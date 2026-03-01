Ιράν: Πάνω από 100 τα νεκρά παιδιά από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο

Ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατήγγειλε τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου» στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ιράν εναντίον της χώρας του μετά τους θανάτους αμάχων, κάνοντας λόγο κυρίως για πάνω εκατό παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους όταν χτυπήθηκε σχολείο χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης IRIB, επικαλούμενα τον εισαγγελέα της πόλης, ο αριθμός των μαθητριών που σκοτώθηκαν από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση σε αυτό το σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ του νότιου Ιράν ανήλθε τουλάχιστον σε 108.

Ο τοπικός κυβερνήτης κήρυξε ημέρα δημόσιου πένθους στην επαρχία την Κυριακή, προσέθεσε η IRIB.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από την IRIB δείχνει τουλάχιστον οκτώ σάκους νεκρών στο πάτωμα ενός κτιρίου μετά την επίθεση.

Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Λάμερντ, τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που έπληξαν ένα αθλητικό συγκρότημα και κατοικημένες περιοχές, μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν (IRNA), επικαλούμενο τον τοπικό κυβερνήτη.

Ένας υγειονομικός αξιωματούχος είπε στην IRNA ότι οι περισσότεροι από τους σκοτωμένους στη Λάμερντ ήταν παιδιά και ότι περίπου 100 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις.