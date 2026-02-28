Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
Οι ΗΠΑ στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη μάχη μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά για να επιτεθεί στο Ιράν, εφαρμόζοντας μια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.
«Η μονάδα Task Force Scorpion Strike χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη μάχη επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μιας χρήσης και χαμηλού κόστους», δήλωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, αναφερόμενο σε μια μονάδα των αμερικανικών δυνάμεων που δημιουργήθηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.
Ο αμερικανικός στρατός δεν υπέστη απώλειες μετά την αντεπίθεση του Ιράν με εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. «Οι ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις ήταν ελάχιστες και δεν επηρέασαν τις επιχειρήσεις», δήλωσε η αμερικανική κεντρική διοίκηση (U.S. Central Command / CENTCOM).
Οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός.
