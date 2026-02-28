Τεχεράνη: Δορυφορική εικόνα δείχνει καταστροφές στην επίσημη κατοικία του Χαμενεΐ

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα θρίλερ για την τύχη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δορυφορική εικόνα αποκαλύπτει καταστροφές στο συγκρότημα όπου βρίσκεται η επίσημη κατοικία του στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Ωστόσο, και ενώ οι πληροφορίες νωρίτερα έλεγαν ότι είναι ασφαλής και βρίσκεται εκτός Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι ζωντανός.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διεμήνυσε, παράλληλα. πως η Τεχεράνη επιθυμεί την αποκλιμάκωση και δεν στρέφεται εναντίον άλλων κρατών του Κόλπου.

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας του. «Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», προσέθεσε.

«Δεν υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία αυτή τη στιγμή», αλλά «σίγουρα ενδιαφερόμαστε για την αποκλιμάκωση», επισήμανε. Ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι είχε εξηγήσει στα κράτη του Κόλπου πως το Ιράν «δεν είχε πρόθεση να τους επιτεθεί», αλλά στοχεύει τις «αμερικανικές βάσεις» που φιλοξενούν στο έδαφός τους, στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.

Θα κάνει διάγγελμα;

Σύμφωνα με το Al-Alam TV, ο Αλί Χαμενεΐ πρόκειται να προβεί σε ομιλία.

Ωστόσο, το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, ανέφερε ότι Ισραήλ «εκτιμά» πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή σήμερα, Σάββατο.

Το Channel 12 μετέδωσε ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» για το σενάριο αυτό. Παράλληλα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν προηγουμένως ότι ενδέχεται να είχε μαγητοσκοπηθεί νωρίτερα ομιλία του Χαμενεΐ.