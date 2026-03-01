newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Ιράν: Πάνω από 100 τα νεκρά παιδιά από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 01:20

Ιράν: Πάνω από 100 τα νεκρά παιδιά από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου» στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ιράν εναντίον της χώρας του μετά τους θανάτους αμάχων.

Ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατήγγειλε τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου» στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ιράν εναντίον της χώρας του μετά τους θανάτους αμάχων, κάνοντας λόγο κυρίως για πάνω εκατό παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους όταν χτυπήθηκε σχολείο χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης IRIB, επικαλούμενα τον εισαγγελέα της πόλης, ο αριθμός των μαθητριών που σκοτώθηκαν από την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση σε αυτό το σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ του νότιου Ιράν ανήλθε τουλάχιστον σε 108.

Ο τοπικός κυβερνήτης κήρυξε ημέρα δημόσιου πένθους στην επαρχία την Κυριακή, προσέθεσε η IRIB.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από την IRIB δείχνει τουλάχιστον οκτώ σάκους νεκρών στο πάτωμα ενός κτιρίου μετά την επίθεση.

Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Λάμερντ, τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώθηκαν σε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που έπληξαν ένα αθλητικό συγκρότημα και κατοικημένες περιοχές, μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν (IRNA), επικαλούμενο τον τοπικό κυβερνήτη.

Ένας υγειονομικός αξιωματούχος είπε στην IRNA ότι οι περισσότεροι από τους σκοτωμένους στη Λάμερντ ήταν παιδιά και ότι περίπου 100 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις.

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για την Κυριακή το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν το Ιράν για τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Κόσμος 01.03.26

ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί

«Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα».

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»
Κόσμος 28.02.26 Upd: 00:15

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Truth Social, τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χωρίς όμως να εισφέρει περισσότερα στοιχεία ή αποδείξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ

«Πιθανότατα θα συσταθεί ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως ήδη κυβερνά το Ιράν», είπε στο Al Jazzera η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης
Κόσμος 28.02.26

Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης

«Σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη».

Σύνταξη
Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Ιταλία: Ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αποκλείστηκε στο Ντουμπάι

Ο Κροζέτο είχε προγραμματίσει να επιστρέψει το Σάββατο με την οικογένειά του στην Ιταλία, αλλά έχει προσωρινά αποκλειστεί - Οι Ιταλοί τουρίστες και εργαζόμενοι, που βρίσκονταν στο Ιράν, έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα

Σύνταξη
Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ
Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Ποιους στρατιωτικούς διοικητές και συμβούλους ισχυρίζεται πως έχει σκοτώσει το Ισραήλ – Τι λέει ο Τραμπ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ισχυρίζονται πως δολοφόνησαν σε στοχευμένα χτυπήματα μια σειρά από στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν. «Επιβεβαιώνει» ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει πως δολοφονήθηκε και ο Χαμενεΐ.

Σύνταξη
Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα
Κόσμος 28.02.26

Τουλάχιστον 18 ανήλικες αθλήτριες νεκρές και δεκάδες τραυματίες στο Ιράν – Φόβος για περισσότερα θύματα

Μετά από χτύπημα σε κλειστό γυμναστήριο, είτε των αμερικανικών είτε των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη Λαμέρντ στην επαρχία Φαρς, περισσότεροι από 18 ανήλικες έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο
Κόσμος 28.02.26

Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», προειδοποιεί ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Σύνταξη
