Δεδομένα η αεροπορική βάση Μουγουαφάκ αλ Σάλτι στην Ιορδανία, έγινε στόχος του Ιράν, με αξιωματούχους των «Περσών» να αναφέρουν πως χτυπήθηκε με επιτυχία. Την άμυνα της Ιορδανίας έχουν αναλάβει τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, καθώς η χώρα φιλοξενεί αμερικανικά και ισραηλινά αεροπλάνα.

Στην τελευταία σειρά εκτοξεύσεων, λίγο μετά τις 23:30 ώρα Ελλάδας, το Ιράν εκτόξευσε συνολικά 16 βαλλιστικούς πυραύλους. Σύμφωνα με πηγές με καλή ενημέρωση από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης οκτώ βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς το Ισραήλ, δύο προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δύο προς το Κατάρ και δύο προς την Ιορδανία.

⚡BREAKING Chinese satellites have revealed the location of newly deployed US F-35 and Growler electronic warfare jets The fighter jets are currently stationed in Jordan Jordan will be an important staging base for an strike on Iran pic.twitter.com/MpXLzUAiHa — Iran Observer (@IranObserver0) February 19, 2026

H Ιορδανία φιλοξένησε δεκάδες αμερικανικά αεροπλάνα

Κινεζικοί δορυφόροι είχαν κάνει σαφές τις προηγούμενες ημέρες πως δεκάδες αμερικανικά F-35 και F-22 στάθμευαν στην Ιορδανία.

Piece of a missile’s debris found in Amman, Jordan. Residents reported a loud explosion before debris was discovered. Authorities have secured the area. Developing story.#middleeast #Iran #Jordan #Trending pic.twitter.com/pvsoGFmyHi — MidEast (@MsMiddleEast) February 28, 2026

To υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν

Η Ιορδανία με ανακοίνωσή της καταδίκασε «απερίφραστα τις ιρανικές επιθέσεις κατά της Ιορδανίας και των αδελφών αραβικών χωρών και εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη της προς αυτές τις χώρες. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των Ιορδανών, της ασφάλειας του Βασιλείου και της κυριαρχίας του από αυτές τις επιθέσεις».

Ο Αϊμάν Σαφάντι, υπουργός Εξωτερικών της χώρας έγραψε σε ανάρτηση του υπουργείου στο Χ, ότι «το Ιράν επιτέθηκε στην Ιορδανία χωρίς καμία δικαιολογία, σε μια στιγμή που γνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ειρηνική επίλυση της κρίσης και για την αποτροπή της χρήσης του εδάφους ή του εναέριου χώρου της σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της».

Ο κορυφαίος διπλωμάτης ανέφερε ότι «η ανάγκη άσκησης αυτοσυγκράτησης και υιοθέτησης διπλωματικών λύσεων και διαλόγου ως μέσων για την υπέρβαση των κρίσεων, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την κρατική κυριαρχία, προκειμένου να διατηρηθεί η περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Οι υπουργοί επιβεβαιώνουν την αλληλεγγύη τους προς την Ιορδανία».