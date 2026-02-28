Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές της χώρας. Σύμφωνα με το Al Jazeera στην Τεχεράνη ακούγονται πολλές εκρήξεις.

Το Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση «προληπτική» ενώ σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ. Λίγο αργότερα ο ισραηλινός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι πρόκειται για κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ που έχουν περικυκλώσει με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις το Ιράν.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις