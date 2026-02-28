Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «προληπτική επίθεση».

Σύμφωνα με το AFP, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, ενώ δύο στήλες πυκνού καπνού υψώθηκαν από το κέντρο και τις ανατολικές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας.

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης, όπως και άλλα πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας.

Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις μετά την ισραηλινή επίθεση έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

Έκλεισε ο εναέριος χώρας του Ιράν

O εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, ο Ματζίντ Αχαβάν, εκπρόσωπος του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr ότι «ολόκληρος ο εναέριος χώρος της χώρας έχει κλείσει μέχρι νεωτέρας».