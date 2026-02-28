Τεχεράνη: Δορυφορική εικόνα δείχνει καταστροφές στην επίσημη κατοικία του Χαμενεΐ
Η δορυφορική εικόνα αποκαλύπτει καταστροφές στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην πρωτεύουσα Τεχεράνη
- Τραμπ: Το Ιράν κατασκευάζει πυραύλους που θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Δεν επιβεβαιώνεται από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
- Ψάχνετε για δουλειά; Αυτοί είναι οι τομείς με τις περισσότερες κενές θέσεις στην ΕΕ
- Άνδρας κατέθεσε ότι τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του - Τα είχε θάψει ο ίδιος
- ΗΠΑ: Αμερικανός βετεράνος υιοθέτησε ένα κορίτσι από το Ιράν – Δεκαετίες αργότερα, η ICE θέλει να την απελάσει
Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα θρίλερ για την τύχη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δορυφορική εικόνα αποκαλύπτει καταστροφές στο συγκρότημα όπου βρίσκεται η επίσημη κατοικία του στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.
Ωστόσο, και ενώ οι πληροφορίες νωρίτερα έλεγαν ότι είναι ασφαλής και βρίσκεται εκτός Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι ζωντανός.
Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διεμήνυσε, παράλληλα. πως η Τεχεράνη επιθυμεί την αποκλιμάκωση και δεν στρέφεται εναντίον άλλων κρατών του Κόλπου.
Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ζωντανός «εξ όσων γνωρίζω», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της χώρας του. «Όλοι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι είναι ζωντανοί, βρίσκονται στις θέσεις τους και διαχειριζόμαστε την κατάσταση», προσέθεσε.
«Δεν υπάρχει οποιαδήποτε επικοινωνία αυτή τη στιγμή», αλλά «σίγουρα ενδιαφερόμαστε για την αποκλιμάκωση», επισήμανε. Ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι είχε εξηγήσει στα κράτη του Κόλπου πως το Ιράν «δεν είχε πρόθεση να τους επιτεθεί», αλλά στοχεύει τις «αμερικανικές βάσεις» που φιλοξενούν στο έδαφός τους, στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας.
Θα κάνει διάγγελμα;
Σύμφωνα με το Al-Alam TV, ο Αλί Χαμενεΐ πρόκειται να προβεί σε ομιλία.
Ωστόσο, το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, ανέφερε ότι Ισραήλ «εκτιμά» πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή σήμερα, Σάββατο.
Το Channel 12 μετέδωσε ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» για το σενάριο αυτό. Παράλληλα, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν προηγουμένως ότι ενδέχεται να είχε μαγητοσκοπηθεί νωρίτερα ομιλία του Χαμενεΐ.
- Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό – Προσήχθη ο σύντροφός της
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 12-13: «Ερυθρόλευκο» και αυτό το τρόπαιο!
- ΟΦΗ-ΑΕΛ 3-0: Ο Φούντας με δυο γκολ κλείδωσε τη νίκη από το 7’
- Ισραήλ: Ο στρατός ανακοινώνει νέα πλήγματα στο Ιράν – Δεύτερος τραυματίας από πυρά ιρανικού πυραύλου
- Ηλίας Παπαγγελής: Η κόρη μου βρήκε χτες στα Τέμπη ένα ανθρώπινο οστό – Απόδειξη για το μπάζωμα
- Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
- Τα δύο υπέροχα γκολ του Γιαμάλ στο πρώτο ημίχρονο του Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ (vids)
- Τεχεράνη: Δορυφορική εικόνα δείχνει καταστροφές στην επίσημη κατοικία του Χαμενεΐ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις