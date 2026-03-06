newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στη σκιά του ολέθρου: Η σύγκλιση των πολέμων και η νέα πυρηνική απειλή
Κόσμος 06 Μαρτίου 2026, 08:00

Στη σκιά του ολέθρου: Η σύγκλιση των πολέμων και η νέα πυρηνική απειλή

Η γεωπολιτική της Αποκάλυψης και η σύγκλιση των πολλαπλών πολεμικών μετώπων ως επιταχυντές ενός πυρηνικού ολέθρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
A
A
Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Η ανθρωπότητα διανύει μια από τις πιο επικίνδυνες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της. Η ταυτόχρονη ανάφλεξη πολλαπλών πολεμικών μετώπων δεν αποτελεί απλώς μια σειρά από τοπικές γεωπολιτικές κρίσεις, αλλά ένα διασυνδεδεμένο πλέγμα που αυξάνει τον υπαρκτό κίνδυνο ενός πυρηνικού ολέθρου.

Για πρώτη φορά μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, η συζήτηση γύρω από τη χρήση πυρηνικών όπλων δεν ανήκει στη σφαίρα της θεωρητικής αποτροπής, αλλά της καθημερινής τακτικής αξιολόγησης.

Αυτή η δραματική μετατόπιση αποτυπώνεται συμβολικά αλλά και ουσιαστικά στην απόφαση του Bulletin of the Atomic Scientists, στις αρχές του 2026, να διατηρήσει το «Ρολόι της Αποκάλυψης» στα 85 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα.

Βρισκόμαστε στο πιο κοντινό σημείο προς την παγκόσμια καταστροφή που έχει καταγραφεί ποτέ, ένα γεγονός που υπαγορεύεται από την απουσία διπλωματίας, την κατάρρευση των συνθηκών και την έλευση νέων, απρόβλεπτων τεχνολογιών.

Ο υπαρκτός κίνδυνος ενός πυρηνικού ολέθρου δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας

Η φύση της πυρηνικής απειλής έχει μεταλλαχθεί ριζικά. Όπως τεκμηριώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) στη μελέτη του για τον κίνδυνο κλιμάκωσης σε πολλαπλούς τομείς (multidomain escalation), η σπίθα δεν χρειάζεται απαραίτητα να προέλθει από την εκτόξευση ενός πυραύλου.

Στο σύγχρονο πεδίο μάχης, τα όρια μεταξύ συμβατικών, ψηφιακών και διαστημικών όπλων είναι πλέον δυσδιάκριτα. Μια στοχευμένη κυβερνοεπίθεση στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου μιας πυρηνικής δύναμης ή η «τύφλωση» δορυφόρων έγκαιρης προειδοποίησης στο διάστημα, μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί μέσα στη «θολούρα του πολέμου».

Όταν οι ηγέτες έχουν μόλις λίγα λεπτά για να αποφασίσουν αν δέχονται πραγματικό πυρηνικό πλήγμα, η ψηφιακή παραπληροφόρηση ή η στοχευμένη βλάβη των αισθητήρων μπορεί να οδηγήσει σε μια μοιραία, ακούσια πυρηνική απάντηση.

Το τέλος του ελέγχου των εξοπλισμών

Την ίδια στιγμή, η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, που χτίστηκε με κόπο τις δεκαετίες που ακολούθησαν την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας, καταρρέει. Ένα από τα πιο ανησυχητικά ορόσημα είναι η λήξη της στρατηγικής συνθήκης «New START» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2026.

Σύμφωνα με αναλύσεις κορυφαίων ινστιτούτων όπως το Chatham House, η απουσία ενός διαδόχου νομικού πλαισίου δημιουργεί ένα τεράστιο κενό ασφαλείας. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, οι μεγαλύτερες πυρηνικές υπερδυνάμεις του πλανήτη βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά, χωρίς ουσιαστικούς νομικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη των στρατηγικών τους οπλοστασίων και χωρίς τους μηχανισμούς αμοιβαίων επιθεωρήσεων που έχτιζαν τη στοιχειώδη εμπιστοσύνη. Η έλλειψη διαφάνειας τρέφει την καχυποψία, καθιστώντας τον κόσμο πιο ασταθή.

