Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ για τις εξελίξεις στο Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι πρόεδροι Τουρκίας και ΗΠΑ με φόντο την κλιμάκωση μετά την επιχείρηση κατά του Ιράν. Η τουρκική προεδρία γνωστοποίησε ότι οι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν τις εξελίξεις μετά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, συζητήθηκαν η κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή μετά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν και η ασφάλεια των χωρών του Κόλπου ήταν τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε επίσης τη συνδιάλεξη, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ συντονίζεται με τους συμμάχους του.

Συζητήθηκε η ασφάλεια των χωρών του Κόλπου μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ.

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε επίσης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στους οποίους εξέφρασε τη λύπη του για την επίθεση που δέχθηκαν οι χώρες τους από το Ιράν.