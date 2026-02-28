Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.
- Σοκ: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Το Ισραήλ δέχεται επίθεση από το Ιράν και η εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή αλλάζει ξανά τα δεδομένα για τα εντός έδρας των Χάποελ Τελ Αβίβ και Μακάμπι.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Euroleague, οι εκτός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ είχαν προγραμματιστεί για τον Απρίλη.
Ωστόσο, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, τα πάντα είναι ανοικτά, και δεν έχει ξεκαθαριστεί το ποια θα είναι η έδρα διεξαγωγής, αφού προς το παρόν οι παίκτες των ισραηλινών ομάδων ενημερώθηκαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη χώρα.
Αναλυτικά τα παιχνίδια των δύο αιωνίων με τη Χάποελ
- 2/4 21:05 Χάποελ – Παναθηναϊκός AKTOR (35η αγωνιστική EuroLeague)
- 9/4 21:05 Χάποελ – Ολυμπιακός (37η αγωνιστική EuroLeague)
Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη κλείσει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ και οι παίκτες ενημερώθηκαν ότι πρεπει αποχωρήσουν με λεωφορείο προς τη Σόφια. Μάλιστα, πληροφορίες από το Ισραήλ αναφέρουν πως οι Αμερικανοί παίκτες της Μακάμπι αποχώρησαν ήδη από την Παρασκευή (27/2).
Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια του πολέμου η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς και η Μακάμπι αξιοποιούσαν ως έδρες στάδια στο Βελιγράδι και τη Σόφια.
Συνεπώς, δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι ανάλογο και τώρα, ωστόσο όλα θα κριθούν βάσει των εξελίξεων στη χώρα.
- Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
- Αφήνουν το Ισραήλ οι ξένοι παίκτες Μακάμπι και Χάποελ – Στον «αέρα» η αθλητική δράση στη χώρα
- Το βίντεο του Χέιζ-Ντέιβις από τη vintage κάμερα στον τελικό με τον Ολυμπιακό (vid)
- «Τρελάθηκε» ο Γιόκιτς: Έκανε «ντου» στη μισή ομάδα των Θάντερ (vid)
- O Λιονέλ Μέσι και η Ίντερ Μαϊάμι θα επισκεφτούν τον Λευκό Οίκο και τον Ντόναλντ Τραμπ
- Μπόγρης: «Αυτός είναι ο καλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας»
- Συντριβή για τους Μπακς στο Μιλγουόκι (127-98) – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA
- Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις