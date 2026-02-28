Διακοπή στο ματς της Next Gen του Άρη με τη Μονακό λόγω βομβαρδισμών (vid)
Η ομάδα Next Gen του Άρη αντιμετώπιζε τη Μονακό στο Άμπου Ντάμπι, ωστόσο το παιχνίδι διακόπηκε λόγω βομβαρδισμών.
Το παιχνίδι του Άρη με τη Μονακό στο πλαίσιο του αγώνα για το Next Gen της Euroleague, διεκόπη οριστικά στο Άμπου Ντάμπι, λόγω των βομβαρδισμών.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ματς και συγκεκριμένα στη δεύτερη περίοδο, ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί σε αμερικανικές βάσεις κοντά στο στάδιο και κατά συνέπεια, αποφασίστηκε από τους διαιτητές η οριστική διακοπή του αγώνα, με γνώμονα την ασφάλεια όλων.
Δείτε το βίντεο από τη διακοπή στο ματς του Άρη με τη Μονακό στο Άμπου Ντάμπι:
El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.
El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco – Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT
— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026
Αξίζει να σημειωθεί πως το Ισραήλ και το Ιράν εξαπολύουν επιθέσεις από το πρωί του Σαββάτου, ενώ η Μέση Ανατολή είναι σε κατάσταση πολέμου, με τους Ιρανούς να επιτίθενται σε αμερικανικές βάσεις.
