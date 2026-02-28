Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ

Η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η Τεχεράνη «έχει ένα σχέδιο», σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Πιθανότατα θα συσταθεί ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως ήδη κυβερνά τη χώρα», είπε, προσθέτοντας ότι το πραγματικό ερώτημα είναι «πώς ο Ντόναλντ Τραμπ ορίζει τη νίκη».

«Αν η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη είναι αρκετή για αυτόν, μπορεί απλά να πει: ‘Λοιπόν, κέρδισα’ και να σταματήσει αυτό σε μια μέρα περίπου. Αυτό θα ήταν απολύτως χαρακτηριστικό. Μπορεί να πει ότι πέτυχε την αλλαγή του καθεστώτος, ακόμα κι αν βασικά το σύστημα παραμένει το ίδιο», τόνισε χαρακτηριστικά η Σλάβιν.

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις του Ισραήλ, η ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον τις χαρακτήρισε «θεατρικές», λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί απλώς «απολαμβάνουν την ευκαιρία να χτυπήσουν ό,τι μπορούν και να υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο το ιρανικό καθεστώς».

«Όπως γνωρίζουμε, το Ισραήλ λατρεύει τις στοχευμένες δολοφονίες και θα επιδείξει το κρανίο του αγιατολάχ Χαμενεΐ, για να το πούμε έτσι, αν όντως είναι νεκρός. Θα είναι πραγματικά μια αλλαγή;», αναρωτήθηκε.

«Ο Τραμπ είδε τη φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ»

Εν τω μεταξύ, δύο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μια «φωτογραφία της σορού» του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με τα δύο δίκτυα, σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, έδειξαν (αξιωματούχοι) στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.