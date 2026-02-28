Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ
«Πιθανότατα θα συσταθεί ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως ήδη κυβερνά το Ιράν», είπε στο Al Jazzera η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον
- Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η Τεχεράνη «έχει ένα σχέδιο», σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
«Πιθανότατα θα συσταθεί ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως ήδη κυβερνά τη χώρα», είπε, προσθέτοντας ότι το πραγματικό ερώτημα είναι «πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ορίζει τη νίκη».
«Αν η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη είναι αρκετή για αυτόν, μπορεί απλά να πει: ‘Λοιπόν, κέρδισα’ και να σταματήσει αυτό σε μια μέρα περίπου. Αυτό θα ήταν απολύτως χαρακτηριστικό. Μπορεί να πει ότι πέτυχε την αλλαγή του καθεστώτος, ακόμα κι αν βασικά το σύστημα παραμένει το ίδιο», τόνισε χαρακτηριστικά η Σλάβιν.
Σχολιάζοντας τις επιθέσεις του Ισραήλ, η ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον τις χαρακτήρισε «θεατρικές», λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί απλώς «απολαμβάνουν την ευκαιρία να χτυπήσουν ό,τι μπορούν και να υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο το ιρανικό καθεστώς».
«Όπως γνωρίζουμε, το Ισραήλ λατρεύει τις στοχευμένες δολοφονίες και θα επιδείξει το κρανίο του αγιατολάχ Χαμενεΐ, για να το πούμε έτσι, αν όντως είναι νεκρός. Θα είναι πραγματικά μια αλλαγή;», αναρωτήθηκε.
«Ο Τραμπ είδε τη φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ»
Εν τω μεταξύ, δύο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μια «φωτογραφία της σορού» του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με τα δύο δίκτυα, σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, έδειξαν (αξιωματούχοι) στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
- Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ
- Ηρακλής: Στάση φόρος τιμής στο μνημείο των Τεμπών πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid+pics)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-3: «Ερυθρόλευκο» και αυτό το ντέρμπι
- Κατάρ: Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, λέει το υπουργείο Εσωτερικών
- Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης
- Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στην αποστολή του στις Σέρρες (vid)
- Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι
- Η Σίντι Κρόφορντ μοιράζεται το χειρόγραφο σημείωμα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ για το εξώφυλλο της στο περιοδικό George
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις