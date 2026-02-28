newspaper
Ισραήλ: Πώς η αποδυνάμωση του Ιράν ανοίγει τον δρόμο στην επικράτηση της Τουρκίας – Ανάλυση του Γιόαβ Γκάλαντ
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 06:45

Ισραήλ: Πώς η αποδυνάμωση του Ιράν ανοίγει τον δρόμο στην επικράτηση της Τουρκίας – Ανάλυση του Γιόαβ Γκάλαντ

Η αποδυνάμωση του Ιράν προσφέρει ευκαιρία για την επέκταση της Τουρκίας, επισημαίνει ο Γιόαβ Γκάλαντ, σε ανάλυσή του για την «επόμενη στρατηγική μετατόπιση στη Μέση Ανατολή».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Ο νυχτερινός θόρυβος «ανεβάζει» τη χοληστερόλη

Spotlight

Ενώ μεγάλο μέρος του κόσμου περιμένει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων Ιράν – ΗΠΑ, μια πιο αθόρυβη στρατηγική μετατόπιση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε όλη τη Μέση Ανατολή (εικόνα, επάνω, από Imago via Reuters).

Η ιστορία διδάσκει ένα απλό μάθημα: οι πόλεμοι δεν εξαλείφουν απλώς τις απειλές. Αναδιατάσσουν την ισορροπία δυνάμεων. Oταν μια δύναμη αποδυναμώνεται, μια άλλη κινείται για να καλύψει το κενό.

«Oταν μια δύναμη αποδυναμώνεται, μια άλλη κινείται για να καλύψει το κενό»

Ο τέως υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, σκιαγραφεί σε ανάλυσή του το τοπίο στη Μέση Ανατολή μετά την αποδυνάμωση του Ιράν (φωτογραφία αρχείου του Reuters/ Violeta Santos Moura)

Η συνεχής πίεση στον ιρανικό άξονα έχει οδηγήσει σε ένα ουσιαστικό γεωπολιτικό αποτέλεσμα. Το Ιράν περιορίστηκε, η Χεζμπολάχ υπέστη σοβαρές επιχειρησιακές ζημιές και το καθεστώς Ασαντ στη Συρία έπεσε έπειτα από μια και πλέον δεκαετία πολέμου.

Ωστόσο, τα κενά εξουσίας στη Μέση Ανατολή σπάνια παραμένουν κενά. Σήμερα, ο περιφερειακός παράγοντας που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να επεκτείνει την επιρροή του κάνει ήδη κινήσεις.

Το δόγμα της περιφέρειας…

Το 2005, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως στρατιωτικός γραμματέας του πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν, συμμετείχα σε συναντήσεις υψηλού επιπέδου με την ηγεσία της Τουρκίας, γράφει σε ανάλυσή του ο Γιόαβ Γκάλαντ, τέως υπουργός Αμυνας του Ισραήλ.

Εκείνη την εποχή, η Τουρκία θεωρούνταν στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, μια ανερχόμενη δύναμη εντός του ΝΑΤΟ και ένα κράτος που επιθυμούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η σχέση αντανακλούσε ένα ευρύτερο πλαίσιο που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Ντέιβιντ Μπεν-Γκουριόν, τον ιδρυτή και πρώτο πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος πίστευε ότι η χώρα του θα έπρεπε να οικοδομήσει συμμαχίες με ισχυρά μη αραβικά κράτη στην περιφέρεια της περιοχής.

Αυτό ήταν γνωστό ως το δόγμα της περιφέρειας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, καθοδήγησε τις πιο σημαντικές περιφερειακές σχέσεις του Ισραήλ. Ο Μπεν Γκουριόν αναγνώρισε ότι η χώρα του, περιτριγυρισμένη από εχθρικά αραβικά κράτη, χρειαζόταν εταίρους που μοιράζονταν κοινούς αντιπάλους αλλά δεν είχαν άμεση σύγκρουση με το εβραϊκό κράτος.

Η Τουρκία, το προεπαναστατικό Ιράν και η Αιθιοπία έγιναν οι πυλώνες αυτής της στρατηγικής. Η λογική ήταν απλή: αυτά τα μη αραβικά έθνη φοβούνταν την άνοδο του αραβικού εθνικισμού όσο και το Ισραήλ, και η συνεργασία εξυπηρετούσε όλα τα μέρη.

Για δεκαετίες, το πλαίσιο λειτούργησε, αν και σε σχετικά χαμηλή ένταση. Το Ισραήλ διατηρούσε στενούς δεσμούς πληροφοριών και στρατιωτικού χαρακτήρα με την Aγκυρα και την Τεχεράνη. Η Τουρκία θεωρούσε τη σχέση ως αντιστάθμισμα έναντι των πιέσεων από ριζοσπαστικά αραβικά καθεστώτα.

… και η κατάρρευσή του

Το Ιράν υπό τον Σάχη έβλεπε το Ισραήλ ως φυσικό αντίβαρο στις ιρακινές και αιγυπτιακές φιλοδοξίες. Η ειρήνη με την Αίγυπτο το 1979, η πρώτη αναγνώριση του Ισραήλ από αραβικό κράτος, εδραίωσε την ευρύτερη περιφερειακή αρχιτεκτονική από μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Αλλά το δόγμα της περιφέρειας θεωρούνταν πάντα προσωρινό. Σχεδιάστηκε για να στηρίξει το Ισραήλ μέχρι να καταστεί δυνατή η ειρήνη με τους άραβες γείτονές του, όχι για να αντικαταστήσει αυτόν τον στόχο. Και τα θεμέλιά του ήταν εύθραυστα. Η ιρανική επανάσταση του 1979 κατέστρεψε έναν πυλώνα εν μία νυκτί.

Το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Αιθιοπία το 1974, το οποίο ανέτρεψε τον αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ, είχε ήδη απομακρύνει έναν άλλο. Η εταιρική σχέση της Τουρκίας επέζησε περισσότερο, αλλά η πολιτική πορεία των τελευταίων δύο δεκαετιών μετέτρεψε σταδιακά τη μουσουλμανική Αγκυρα από τον στενότερο σύμμαχο του Ισραήλ σε έναν από τους πιο ένθερμους επικριτές του.

Ο Ντέιβιντ Μπεν-Γκουριόν διατύπωσε το δόγμα της περιφέρειας καθώς πίστευε ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να οικοδομήσει συμμαχίες με ισχυρά μη αραβικά κράτη στη Μέση Ανατολή (εικόνα από c4israel.org.nz)

Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το τελευταίο κεφάλαιο της κατάρρευσης του δόγματος της περιφέρειας. Η Τουρκία δεν είναι πλέον εταίρος σ’ αυτήν. Τοποθετείται ως κεντρική δύναμη, μια δύναμη που βλέπει την αποδυνάμωση του Ιράν όχι ως κοινό στρατηγικό κέρδος αλλά ως ευκαιρία να επεκτείνει τη δική της επιρροή.

Το κενό που αφήνει το Ιράν

Το Ιράν επιδίωξε την περιφερειακή κυριαρχία μέσω αντιπροσώπων, πυραύλων και πυρηνικών φιλοδοξιών. Εξήγαγε αστάθεια, αποφεύγοντας παράλληλα την άμεση αντιπαράθεση όποτε ήταν δυνατόν. Η εκστρατεία του Ισραήλ κατά των δυνάμεων που υποστηρίζονται από το Ιράν διατάραξε σημαντικά αυτή την αρχιτεκτονική. Καθώς το Ιράν αποδυναμώνεται, ο χώρος ανοίγει και η Τουρκία έχει ήδη εισέλθει σε αυτόν.

Αυτό είναι πιο ορατό στη Συρία. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργός Αμυνας, παρατήρησα από πρώτο χέρι πώς οι μεταβαλλόμενες πραγματικότητες του πεδίου της μάχης διαμόρφωσαν συνθήκες για βαθύτερη τουρκική διείσδυση. Από την πτώση του καθεστώτος Ασαντ, η παρουσία της Τουρκίας έχει ενταθεί δραματικά.

Η Αγκυρα παρέχει πλέον κρίσιμη υποστήριξη στη μεταβατική κυβέρνηση της Συρίας και τοποθετείται ως ο κύριος εξωτερικός μεσίτης ισχύος της χώρας. Οι δυνάμεις της ελέγχουν εδάφη στη βόρεια Συρία και η επιρροή της εκτείνεται στην περιοχή της Δαμασκού, μόλις δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Οι πληρεξούσιοί της έχουν επεκτείνει την εμβέλειά τους. Τα μέσα πληροφοριών και αεράμυνας που διαθέτει αναπτύσσονται για να αποκτήσουν στρατηγικό βάθος.

Η επιρροή της Τουρκίας

Αλλά αυτό εκτείνεται πολύ πέρα από τη Συρία. Η επιρροή της Τουρκίας εκτείνεται σε όλη τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Αφρική. Εχει επιδιώξει να αυξήσει την επιρροή της στην Ιερουσαλήμ, ιδιαίτερα γύρω από τους ιερούς τόπους. Επιδιώκει να επεκτείνει την περιφερειακή της παρουσία στα σύνορα με το Ισραήλ μέσω της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και ειρήνης στη Γάζα.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει στην Αγκυρα στις 7 Ιουλίου, η Τουρκία αναμένεται να υπογράψει μια ενεργειακή συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τον δρόμο για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Η αμυντική της βιομηχανία εξήγαγε προϊόντα άνω των δέκα δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο πέρυσι.

Αυτό δεν είναι αυτοσχεδιασμός. Αντανακλά μακροπρόθεσμη στρατηγική φιλοδοξία. Η Τουρκία και το Ιράν είναι, μαζί με την Αίγυπτο, δύο από τα πιο κεντρικά κράτη στην περιοχή, που μοιράζονται σύνορα και ανταγωνίζονται για επιρροή σε επικαλυπτόμενες σφαίρες, συμπεριλαμβανομένων των τριβών στον Καύκασο.

Διαφέρουν ως προς τον θρησκευτικό προσανατολισμό, το ένα κυρίως σουνιτικό και το άλλο σιιτικό. Ωστόσο, μοιράζονται πολλά καθοριστικά χαρακτηριστικά. Και οι δύο είναι κληρονόμοι αυτοκρατορικών παραδόσεων. Κανένα από τα δύο δεν είναι αραβικό.

Και οι δύο θεωρούν τους εαυτούς τους ως φυσικούς ηγέτες της περιοχής. Εκεί που το Ιράν λειτούργησε μέσω βίας και τρομοκρατίας, η Τουρκία προβάλλει επιρροή μέσω της κρατικής εξουσίας. Αυτή η διάκριση έχει σημασία.

Εντός του Συστήματος

Το Ιράν ήταν επικίνδυνο αλλά σχετικά απομονωμένο. Η Τουρκία παρουσιάζει μια πιο περίπλοκη πρόκληση ακριβώς επειδή αποτελεί μέρος του δυτικού συστήματος. Η Αγκυρα αντιμετωπίζει το Ισραήλ ρητορικά, αλλά κάνει εμπόριο με την Ευρώπη. Ανταγωνίζεται τους περιφερειακούς παράγοντες ενώ παραμένει εντός του ΝΑΤΟ, όπου διατηρεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μόνιμη στρατιωτική δύναμη της συμμαχίας. Διαθέτει προηγμένες στρατιωτικές δυνατότητες διατηρώντας παράλληλα τη διπλωματική νομιμότητα.

Το χάσμα μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών

Δεκαετίες επιχειρησιακής εμπειρίας με έχουν διδάξει ότι οι ιδεολογικές αντιπαλότητες εντός του μουσουλμανικού κόσμου δεν είναι θεωρητικές. Οδηγούν τη στρατηγική, τις συμμαχίες και τις συγκρούσεις. Το Ιράν επένδυσε πολλά στην παλαιστινιακή αρένα όχι μόνο για να αμφισβητήσει το Ισραήλ αλλά και για να ανακατευθύνει τις αραβικές ενέργειες μακριά από την αντιμετώπιση της ίδιας της Τεχεράνης.

Συνάντηση του ισραηλινού προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ, αριστερά, με τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Αγκυρα, την 9η Μαρτίου 2022 (φωτογραφία από Presidential Press Office via Reuters)

Το χάσμα μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών παραμένει μια από τις πιο ισχυρές οργανωτικές δυνάμεις της περιοχής. Εάν ο σιιτικός άξονας συνεχίσει να αποδυναμώνεται, οι σουνίτες δρώντες θα ανταγωνίζονται για να διαμορφώσουν αυτό που θα ακολουθήσει. Μεταξύ αυτών, η Τουρκία διαθέτει απαράμιλλη κλίμακα, ικανότητα και φιλοδοξία.

