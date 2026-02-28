sports betsson
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ δέχεται επίθεση από το Ιράν και η εμπόλεμη κατάσταση στην περιοχή αλλάζει ξανά τα δεδομένα για τα εντός έδρας των Χάποελ Τελ Αβίβ και Μακάμπι.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Euroleague, οι εκτός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ είχαν προγραμματιστεί για τον Απρίλη.

Ωστόσο, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις και την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, τα πάντα είναι ανοικτά, και δεν έχει ξεκαθαριστεί το ποια θα είναι η έδρα διεξαγωγής, αφού προς το παρόν οι παίκτες των ισραηλινών ομάδων ενημερώθηκαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τη χώρα.

Αναλυτικά τα παιχνίδια των δύο αιωνίων με τη Χάποελ

  • 2/4 21:05 Χάποελ – Παναθηναϊκός AKTOR (35η αγωνιστική EuroLeague)
  • 9/4 21:05 Χάποελ – Ολυμπιακός (37η αγωνιστική EuroLeague)

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη κλείσει ο εναέριος χώρος του Ισραήλ και οι παίκτες ενημερώθηκαν ότι πρεπει αποχωρήσουν με λεωφορείο προς τη Σόφια. Μάλιστα, πληροφορίες από το Ισραήλ αναφέρουν πως οι Αμερικανοί παίκτες της Μακάμπι αποχώρησαν ήδη από την Παρασκευή (27/2).

Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια του πολέμου η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς και η Μακάμπι αξιοποιούσαν ως έδρες στάδια στο Βελιγράδι και τη Σόφια.

Συνεπώς, δεν αποκλείεται να συμβεί κάτι ανάλογο και τώρα, ωστόσο όλα θα κριθούν βάσει των εξελίξεων στη χώρα.

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ
Euroleague 28.02.26

Οι αγώνες της Euroleague φεύγουν ξανά από το Ισραήλ – Τι ισχύει για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τη Χάποελ

Πότε είναι προγραμματισμένα τα εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ – Ανοικτή η έδρα διεξαγωγής μετά τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ.

Σύνταξη
