράν υποστήριζε ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είχε ειρηνικούς σκοπούς.

Όμως μετά την εξόντωση σημαντικού μέρους της ηγεσίας του, την καταστροφή της ιρανικής αεράμυνας και μεγάλου τμήματος του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματός του, εντείνονται οι φόβοι για αλλαγή στη στρατηγική σκέψη της Τεχεράνης, όπου τον λόγο έχουν πια οι πιο σκληροπυρηνικοί.

Και δη όταν η συμβατική αποτροπή -με τους αποδυναμωμένους πληρεξούσιους του «Άξονα της Αντίστασης» και τους βαλλιστικούς πυραύλους- απέτυχε de facto να αποτρέψει τις επιθέσεις.

Στο μεσοδιάστημα, είχε ήδη ανοίξει η συζήτηση για αναθεώρηση του πυρηνικού δόγματος της χώρας.

Για πολλούς στο Ιράν, η απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου παγιώνεται πλέον ως εθνική προτεραιότητα.

Η πρώτη ύλη υπάρχει.

Ακόμη και μετά τους περσινούς βομβαρδισμούς από τα αμερικανικά Β-2, το Ιράν εκτιμάται ότι διατηρεί απόθεμα περίπου 400-450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%, πλησιάζοντας επικίνδυνα τα επίπεδα οπλικής χρήσης (90%).

Τα απέκτησε μετά την κατάρρευση της συμφωνίας-ορόσημο για το πυρηνικό του πρόγραμμα του 2015, γνωστή ως JCPOA.

Θρυαλλίδα αποτέλεσε το 2018 η αποχώρηση των ΗΠΑ επί της πρώτης προεδρίας Τραμπ, που επέβαλε στο Ιράν σκληρές οικονομικές κυρώσεις, με τους Ευρωπαίους να επιβάλλουν τις δικές τους τέσσερα χρόνια αργότερα, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και αδιέξοδων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Το πού ακριβώς βρίσκονται σήμερα αυτά τα αποθέματα ουρανίου παραμένει άγνωστο -αν και ο Τραμπ δεν αποκλείει τώρα την αποστολή ειδικά εκπαιδευμένων κομάντο για την απομάκρυνσή τους από το Ιράν ή την αραίωσή τους.

Όμως ούτε αυτό «θα εξάλειφε την απειλή διάδοσης», παρατηρεί ο οργανισμός Ένωση Ελέγχου Όπλων (ACA), καθώς «το Ιράν θα διατηρούσε τα απαραίτητα υλικά και τις γνώσεις, που θα του επέτρεπαν τελικά να παράγει πυρηνικά όπλα».

Ισορροπίες τρόμου

«Εάν μια πιο μηδενικού αθροίσματος λογική αποτροπής επικρατήσει σε ολόκληρη την περιοχή, αντικαθιστώντας τον διάλογο ως βασική οργανωτική αρχή της ασφάλειας, η Μέση Ανατολή ενδέχεται να εισέλθει σε μια πολύ πιο επικίνδυνη εποχή, κατά την οποία τα πυρηνικά όπλα θα θεωρούνται η απόλυτη μορφή αποτροπής και η πυρηνική διάδοση δεν θα μπορεί πλέον να ανακοπεί», παρατηρεί σε άρθρο στο Al Jazeera ο Σίνα Τούσι, ανώτερος μη μόνιμος συνεργάτης στην αμερικανική δεξαμενή σκέψης Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής (CIP).

Ισχύει πολύ ευρύτερα, εν μέσω διεθνούς αταξίας και επιβολής του νόμου του ισχυρού.

Οι πόλεμοι στο Ιράν και στην Ουκρανία έχουν ήδη μεταβάλει τις αντιλήψεις κρατών για την αναγκαιότητα και τους κινδύνους των πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής, ασφάλειας και ισχύος, καθώς συμμαχίες και εγγυήσεις ασφαλείας ξεφτίζουν.

Αντιμέτωπη με στρατηγικό αδιέξοδο στα ουκρανικά εδάφη, η Ρωσία απειλεί εδώ και καιρό την Ευρώπη με τη χρήση πυρηνικών, ενώ η συμμαχική δέσμευση των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ασφάλεια φθίνει και η τελευταία συνθήκη που περιόριζε τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα Ουάσιγκτον και Μόσχας έληξε προσφάτως.

Σε αυτό το φόντο, δύο ημέρες μετά την έναρξη του νέου πολέμου στο Ιράν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας του (μοναδικής πυρηνικής δύναμης στην ΕΕ και μιας από τις δύο στην Ευρώπη, μαζί με τη Βρετανία) και τη δημιουργία μιας «προηγμένης ομπρέλας πυρηνικής αποτροπής» με τη συμμετοχή οκτώ συμμαχικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στο μεσοδιάστημα, η Κίνα χτίζει το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο, όπως και η Βόρεια Κορέα.

Δύο έτερες πυρηνικές δυνάμεις, η Ινδία και το Πακιστάν, ήρθαν πέρυσι ξανά στα πρόθυρα πολέμου, με το Ισλαμαμπάντ να προειδοποιεί τώρα την Τεχεράνη κατά των επιθέσεων στη Σαουδική Αραβία, μια στρατηγική σύμμαχό του.

Ο πυρηνικός πειρασμός

Εν μέσω διεθνούς αταξίας και συμμαχικής αβεβαιότητας, ολοένα και περισσότερες χώρες φλερτάρουν ανοιχτά με την ιδέα να αποκτήσουν και αυτές πυρηνικά όπλα στα εδάφη τους.

