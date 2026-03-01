Η αντίδραση της Ρωσίας και της Κίνας στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας εξέφρασε σήμερα μεγάλη ανησυχία για τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κάνοντας έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η εθνική κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν θα πρέπει να γίνουν σεβαστές και κάλεσε όλες τις πλευρές να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων και να επαναλάβουν τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις.

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο την αντιπροσωπεία της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, η Ρωσία και η Κίνα ζήτησαν έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητήσει την κατάσταση γύρω από το Ιράν.

Καταδίκη από Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ καταδίκασε από την πλευρά του τη «απρόκλητη ένοπλη επίθεση» εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν παραβιάζουν τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και αγνοούν τις σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια.

Σημείωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας, μεταξύ άλλων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να διευκολύνει την αναζήτηση ειρηνικών λύσεων βασισμένων στο διεθνές δίκαιο, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ισορροπία συμφερόντων.

Ο Λαβρόφ τόνισε επίσης την ανάγκη να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις κατά του Ιράν και να επιστρέψει σε μια πολιτική και διπλωματική επίλυση.

Ο Αραγτσί, από την πλευρά του, ενημέρωσε τον Λαβρόφ για τα βήματα που έλαβε η ιρανική ηγεσία για την απόκρουση της «επιθετικότητας» των ΗΠΑ και του Ισραήλ, λέγοντας ότι το Ιράν σχεδιάζει να συγκαλέσει επειγόντως συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Κίνα: «Είναι σοκαριστικό»

Παράλληλα ο πρέσβης της Κίνας Φουλ Κονγκ χαρακτήρισε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ «αυθάδεις», καταδικάζοντας την απειλή χρήσης βίας για την επίλυση διεθνών σχέσεων.

«Η κυριαρχία, η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και των άλλων χωρών της περιοχής πρέπει να γίνουν σεβαστές», δήλωσε.

Απαράδεκτη απώλεια ζωών αμάχων

Εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τη μεγάλη απώλεια ζωών αμάχων κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Σαββάτου, καλώντας όλα τα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο κ. Κονγκ δήλωσε ότι η χρήση βίας δεν αποτελεί τρόπο επίλυσης διεθνών διαφορών, καθώς δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός. «Ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης των διαφορών. Η Κίνα ζητά την άμεση παύση των στρατιωτικών ενεργειών, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης».

Είπε ότι ήταν «σοκαριστικό» το γεγονός ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έλαβαν χώρα εν μέσω των διπλωματικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.