Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη – «Η απάντηση θα είναι συντριπτική»
Κοινή επίθεση στο Ιράν πραγματοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ - Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
- Συγκλονίζει η μητέρα του Γεράσιμου: «Ο κόσμος όλος, δύο πράσινα μάτια, γεμάτα δύναμη»
Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές της χώρας. Σύμφωνα με το Al Jazeera στην Τεχεράνη ακούγονται πολλές εκρήξεις.
Το Ισραήλ χαρακτήρισε την επίθεση «προληπτική» ενώ σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ. Λίγο αργότερα ο ισραηλινός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι πρόκειται για κοινή επιχείρηση με τις ΗΠΑ που έχουν περικυκλώσει με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις το Ιράν.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις
- Νιλ Σεντάκα: Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο θρύλος του ροκ εν ρολ
- Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Φεβρουαρίου – Γιατί θεωρείται άτυπο Ψυχοσάββατο
- Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
- Λόρα: Πώς βρέθηκε σε δομή στο Βερολίνο – Τι είπε η Γερμανική αστυνομία στον πατέρα της
- Σενάρια από τη Σερβία για Ρόμπινσον και Ολυμπιακό (vids)
- Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα καταβληθούν από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 6 Μαρτίου
- Super League: Σέντρα στην 23η αγωνιστική – Σημαντικά παιχνίδια σε Περιστέρι, Ηράκλειο και Νίκαια
- Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις