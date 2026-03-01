Εθνική ποδοσφαίρου Ιράν: Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μέχντι Ταζ, στην κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης, η κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ 2026.

Παρότι το Ιράν έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του, το γεγονός ότι οι τρεις προγραμματισμένες αναμετρήσεις του (κόντρα σε Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτο) πρόκειται να διεξαχθούν σε αμερικανικό έδαφος (Λος Άντζελες και Σιάτλ), καθιστά την παρουσία του εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Ταζ τόνισε πως οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στις αθλητικές αρχές, αφήνοντας να εννοηθεί πως η συμμετοχή στο τουρνουά φαντάζει πλέον απίθανη λόγω των πολεμικών εξελίξεων.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η επ’ αόριστον αναστολή του εγχώριου πρωταθλήματος.

Την ίδια ώρα η FIFA έχει κάνει γνωστό ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εργάζεται προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ομάδων. Αν τελικά οι Ιρανοί πραγματοποιήσουν την απειλή τους και δεν κατέβουν στην διοργάνωση των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί καθώς ως τώρα η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν έχει λάβει καμία επίσημη θέση σε αυτό το ενδεχόμενο.