Μεταξύ αυτών η Ιαπωνία -η μόνη που έχει βιώσει τη φρίκη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι- και η Νότια Κορέα, που κοιτά με τρόμο τον πυρηνικό βόρειο γείτονά της.

Η Σουηδία και η Φινλανδία, πάλαι ποτέ ουδέτερες, νυν μέλη του ΝΑΤΟ, δεν αποκλείουν πια την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στα εδάφη τους σε περίπτωση πολέμου, για λόγους αποτροπής έναντι της Ρωσίας.

Ήδη από τον Φεβρουάριο, εν τω μεταξύ, η Τουρκία προειδοποίησε -δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν- ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια «πυρηνική κούρσα εξοπλισμών», αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η κατάρρευση των πυρηνικών συνθηκών και η αποδυνάμωση των διεθνών κανόνων φέρνουν τον πλανήτη μπροστά σε ένα πρωτοφανώς επικίνδυνο κατώφλι.

Η λύση δεν θα δοθεί με την ισχύ των όπλων. Απαιτείται επειγόντως αποκατάσταση του διεθνούς δικαίου.

Οι δείκτες στο «Ρολόι της Ημέρας της Κρίσης» έχουν ήδη μετακινηθεί.

Βρίσκονται πια μόλις 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, ένα συμβολικό ορόσημο για την παγκόσμια καταστροφή.

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην βρετανική Telegraph για τη διεθνή ναυτιλία και τον πόλεμο στο Ιράν

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην βρετανική Telegraph για τη διεθνή ναυτιλία και τον πόλεμο στο Ιράν

Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Σύνταξη
Κούβα: Η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί να αποχωρήσει από την εξουσία ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ
New York Times 17.03.26

Τι απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από την Κούβα

«Οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές» ότι ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ πρέπει να εγκαταλείψει την εξουσία, γράφουν οι New York Times.

Σύνταξη
Κούβα: «Θα έχω την τιμή να την πάρω», λέει ο Τραμπ – «Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»
Ντόναλντ Τραμπ 17.03.26

«Θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα»

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε με το «θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα».

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επαφή με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ
«Παραπλάνηση» 17.03.26

Διαψεύδει ο Αραγτσί ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Γουίτκοφ

«Η τελευταία επαφή μου με τον κ. Γουίτκοφ έγινε πριν από την απόφαση του εργοδότη του να σκοτώσει τη διπλωματία», δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, διαψεύδοντας δημοσίευμα που έκανε λόγο για επαφές τους.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο
Μέση Ανατολή 17.03.26

«Κάπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ» έχουν τραυματιστεί

Περίπου 200 στρατιωτικοί των ΗΠΑ έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, και από αυτούς «δέκα σοβαρά», ενώ «στη μεγάλη πλειονότητά τους οι τραυματισμοί είναι ελαφριοί», σύμφωνα με τη CENTCOM.

Σύνταξη
Ο Τραμπ εκτιμά ότι θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα» το ταξίδι του στην Κίνα
«Εχουμε πόλεμο» 17.03.26

Πάει πίσω το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δηλώνει ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι η επίσκεψή του στο Πεκίνο θα καθυστερήσει «περίπου ένα μήνα».

Σύνταξη
Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά
Μέση Ανατολή 17.03.26

Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά

Τουλάχιστον 880 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, τόσο στα νότια της χώρας όσο και στη Βηρυτό. Σχεδόν ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι όποιος υποστηρίζει ένα πυρηνικό Ιράν έχει «κάποιο πρόβλημα». Και πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε αμέσως τέτοια όπλα για να «ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ».

Σύνταξη
Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Δημοσιεύματα 16.03.26

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Κόσμος 16.03.26

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνούνται την εμπλοκή στον πόλεμο στο Ιράν – Αιτία, η ερμηνεία του Τραμπ για τη συμμαχία

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος. Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», δήλωσε το Βερολίνο, αντικατοπτρίζοντας τον ρόλο του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας. Για τον Τραμπ όμως η άρνηση να πάνε στο Ορμούζ ισοδυναμεί με άρνηση συνδρομής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας
Κόσμος 16.03.26

Προς το παρόν αποκλείεται η επέκταση της εντολής της επιχείρησης «AΣΠΙΔΕΣ» στο Ορμούζ, δήλωσε η Κάγια Κάλας

Η Κάγια Κάλας αποκλείει την εμπλοκή της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς. Οι ΥΠΕΞ της EE εξέφρασαν «σαφή επιθυμία» να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «ASPIDES» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύνταξη
Ισπανία: Αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα – Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ
Η βάση του 2% 16.03.26

Η Ισπανία αντιστέκεται στα πολεμικά κελεύσματα - Δεν αυξάνει τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ

Παρά το γεγονός πως η εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ισπανία αντιστέκεται στην «οικονομία του πολέμου» διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τις δαπάνες της για το ΝΑΤΟ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οικονομικές Ειδήσεις 17.03.26

Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Τζούλη Καλημέρη
Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 17.03.26

Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις

Χιλιάδες αιγοπρόβατα που δεν βρέθηκαν ποτέ σε έλεγχο δήλωσαν τρεις κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο - Οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διεύθυνση Γεωργίας και την ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσουν την δική τους έρευνα.

Σύνταξη
Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ακαδημαϊκές «τορπίλες» 16.03.26

Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή

Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»

Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε στο «Τζοβάνι Τζίνι». Οι «Βιόλα» ανέβηκαν στην 16η θέση αφήνοντας ζώνη του υποβιβασμού τη σημερινή τους αντίπαλο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
Ελλάδα 16.03.26

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Σύνταξη
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λογικό; 16.03.26

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16.03.26

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