Η δύναμη και η ισορροπία

Τίποτα από αυτά δεν υποδηλώνει ότι η τουρκική επιρροή πρέπει να γίνει αποσταθεροποιητική. Η ιστορία προσφέρει πιο ελπιδοφόρα προηγούμενα. Υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία το Ισραήλ διατηρούσε εποικοδομητικές σχέσεις με την Τουρκία, ειρήνη με την Αίγυπτο και έμμεση ισορροπία με το Ιράν πριν από την επανάσταση.

Οι δεσμοί μεταξύ Ισραηλινών και Τούρκων ήταν βαθείς, και όχι μόνο μεταξύ κυβερνήσεων. Δεκάδες χιλιάδες ισραηλινοί τουρίστες επισκέπτονταν την Τουρκία κάθε χρόνο. Τουρκικές εταιρείες έχτιζαν τον ορίζοντα του Τελ Αβίβ. Ισραηλινές επιχειρήσεις εισήγαγαν τουρκικά προϊόντα σε κάθε τομέα. Αυτοί οι δεσμοί ήταν πραγματικοί και η πολιτική εχθρότητα δεν τους διέκοψε ποτέ πλήρως.

Παρά την αντιπαλότητα που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, όταν ένας καταστροφικός σεισμός έπληξε την Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2023, διέταξα τον Ισραηλινό Στρατό να αναπτύξει αμέσως μια αποστολή διάσωσης και ανακούφισης. Ηταν η δεύτερη μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική διεθνής αντιπροσωπεία στη διάσωση επιζώντων, μετά από αυτήν του Αζερμπαϊτζάν.

Η περιφερειακή ισορροπία δεν είναι ανέφικτη. Αλλά η ισορροπία δεν διατηρείται από μόνη της. Απαιτεί σαφή στρατηγική και νηφάλια αναγνώριση των αναδυόμενων πραγματικοτήτων. Το Ισραήλ θα πρέπει να επιδιώξει ενεργά την αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Τα θεμέλια υπάρχουν και η στρατηγική λογική δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη.

Αλλά η εμπλοκή πρέπει να συνδυάζεται με σαφήνεια. Οπου οι φιλοδοξίες της Τουρκίας παραμένουν μακριά από τα σύνορα του Ισραήλ, αποτελούν κυρίαρχη υπόθεση της Τουρκίας. Οπου δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία επιχειρούν στα σύνορα του Ισραήλ, οι υπολογισμοί αλλάζουν. Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας χωρίς ασάφεια.

Η επόμενη κίνηση μετράει

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, πίστευα από τις πρώτες ώρες ότι το Ισραήλ θα επικρατούσε επειδή γνώριζα την αποφασιστικότητα των στρατιωτών μας και τη δύναμη των συστημάτων που τους υποστήριζαν. Η στρατιωτική επιτυχία, ωστόσο, πρέπει πάντα να ακολουθείται από στρατηγική διορατικότητα. Η νίκη σε έναν αγώνα δεν τελειώνει το παιχνίδι. Αλλάζει τoν σκοπό.

Η αποδυνάμωση του Ιράν αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα. Αλλά η δομή που θα το αντικαταστήσει θα καθορίσει την επόμενη γενιά περιφερειακής τάξης. Η Τουρκία ήδη τοποθετείται στο επίκεντρο αυτής της δομής, με τη στρατιωτική ικανότητα, τη θεσμική εμβέλεια και τη φιλοδοξία να διαμορφώσει ό,τι θα ακολουθήσει.

Δύο ξεχωριστές προκλήσεις απαιτούν δύο ξεχωριστές απαντήσεις. Απέναντι στο Ιράν, ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να δράσει αποφασιστικά και χωρίς καθυστέρηση για να εξαλείψει τις εναπομένουσες πυρηνικές και πυραυλικές του δυνατότητες όσο το παράθυρο είναι ανοιχτό.

Απέναντι στην Τουρκία, το καθήκον είναι διαφορετικό: να διοχετεύσει τον αυξανόμενο ακτιβισμό της σε κατευθύνσεις που είναι παραγωγικές για τη Μέση Ανατολή, αντί να της επιτρέψει να μετατραπεί σε μια νέα πηγή τριβής.

Οι επιλογές που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες θα καθορίσουν εάν η Μέση Ανατολή μετά το Ιράν είναι πιο σταθερή ή απλώς διαφορετικά επικίνδυνη. Οσοι περιμένουν να αναδυθεί η νέα τάξη πραγμάτων πριν αντιδράσουν θα διαπιστώσουν ότι δεν τη διαμορφώνουν πλέον. Ζουν μέσα σε αυτήν.

