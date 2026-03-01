ΔΟΑΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου των κυβερνητών για το Ιράν
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι το 35μελές Συμβούλιο των κυβερνητών του θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα, στις 9 το πρωί (τοπική ώρα, 10 ώρα Ελλάδας), έπειτα από αίτημα της Ρωσίας.
Η Μόσχα ζήτησε να πραγματοποιηθεί «έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου για να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του εδάφους της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».
Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση του συμβουλίου. Η έκτακτη συνεδρίαση της Δευτέρας θα αρχίσει μια ώρα πριν από την προγραμματισμένη τριμηνιαία συνεδρίαση του Συμβουλίου, στην οποία το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ήταν ήδη στην ατζέντα. Διπλωμάτες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις επλήγησαν το Σάββατο.