Τα ενεργά μέτωπα ως πυροκροτητές

Οι θεωρητικοί κίνδυνοι παίρνουν σάρκα και οστά στα ενεργά πολεμικά μέτωπα, τα οποία λειτουργούν ως εν δυνάμει καταλύτες μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

– Μέση Ανατολή: Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι εκατέρωθεν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατηγικών -συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών και βαλλιστικών- εγκαταστάσεων αυξάνουν δραματικά το ρίσκο μιας ανεξέλεγκτης περιφερειακής ανάφλεξης. Μια τέτοια εξέλιξη δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για μακροπρόθεσμη πυρηνική διάδοση, καθώς κράτη της περιοχής μπορεί να επιδιώξουν την ταχύτερη απόκτηση της «βόμβας» ως εγγύηση επιβίωσης.

– Ανατολική Ευρώπη: Στις στρατηγικές και ακαδημαϊκές συζητήσεις για το Ουκρανικό, λαμβάνεται σταθερά υπ’ όψιν ο κίνδυνος χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων. Η έρευνα του Carnegie Endowment υπογραμμίζει την τεράστια αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τις «κόκκινες γραμμές» των εμπλεκομένων. Όταν μια πυρηνική δύναμη αισθανθεί ότι απειλείται υπαρξιακά η υπόστασή της από τη φθορά ενός συμβατικού πολέμου, ο πειρασμός της χρήσης ενός «μικρού» τακτικού πυρηνικού όπλου για τον εκφοβισμό του αντιπάλου γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος. Η ιστορία, ωστόσο, υπαγορεύει ότι δεν υπάρχει «περιορισμένη» πυρηνική σύγκρουση.

Το παγκόσμιο σύστημα καλείται να διαχειριστεί αυτούς τους κινδύνους χωρίς τη θεσμική μνήμη του παρελθόντος, καθώς οι ειδικοί του Ψυχρού Πολέμου δεν βρίσκονται πια εδώ για να καθοδηγήσουν τη σημερινή πολιτική.

Αναγνωρίζοντας αυτό το κενό, ακαδημαϊκά ιδρύματα που μελετούν τον υπαρκτικό κίνδυνο, όπως το Centre for the Study of Existential Risk (CSER) του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, προσφέρουν πλέον ειδικά, ανοιχτά προγράμματα.

Στόχος είναι η εκπαίδευση μιας νέας γενιάς που θα κληθεί να κατανοήσει τη φυσική των όπλων, την ψυχολογία της λήψης αποφάσεων υπό ακραία πίεση, αλλά και τον τεράστιο, άγνωστο «Χ» παράγοντα της εποχής μας: την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα οπλικά συστήματα.

Ο υπαρκτός κίνδυνος ενός πυρηνικού ολέθρου δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια απτή πραγματικότητα που αναλύεται καθημερινά στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ενόσω οι πόλεμοι μαίνονται, η επικοινωνία φθίνει και οι συνθήκες εκπνέουν, η παγκόσμια κοινότητα ακροβατεί σε ένα εξαιρετικά λεπτό σχοινί. Η βαθιά κατανόηση αυτής της νέας, πολύπλοκης αρχιτεκτονικής του φόβου είναι το μοναδικό ανάχωμα απέναντι στο αδιανόητο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Κόσμος
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης – «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Κόσμος 06.03.26

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης - «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο», λέει το Ιράν

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
Ιράν 06.03.26

«Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές στα καύσιμα

Δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο Τραμπ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι θα μειωθούν πολύ γρήγορα «μόλις τελειώσει αυτό», αλλά «και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μόνον εκείνος μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και επανέλαβε ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ πρέπει να έχει την έγκρισή του -για να μη γίνει πόλεμος και στο μέλλον.

Σύνταξη
Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι
Μέση Ανατολή 05.03.26

Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν,

Σύνταξη
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Ιράν: Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης – «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Κόσμος 06.03.26

Ολονύχτιο σφυροκόπημα της Τεχεράνης - «Είμαστε έτοιμοι για παρατεταμένο πόλεμο», λέει το Ιράν

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή,. Για το θέρμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06.03.26

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Σύνταξη
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο